Военный суд Актюбинского гарнизона рассмотрел дело о взятке в 1 млн тенге

Фото: от организаторов пресс-конференции

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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Атырау Жансая Каршегенова обвинила следователя департамента экономических расследований по Атырауской области Р. в пытках, передает корреспондент агентства.





В Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Как сообщили представители Жансаи Каршегеновой, в августе 2024 года в рамках следствия по делу ее бывшего мужа в связи с возможными нарушениями в ведении его бизнеса в доме женщины был проведен обыск. В ходе обыска никаких свидетельств по делу ее экс-супруга найдено не было. Однако в доме Жансаи Каршегеновой нашли 90 килограммов осетровых, 146 граммов осетровой икры, 90 тысяч долларов и 4,6 тысячи евро. На нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения). Женщина предоставила необходимые документы о законном приобретении рыбы и икры. Через месяц ее задержали с многочисленными нарушениями, как утверждают адвокаты Жансаи Каршегеновой.





В мой дом пришли сотрудники департамента экономических расследований и нашли рыбу. Рыба замороженная находилась в морозильной камере. Соответственно, я объяснила, что эта рыба была куплена. И предоставила все необходимые документы, чеки, квитанции. Считала, что вопрос на этом закрыт", - заявила Жансая Каршегенова в ходе пресс-конференции.





Спустя месяц, по словам женщины, когда она приехала с мужем в детский сад за своим трехлетним ребенком, ее задержали.





Фото: от организаторов пресс-конференции





Я осталась в машине, супруг ушел за ребенком, и я вижу, что мою машину загородили. И вышли неизвестные для меня люди. Я автоматически просто заблокировала машину. Эти люди подошли и начали стучать в окна с просьбой выйти. Я не понимала, что происходит. Звоню мужу, прошу его незамедлительно подойти. Конечно, он срочно, вернувшись с ребенком на руках, он видит все, что происходит, и отдает мне ребенка через окно. Среди этих людей я вижу человека, следователя, который был у меня дома в время обыска. Я узнала его, и он начал выкрикивать, что в машине сидит преступница, мне нужно выйти. Их было около десяти человек", - заявила жительница Атырау.





Как утверждает Жансая Каршегенова, они начали бить по окнам и раскачивать машину.





Они хотели, чтобы я вышла. Ребенок плачет, там истерика. Я пытаюсь его успокоить. Меня одолел такой страх. Я в один момент понимаю, что мне просто не хватает воздуха. Я теряю сознание. Очнулась я от того, что я чувствовала, что эти люди меня волокли по земле. Следующий приход меня в себя. Я понимаю, что я оказалась в какой-то камере. Надо мной стоит этот следователь. Бьет меня по лицу какими-то бумагами, документами. Требует находящихся вокруг меня людей привести меня в себя. Я периодически теряю сознание. Мне заливают в нос нашатырный спирт. Закрывают при этом мне рот. Дальше… Как бы это ни было унизительно, но... Я понимаю, что... Мое тело... Я была уже в ступоре. Я понимаю, что я без одежды. И вот эти люди... Кололи мое тело какими-то иглами. И тянули меня за интимные места. Он, следователь, кричал, что я симулянт. И необходимо срочно меня привести в себя. После, конечно... Я периодически испытываю большие проблемы со своим здоровьем. Я практически потеряла обоняние. Мой маленький ребенок до сих пор страдает. У него серьезные проблемы со здоровьем", - сообщила она.





Говоря о задержании Жансаи Каршегеновой, ее адвокат Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении женщины. Он подчеркнул, что "факт пыток на сегодняшний день уголовно наказуемое деяние и имеется Стамбульский протокол, который ратифицирован Казахстаном. Поэтому мы и собрались в данном случае по данному факту".





В какой-то момент она себя стала просто плохо чувствовать, впала в ступор. Она не открывала дверь не потому, что там действительно не хотела, а потому что у нее в какой-то момент просто возможности не было в связи с тем, что она потеряла контроль над собой. Над своим телом. Это о чем свидетельствует - о том, что действительно это был такой прям сильный стресс, что у нее фактически, ну, если простым языком говорить, просто отключился мозг", - заявил специалист.





Он напомнил, что ранее женщина уже говорила, что "когда ее в ИВС поместили, ее иголками тыкали, там бумагой били по лицу".





Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая все эти факты подтвердила, что, да, имеются телесные повреждения в виде колотых ран и телесные повреждения в виде кровоподтеков. То есть это все подтверждается. Причем хочу отметить, судебно-медицинские экспертизы проводилось две, согласно инструкции", - добавил Рашид Тенизбаев.





Фото: от организаторов пресс-конференции





В ходе пресс-конференции адвокат потерпевшей Айнур Карчегенова подчеркнула, что "описанные методы приведения в чувства, которые были применены в отношении нашей подзащитной, недопустимы и они относятся к пыткам, то есть жестоким, бесчеловечным и унижающим ее достоинство действия".





Ни одна норма законодательства в области здравоохранения не содержит в себе право тыкать человека или воздействовать на молочные железы, выкручивать, щипать их, как это было в случае с Жансаей, чтобы привести ее в сознание. Ни один медицинский протокол не позволяет заливать в нос опасное для слизистой оболочки вещество в виде нашатырного спирта. Как здесь было сказано, что воздействие которого (от воздействия которого. - Прим. ред.) Жансая получила ожог, и до сих пор она испытывает трудности со своей дыхательной системой. Мы вообще не знаем, кто позволил следователю Р. находиться в ИВС, в женской камере", - отметила она.





По ее словам, существует правила внутреннего распорядка изолятора временного содержания.





Следователь не должен допускаться в камеру, тем более в женскую камеру, и может находиться только для того, чтобы произвести какие-либо следственные действия. Мы не знаем, почему прием, размещение, обследование состояния здоровья нашей подзащитной в ИВС проводилось в присутствии следователя, тем более мужчины. По закону даже личный осмотр должен обязательно проводиться лицом одного пола с задержанным. Считаем, что это действительно превышение власти со стороны следователя, то есть он постоянно находился и был свидетелем того, что происходит", - заключила адвокат.

Заключение специалистов (комплексное судебное психолого-психиатрическое исследование)

Судебно-медицинская экспертиза

