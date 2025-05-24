В Жамбылской области оглашен приговор в отношении главного специалиста департамента госдоходов

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Тараз. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области оглашен приговор в отношении главного специалиста областного департамента государственных доходов и двух жителей города Тараза, - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области оглашен приговор в отношении главного специалиста областного департамента государственных доходов и двух жителей города Тараза, сообщает Агентство по противодействию коррупции.





Последние признаны виновными в даче взятки должностным лицам городского отдела финансов в сумме $200 тыс. за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции, а специалист областного департамента - в посредничестве во взяточничестве, отметили в Антикоре.





Приговором суда обвиняемым жителям города назначено наказание в виде 10 лет и 9 лет лишения свободы, специалисту ДГД - 3 года лишения свободы. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.





Судебный акт в законную силу не вступил.