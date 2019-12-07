В Восточном Казахстане задержали главбуха медучреждения, объявленного в международный розыск

Усть-Каменогорск. 6 декабря. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана и водворена в ИВС ранее объявленная в международный розыск главный бухгалтер врачебной амбулатории села Меновное, передает Kazakhstan Today.

Она подозревается в совершении хищения бюджетных средств в сумме 38 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время по данному факту проводится расследование. Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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