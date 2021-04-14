В Семее варварски обрезают деревья

Фото: Arnapress.kz

СЕМЕЙ. 13 АПРЕЛЯ - Жительница Семея пожаловалась на спил деревьев на территории школы №9. Дело в том, что подрезке подверглись деревья с гнездами птиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Arnapress.kz , многих горожан такое варварское отношение к птицам и деревьям возмутило, они назвали это настоящим живодерством.

Стоит отметить, что работы продолжаются несколько дней.

Как сообщили в администрации школы, спил проводится с разрешения отдела ЖКХ. Директор учебного заведения также объяснила, почему работы ведут в период гнездовья птиц.

Спил проводится за наш счет, но с разрешения ЖКХ. Они сделали обследование, в котором сказано, что деревья старые и угрожают безопасности детей. У нас есть разрешение на спил только до 6 мая. Сроки оговорены в документах. Мы так рассуждаем, что это сделано для безопасности и здоровья детей. Вот это в приоритете. Тропинка к школе идет через парк, деревья очень старые, им по 60 лет, и санитарная подрезка нужна. Было родительское собрание, на котором поднимался этот вопрос. Некоторые родители предлагали свою помощь, но мы не могли провести эти работы раньше без соответствующего разрешения", - прокомментировала директор СОШ №9 Наталья Тегай.

13 апреля неравнодушные жители 343 квартала рассказали, что даже вызвали полицию и организовали встречу с директором школы.

Директор школы пообещала нам, что спил продолжат, но деревья с гнездами трогать не будут. А если бы не мы, то были бы разрушены все гнездовья. Спасибо неравнодушным людям", - говорят жители микрорайона.

На днях алматинцы выразили свое негодование сносом 150-летнего тополя на пересечении улиц Мауленова и Шевченко. Напомним, президент Казахстана назвал актуальной задачу последовательного наращивания "зеленого" массива Алматы. В этом вопросе президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.

Также напомним, что одним из самых громких случаев стала незаконной вырубки 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. 10 марта дело поступило в суд.

Кроме того, факты жестокого обращения с животными в Казахстане не редкость. Так, в начале марта в одном из подъездов жилого дома в Нур-Султане обнаружен кот с 70-процентными ожогами. В феврале в Шымкенте живодеры выбили собаке глаз.

4 февраля сразу три факта жестокого обращения с животными в разных частях страны обнародовали в соцсетях. В Карагандинской области мужчина с палкой набросился на соседского пса и, по словам хозяйки, отбил ему почки. А жительница Актобе пошла выносить мусор и сделала страшную находку. В контейнер выбросили труп не то собаки, не то лисы с ободранной кожей. В Жамбылской области жестокостью отличились работники службы по отлову бродячих животных. Собак отстреливали прямо на глазах у детей.

19 февраля стало известно, что в Казахстане хотят привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет.









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