Вынесен приговор по делу о пожаре на АЗС в Жетысае

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Туркестан. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полиция задержала подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса, информирует пресс-служба областного департамента полиции.





В Туркестанской области оперативники выявили три нелегальных точки, предоставляющие услуги электронных азартных игр. В результате задержано четверо подозреваемых - два организатора и два администратора. Все они полностью признали свою вину.





В ходе обысков у задержанных изъяты три кассовых аппарата, компьютерная техника, денежные средства и другие вещественные доказательства.





В настоящее время по факту организации незаконного игорного бизнеса проводится досудебное расследование. Комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела, продолжается.





Напомним, в апреле был подписан закон, ограничивающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов в Казахстане.



