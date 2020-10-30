Житель Щучинска пытался продать шпионскую ручку

Щучинск. 29 октября. Kazakhstan Today - Житель Щучинска пытался продать ручку с функциями аудиовидеозаписи, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Hi-Tech" сотрудники подразделения криминальной полиции Бурабайского РОП в ходе мониторинга сети Интернет обнаружили объявление о продаже авторучки-телефона со встроенным аудиовидеоустройством, которое разместил 46-летний житель Щучинска. Такое устройство может использоваться для негласного получения и записи информации. Стоит отметить, что оборот таких специальных технических средств строго регламентирован законодательством Республики Казахстана, в части статьи 399 УК РК "Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации", - сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.

Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время назначена экспертиза. Следственные действия продолжаются.

Напоминаем, что в период с 27 по 28 октября на территории Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Hi-Tech". Основной целью ОПМ является выявление, пресечение и раскрытие киберпреступлений, раскрытие ранее совершённых посредством сети Интернет, краж и мошенничеств.

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