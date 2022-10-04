В Улытауской области полицейские обнаружили в авто мясо и рога сайги

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ЖЕЗКАЗГАН. 3 ОКТЯБРЯ - 1 октября сотрудники УБОП ДП области и отдела полиции Улытауского района проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Участок" на трассе Жезказган - Петропавловск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Около 16.30 при въезде в село Улытау они остановили автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 19-летнего молодого человека. Также в салоне машине находились двое мужчин 44 и 56 лет, сообщает Polisia.kz.
В ходе осмотра авто полицейские обнаружили в мешках мясо и 16 рогов сайги. Для дальнейшего разбирательства пассажиров доставили в ОП района. Задержанные дали признательные показания.
Начато досудебное расследование по статье 339-1 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Назначены соответствующие экспертизы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.