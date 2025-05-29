28.05.2025, 10:05 49886
В ВКО глава филиала "Казселезащиты" осужден на три года по делу о хищении 2,7 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области суд № 2 Усть-Каменогорска приговорил руководителя областного филиала "Казселезащиты" к трем годам лишения свободы по делу о хищении 2,7 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Он признан виновным в хищении 2,7 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в филиал жителя города. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе", - заявили в агентстве.
Подчеркивается, что судебный акт в законную силу еще не вступил.
Ранее в "Казселезащите" прошли увольнения после проверки.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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29.05.2025, 12:17 8796
Оружие и 150 килограммов прекурсоров изъяли при ликвидации нарколаборатории в Акмолинской области
Задержаны 42-летний организатор и его подельник
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Кокшетау. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области задержали двух подозреваемых в организации нарколаборатории, сообщает областная прокуратура.
27 мая 2025 года департаментом полиции области выявлена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. При обыске обнаружены около 200 граммов синтетических наркотиков, 150 килограммов химических прекурсоров, различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления запрещенных веществ, более 9 млн тенге денежных средств, а также 2 единицы оружия.
Задержаны и водворены в изолятор временного содержания 42-летний организатор и его подельник.
По изъятым предметам назначены соответствующие экспертизы.
По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что более 100 килограммов мефедрона изъяли у иностранцев в Астане.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
29.05.2025, 09:12 14036
Сделки на более чем 556 млн тенге: казахстанца подозревают в незаконной микрофинансовой деятельности
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Костанай. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области казахстанца подозревают в осуществлении незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram. Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заемщиков", - заявили в агентстве.
Подчеркивается, что по этой схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.
Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тысяч тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру. Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлеченных в обманные схемы и рискующих потерять свое имущество. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины", - добавили в АФМ.
Ранее АФМ пресекло незаконную микрофинансовую деятельность в Костанайской области.
29.05.2025, 08:14 18171
Более полутонны осетровой рыбы изъяли у жителя Жанаозена
Фото: Polisia.kz.
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Жанаозен. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене у местного жителя изъяли 508 килограммов осетровой рыбы, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Бекіре" сотрудниками криминальной полиции Мангистауской области в городе Жанаозене за незаконное хранение редкой породы рыб задержан местный житель, у которого изъято более полутонны рыбы осетровой породы. Согласно статье 339 Уголовного кодекса начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и рыб", - проинформировал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Напомним, в прошлом году у жителя Атырау изъяли 70 килограммов осетровой рыбы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.05.2025, 16:44 45026
В селе Сагыз Атырауской области неизвестный обстрелял автомобиль с людьми
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Атырау. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области неизвестный открыл стрельбу по автомобилю с тремя людьми. Все они госпитализированы.
Инцидент произошел вечером 27 мая в селе Сагыз. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время принимается комплекс мер по установлению и задержанию участников конфликта. Расследование находится на контроле руководства департамента", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
В управлении здравоохранения региона рассказали, что трое пострадавших были доставлены с различными телесными повреждениями в больницу Кызылкогинского района. Один из пострадавших при помощи службы санавиации был доставлен в областную больницу.
Пострадавшим была проведена противошоковая и кровоостанавливающая терапия, обезболивание. Кроме того, были назначены кислородное лечение и инфузионная терапия", - рассказали в управлении.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.05.2025, 16:12 46306
Десятки машин и дорогостоящую недвижимость арестовали в рамках дела о мошенничестве на 4,6 млрд тенге
Жертвами преступления по всей стране от Алматы до города Сарани признаны 290 человек
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемой и ее 12 подельников-родственников, сообщили в прокуратуре мегаполиса.
По информации ведомства, мошенница объявляла через мессенджеры, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России, тем самым имеет возможность закупать по низким ценам посуду, мебель и другие принадлежности для дома. Однако фактически закупала товары на рынках Алматы себе в убыток.
Эти убытки убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев.
Аферисты тратили деньги обманутых граждан на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах. В ходе следствия арестованы 34 автомашины, 2 квартиры, 1 пентхаус, 2 жилых дома с земельным участком.
Жертвами преступления по всей стране, начиная от Алматы до города Сарани, признаны 290 лиц на сумму 4,6 млрд тенге. Прокуратурой уголовное дело направлено в суд", - рассказали в прокуратуре.
Уголовная ответственность по статье "Мошенничество в особо крупном размере", которую вменяют подозреваемым, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
28.05.2025, 15:52 47801
Дропперов будут привлекать к уголовной ответственности в Казахстане
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента предложили поправки в законодательство, согласно которым дропперов будут привлекать к уголовной ответственности, передает корреспондент агентства.
Законом по вопросам оптимизации УК, УПК и УИК закрепляется уголовная ответственность за дропперство - "незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и переводов денег" (статья 232-1 УК)", - сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Отмечается, что в действующем законодательстве отсутствует правовое основание для привлечения дропперов к уголовной ответственности, то есть дропперы проходят как свидетели, а если умысел доказан - как соучастники по мошенничеству.
За незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету для них предусматривается лишение свободы на срок до трех лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета в пользу третьего лица - лишение свободы на срок до пяти лет. Так называемых дропповодов будут привлекать за незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом с наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет", - проинформировали в мажилисе.
При этом к новой статье имеется примечание: лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного уголовного правонарушения.
Ранее в Улытауской области с дропперов взыскали десятки миллионов тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.05.2025, 14:32 50646
Подозреваемая в мошенничестве Перизат Кайрат затягивала ознакомление с уголовным делом - АФМ
Ей дали срок изучения материалов до 9 июня
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемая в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем, Перизат Кайрат затягивала ознакомление с материалами уголовного дела, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
Елемесов напомнил, что подозреваемыми в деле о хищении средств, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев, проходят Перизат Кайрат и ее мать. Он отметил, что уголовное дело окончено и в настоящее время участники процесса ознакомляются с его материалами.
Из-за того что она (Перизат Кайрат. - Прим.ред.) затягивала процесс ознакомления, медленно изучала материалы, был установлен график. Он заканчивается 9 июня", - сказал зампред АФМ.
Он отметил, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу РК подсудимой дается три дня для заявления ходатайства, затем дело направят в прокуратуру, а оттуда в течение десяти дней оно поступит в суд.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. Пр делу о мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем, фигурантом проходит также мать Перизат Кайрат. Она находится под домашним арестом.
28.05.2025, 14:09 53146
Убийство выпускника в Алматинской области: руководство школы наказали
Фото: Polisia.kz
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов сообщил, что после убийства выпускника в Каскелене директора школы уволили, а классных руководителей "строго наказали", передает корреспондент агентства.
Несовершеннолетний подозреваемый взят под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Работает следственная группа. Проводятся активные следственные действия. Директор школы освобожден от занимаемой должности, завуч и два классных руководителя строго наказаны", - проинформировал замминистра внутренних дел.
По его словам, также привлечены к административной ответственности родители подозреваемого.
Напомним, выпускник погиб в результате ссоры с одноклассником в Алматинской области.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о росте подростковой преступности.
На днях в Министерстве просвещения обратились к выпускникам и их родителям с рекомендацией не устраивать пышные мероприятия, сбор денег, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?