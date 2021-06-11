Житель Актобе нанес женщине ножевые ранения на глазах у ребенка

УРАЛЬСК. 10 ИЮНЯ - Инцидент произошел 9 июня в продуктовом магазине по улице Монкеулы. 37-летний житель Актобе нанес своей возлюбленной ножевое ранение в грудную клетку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как между мужчиной и женщиной происходит словесная ссора. При инциденте присутствовали второй продавец и несовершеннолетняя дочь потерпевшей, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Далее мужчина оттолкнул второго продавца, набросился на возлюбленную и нанес ей ножевое ранение, после чего пытался скрыться с места происшествия и избавиться от орудия преступления, но был задержан нашим сотрудником, который находился поблизости. 36-летняя пострадавшая доставлена в Областную многопрофильную больницу с диагнозом "проникающая колото-резаная рана грудной клетки слева" и переведена в реанимационное отделение", - сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.

Также сообщается, что задержанный и потерпевшая находились в близких отношениях около трех лет. Мужчина проживает в Актобе, но на несколько дней приезжал в Уральск для встреч. По словам полицейских, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ранее не судим, нигде не работает.

Полицейские начали досудебное расследование по статье "Покушение на убийство".

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