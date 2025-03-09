08.03.2025, 16:44 15986
Военный Нацгвардии обезвредил вооруженного хулигана в Петропавловске
Пьяный дебошир размахивал во дворе предметом, похожим на пистолет
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Петропавловск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Офицер воинской Национальной гвардии в Петропавловске обезоружил вооруженного хулигана, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Нацгвардии, военнослужащий, возвращаясь от родственников, увидел во дворе дома человека в алкогольном опьянении, который размахивал предметом, похожим на пистолет, в сторону проходящих людей.
Военный незамедлительно направился к хулигану, тот направил пистолет на него. Капитан применил приемы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции. После чего гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Алматы наградили мужчину, обезвредившего в аэропорту мегаполиса вооруженного ножом дебошира.
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07.03.2025, 18:27 42371
В Акмолинской области задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса
Фото: pixabay.com
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Кокшетау. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области задержали жителя одного из сел региона, подозреваемого в незаконной вырубке леса, сообщает Polisia.kz
В отдел полиции города Акколь поступило сообщение от главного специалиста лесного хозяйства КГУ "Аккольское Моншахтинское лесничество" о незаконной порубке 319 берез и 113 осин. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали нарушителя - жителя одного из близлежащих сел - с поличным. Мужчина успел спилить деревья бензопилой и попытался вывезти их на тракторе с прицепом, но был остановлен сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование.
Ранее в Павлодарской области незаконно вырубили лес на 1,3 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.03.2025, 17:10 45096
Жителей Кызылординской области задержали за отстрел свыше 120 сайгаков
Фото: telegram/POLISIA.KZ
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Кызылорда. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Троих жителей Кызылординской области задержали за отстрел свыше 120 сайгаков, сообщает Polisia.kz
Сотрудники полиции региона остановили автомобиль Volkswagen Crafter. При осмотре машины (...) обнаружили 39 туш сайгаков. Кроме того, в ходе проверки частного дома найдено еще 84 туши сайгаков, 14 голов и шесть шкур животных. Трое подозреваемых помещены в ИВС", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства дела уточняются.
Ранее троих жителей Сатпаева осудили на восемь лет по делу о незаконной охоте на сайгаков.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.03.2025, 16:27 46936
Напавший на сотрудницу аэропорта дебошир в прошлом году ударил в автобусе девушку
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Напавший сегодня на сотрудницу аэропорта Алматы неадекватный мужчина в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону. Информацию подтвердили в департаменте полиции Алматы.
Департамент полиции города Алматы подтверждает, что в обоих случаях фигурирует одно и то же лицо", - сказано в сообщении ДП.
Напомним, в ноябре прошлого года пассажир, недовольный громким разговором женщины, нанес ей телесные повреждения.
После инцидента в автобусе в отношении агрессора было заведено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Судом в качестве меры пресечения на период следствия был избран домашний арест. По завершении досудебного расследования материалы уголовного дела были направлены в суд. В декабре прошлого года суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.
Как сообщалось ранее, неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.03.2025, 09:52 56216
В Кентауском городском суде вынесен приговор за пропаганду терроризма
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет
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Туркестан. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентауском городском суде Туркестанской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.
Судом установлено, что обвиняемый в интернет-мессенджере Telegram отправил своим знакомым "видеофайлы, содержащие идеологии совершения насильственных действии по религиозным мотивам ("вооруженный" джихад), идей пропаганды религиозно-радикальных взглядов, являющиеся признакам пропаганды терроризма".
Подсудимый полностью признал вину.
Р. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 256 УК, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее двое граждан РК были осуждены за пропаганду терроризма в Туркестанской области.
06.03.2025, 18:25 77126
Сбили на авто и нанесли ножевые ранения: дело об убийстве подростка на окраине Актобе направили в суд
Фото: Depositphotos
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Актобе. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Актюбинской области направила дело об убийстве подростка на окраине Актобе в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Составлен обвинительный акт, дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения по существу", - проинформировали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, "в конце мая прошлого года на окраине города Актобе между двумя группами подростков произошла драка с применением холодного и огнестрельного оружия".
В результате 8 подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний житель города Актобе погиб. По данным следствия, погибшего сбили на автотранспорте и нанесли ему множество ножевых ранений. В тот же день ДП области по части 2 статьи 99 УК (Убийство) начато досудебное расследование", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что сотрудниками полиции оперативно задержаны и водворены в изолятор временного содержания 10 человек, причастных к совершению преступления.
Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
06.03.2025, 16:18 81691
Бухгалтеры детсада похитили свыше 300 млн тенге в Карагандинской области
По факту проводится досудебное расследование
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Караганда. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Карагандинской области выявила многомиллионные хищения в КГУ "Комплекс школа-ясли-сад № 33", сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В ходе проверки установлено, что в течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы. Сумма хищений превысила 300 миллионов тенге", - рассказали в прокуратуре.
По данному факту проводится досудебное расследование.
06.03.2025, 15:55 82811
Антикор проводит расследование в отношении экс-главы управления сельского хозяйства области Улытау и его заместителя
Фото: polisia.kz
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Жезказган. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили информацию о проведении расследования в отношении экс-главы управления сельского хозяйства области Улытау и его заместителя.
Антикоррупционная служба подтверждает, что в отношении экс-руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Улытау и его заместителя начато расследование по подозрению в коррупции", - сообщает Антикор.
Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК распространению не подлежит.
Ранее главу городского отдела градостроительства Уральска осудили на 7 лет лишения свободы за коррупцию.
Также в Алматы осужден бывший заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры.
06.03.2025, 15:35 77441
Пытавшемуся провезти в арбузах героин и гашиш кыргызстанцу вынесли приговор в Павлодаре
Его приговорили к 15 годам лишения свободы
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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суровый приговор вынесли в Павлодаре гражданину Кыргызстана за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
Гражданин Кыргызской Республики признан виновным в незаконном перемещении через государственную границу Республики Казахстан запрещенных веществ, спрятанных в перевозимых арбузах. В результате проведенного расследования изъято свыше 59 килограммов героина и 10 килограммов гашиша", - рассказали в ведомстве.
Судом иностранный гражданин признан виновным и осужден к 15 годам лишения свободы.
Кроме того, суд признал виновным гражданина Республики Казахстан, который не донес о заведомо известном ему особо тяжком преступлении, и назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
О задержании кыргызстанца сообщалось в июле прошлого года. Его грузовик задержали на автодороге Павлодар - Омск. В перевозимых арбузах обнаружили 21 полиэтиленовый брикет с героином весом более 59 кг, а также два брикета гашиша весом более 10 кг.
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