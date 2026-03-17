16.03.2026, 17:16 12636
Водителя фуры оправдали по делу о смертельной аварии на трассе Самара - Шымкент
Фото: Depositphotos
Актобе. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт водителю фуры по делу о смертельной аварии на трассе Самара - Шымкент, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством коллегия действовала в составе одного судьи и десяти присяжных, каждый из которых обладает равным голосом. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство. По итогам разбирательства присяжные большинством голосов признали подсудимого невиновным. Суд оправдал его в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", - заявили в пресс-службе СМУС Актюбинской области.
Кроме того, сообщается, что по фактам нарушений, допущенных в ходе расследования, суд вынес частное постановление. Приговор пока не вступил в законную силу.
По версии органа досудебного расследования, водитель управлял грузовым автомобилем и на 921-м километре автодороги Самара - Шымкент и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии четыре пассажира легковой машины скончались на месте, водитель получил ранения средней тяжести.
Напомним, в 2023 году отец и трое несовершеннолетних детей погибли в ДТП в Актюбинской области. По данным Polisia.kz, авария произошла в феврале. Тогда сообщалось, что "водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport на 938 км автодороги Самара - Шымкент выехала на встречку и допустила столкновение с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении". Пассажиры, 31-летний глава семейства и трое несовершеннолетних детей от полученной травмы скончались на месте ДТП. Было начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
16.03.2026, 13:32 17251
Начальник караула погиб в результате стрельбы в воинской части в Жамбылской области
Фото: Минобороны РК
Тараз. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области проводится досудебное расследование по факту гибели начальника караула воинской части, в которого, по предварительной информации, случайно выстрелил подчиненный.
В казахстанских СМИ распространилась информация, что 15 марта подчиненный случайно выстрелил из карабина в начальника караула в воинской части в Жамбылской области. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
В военно-следственном департаменте МВД подтвердили информацию.
По факту гибели гражданского служащего военизированной охраны в Жамбылской области проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего будут установлены по результатам проведения всех необходимых следственных действий и комплекса процессуальных мероприятий", - сказано в сообщении.
Напомним, что в январе 2026 года срочник погиб во время несения караульной службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона - по данным военных, он совершил самовыстрел из закрепленного оружия, по факту было начато расследование. В феврале 2026 года еще один солдат срочной службы скончался в воинской части Мангистауской области, по факту его смерти военно-следственные органы также начали досудебное расследование.
Ранее, в 2025 году, в Жетысуской области военнослужащий погиб во время занятий по боевой подготовке из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием.
После ряда подобных инцидентов Министерство обороны заявило о принятии дополнительных мер безопасности и усилении контроля в воинских частях, включая проверки подразделений и психологическое обследование военнослужащих.
14.03.2026, 10:14 79941
Майнинговые серверы на 500 млн тенге пытались вывезти в Россию
Фото: pixabay.com
Костанай. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Костанайской области конфисковала майнинговое оборудование стоимостью свыше 500 млн тенге, которое пытались незаконно экспортировать в Россию, сообщает Kazakhstan Today.
По данным ведомства, попытку вывезти дорогостоящее оборудование совершили 18 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Аят" района Беймбета Майлина Костанайской области.
При выезде в Российскую Федерацию выявлена попытка вывоза майнинговых серверов общим весом более 8 тонн. Установлено, что оборудование относится к специфическим товарам, подлежащим экспортному контролю и лицензированию. Разрешительные документы у ТОО "B2C mining" отсутствовали", - рассказали в прокуратуре.
Суд первой инстанции признал ТОО "B2C mining" виновным и назначил штраф в размере 98 300 тенге, однако само оборудование не было конфисковано.
Прокуратура области не согласилась с выводом суда и внесла апелляционное ходатайство по изъятию майнинговых серверов в собственность государства.
По результатам апелляционного рассмотрения судом области применена конфискация майнингового оборудования стоимостью свыше 500 млн тенге. Постановление областного суда вступило в законную силу. Имущество будет обращено в доход государства в установленном законом порядке", - резюмировали в ведомстве.
13.03.2026, 12:30 117716
В ЗКО задержали обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней экс-чиновника
Фото: Polisia.kz
Уральск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области задержали обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки бывшего чиновника, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В связи с распространенными в СМИ доводами отца несовершеннолетней сообщаем, что уголовное дело принято в производство следственного управления департамента полиции области. Изложенные дополнительные сведения проверены в рамках досудебного расследования. Подозреваемый взят под стражу. Дело находится на контроле руководства департамента полиции области. Надзор осуществляется органами прокуратуры", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что окончательные выводы будут сделаны по результатам досудебного расследования.
Ранее сотрудника отдела районного акимата города Аксая местный житель обвинил в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. В полиции заявили, что факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен и потерпевшая сторона от претензий отказалась. Позже в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что уголовное дело возобновили.
Детский омбудсмен прокомментировала, что потерпевшая сторона отказалась от психологической помощи. Вместе с тем индивидуальная работа будет проведена региональным уполномоченным.
Позже в прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили о задержании бывшего чиновника, которого ранее в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери обвинил житель города Аксая.
13.03.2026, 10:57 121436
Вынесен приговор по делу о хищении 20 млн тенге бюджетных средств в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
Туркестан. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Арысского района Туркестанской области по результатам проверки в агропромышленной сфере установлен факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ы" в апреле 2021 года организовала внесение в информационную систему заведомо ложных сведений о якобы аренде кооперативом 2470 голов маточного крупного рогатого скота, а также 120 племенных быков для проведения селекционной работы. Соответственно, на банковский счет кооператива из государственного бюджета были перечислены субсидии в размере 24 700 000 тенге. Однако фактически селекционные работы проводились лишь по 18 племенным быкам и 450 головам маточного поголовья, в связи с чем сумма незаконно полученных субсидий составила 20 200 000 тенге", - пояснили в прокуратуре.
По данному факту проведено досудебное расследование. В конце февраля был вынесен приговор.
Председатель сельхозкооператива признана виновной и ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также лишение права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.
Отмечается, что незаконно полученные денежные средства в полном объеме взысканы и возвращены в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Туркестанской области был вынесен приговор группе лиц за хищение 271 млн тенге сельскохозяйственных субсидий.
13.03.2026, 09:57 125131
На мусорке в Актобе обнаружили сумку с телом мужчины
Возбуждено уголовное дело
Актобе. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На мусорной площадке в центре Актобе обнаружили тело мужчины в большой сумке. Местные жители говорят, подозрительный баул несколько дней лежал среди отходов и источал невыносимый запах, сообщает телеканал КТК.
Сколько дней сумка пролежала возле мусорных контейнеров, точно неизвестно. В полиции подтвердили информацию о жуткой находке.
По данным правоохранителей, внутри было тело 55-летнего мужчины. Подробности в ведомстве пока не сообщают и просят жителей не распространять слухи и домыслы. Обстоятельства выясняются.
По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий", - проинформировали в департаменте полиции Актюбинской области.
Напомним, в начале февраля в Семее в мусорном контейнере обнаружили тело младенца.
12.03.2026, 19:30 152266
Задержание главы алматинского филиала "Қазтеміртранс" подтвердили в КНБ
Проводится досудебное расследование
Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности РК прокомментировали информацию о задержании директора алматинского филиала АО "Қазтеміртранс", сообщает МИА Kazinform.
"Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в ответе КНБ на запрос редакции.
Ранее в соцсетях появилась информация о задержании директора алматинского филиала АО "Қазтеміртранс" якобы при получении взятки в крупном размере. В компании сообщили, что компетентными правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия.
При этом в пресс-службе отметили, что сведения о получении крупного незаконного денежного вознаграждения за оказание содействия в выигрыше в государственных закупках по охране объектов филиала вызывают сомнения, так как в настоящее время между АО "Қазтеміртранс" и охранными организациями все процедуры по заключению договоров на оказание охранных услуг завершены.
12.03.2026, 17:13 157191
В Таразе девушки толпой жестоко избили девятиклассницу
Фото: Depositphotos
Тараз. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе девушки толпой избили ученицу девятого класса, возбуждено уголовное дело.
В Таразе ученицу девятого класса школы № 51 жестоко избили на улице семеро девушек, используя кастет. Об этом во соцсетях рассказала мать пострадавшей.
Пострадавшая два дня находилась в реанимации, не могла ходить и передвигалась на инвалидной коляске", - сказано в публикации.
В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию.
Родители школьниц привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Также действия подростков были рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам которого их поставили на профилактический учет", - сказано в сообщении.
В настоящее время проводится расследование. По его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в департаменте полиции.
Ранее в Караганде подростки толпой жестоко избили девочку-подростка, снимая происходящее на камеру. По словам матери пострадавшей, девочке причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи. Мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тысяч тенге.
Отметим, что в Казахстане в последние годы фиксируется рост подростковой преступности. По данным аналитиков, за январь-сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наиболее распространенными преступлениями среди подростков остаются кражи, хулиганство, побои и причинение легкого вреда здоровью. Среди наиболее распространенных - побои, хулиганство, дорожно-транспортные происшествия, а также преступления против половой неприкосновенности.
Отдельную тревогу вызывают случаи насилия и тяжких преступлений среди школьников. В частности , в Алматинской области 14-летний школьник погиб после жестокого избиения, а подозреваемым оказался другой несовершеннолетний. По данным полиции, подростка избила группа старшеклассников, после чего он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
Также в разных регионах страны фиксируются конфликты между учащимися, которые заканчиваются серьезными травмами. Например, в одной из школ Западно-Казахстанской области конфликт между школьниками закончился ножевым ранением, по факту которого было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Стоит подчеркнуть, что внимание правоохранительных органов и общественности привлекает ситуация в Жамбылской области, где осенью прошлого года произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
12.03.2026, 12:10 157676
Предлагают подросткам работу закладчиков: МВД обратилось к казахстанским родителям
Фото: polisia.kz
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к родителям из-за вовлечения подростков в наркопреступления, сообщает Polisia.kz.
Подросткам через социальные сети и мессенджеры предлагают легкий заработок в качестве так называемых закладчиков. Подобные предложения распространяют организаторы интернет-наркомагазинов, которые, пользуясь доверчивостью молодых людей к быстрому доходу, вербуют несовершеннолетних в преступную деятельность. Подростки, не осознавая всей тяжести правовых последствий, соглашаются на подобную работу, фактически становясь участниками незаконного оборота наркотиков", - заявили в ведомстве.
В МВД подчеркнули, что за совершение таких преступлений законодательством предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает наравне со взрослыми.
Кроме того, несовершеннолетние, вовлеченные в незаконную деятельность, нередко оказываются в своеобразной ловушке, где администраторы наркомагазинов, используя шантаж и угрозы, оказывают психологическое давление, не позволяя им отказаться от дальнейшего участия в их преступной схеме, всяческий пытаются удерживать подростков в наркообороте", - отметили в министерства.
По данным МВД, с начала года уже задержаны 23 несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков, что вдвое больше прошлого года.
Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям: интересуйтесь их окружением, интернет-активностью и источниками дохода. Уважаемая молодежь! 23 подростка уже допустили ошибку. Не становитесь на их путь. Выбирайте здоровье, образование, спорт и законный заработок", - добавил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.
Стоит отметить, что наскопреступления формируют отдельный пласт криминальной активности, нередко сопровождаются вовлечением молодежи, распространением запрещенных веществ и связаны с деятельностью организованных групп.
В частности, в начале февраля стало известно, что в частном доме на окраине Талдыкоргана при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров. Между тем в Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница. В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсора. По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства.
Позже в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сообщили о задержании гражданина Казахстана за распространение синтетических наркотиков. При задержании у него был обнаружен наркотик альфа-ПВП общим весом 5 килограммов. В настоящее время гражданин РК водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.
Еще одной резонансной новость стало задержание бывшего священника Иакова Воронцова. Адвокат задержанного Галым Нурпеисов рассказал изданию "Sputnik Казахстан", что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту - это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
