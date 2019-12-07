В Восточном Казахстане задержали главбуха медучреждения, объявленного в международный розыск

Усть-Каменогорск. 6 декабря. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана и водворена в ИВС ранее объявленная в международный розыск главный бухгалтер врачебной амбулатории села Меновное, передает Kazakhstan Today.
Она подозревается в совершении хищения бюджетных средств в сумме 38 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время по данному факту проводится расследование. Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Ранее сообщалось, что в ВКО главный бухгалтер Шемонаихинской центральной больницы подозревается в хищении более 92 млн тенге бюджетных средств.
В Атырауской области директор школы-интерната, ее заместитель и главбух организовали схему хищения средств.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства