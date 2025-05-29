В ВКО глава филиала "Казселезащиты" осужден на три года по делу о хищении 2,7 млн тенге   

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Кокшетау. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области задержали двух подозреваемых в организации нарколаборатории, - В Акмолинской области задержали двух подозреваемых в организации нарколаборатории, сообщает областная прокуратура.





27 мая 2025 года департаментом полиции области выявлена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. При обыске обнаружены около 200 граммов синтетических наркотиков, 150 килограммов химических прекурсоров, различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления запрещенных веществ, более 9 млн тенге денежных средств, а также 2 единицы оружия.





Задержаны и водворены в изолятор временного содержания 42-летний организатор и его подельник.





По изъятым предметам назначены соответствующие экспертизы.





По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.





Напомним, что более 100 килограммов мефедрона изъяли у иностранцев в Астане.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.



