Алматинцы выезжают в горы, чтобы подышать чистым воздухом: в акимате рассказали о новых экологических правилах

Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы рассказали о разработанном проекте правил охраны атмосферного воздуха "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Публичные обсуждения документа состоялись в августе этого года.





Как отмечают жители мегаполиса, качество воздуха напрямую зависит от количества машин и общего отношения к экологии. Некоторые горожане в ходе опроса в рамках проекта "Таза ауа аймағы" / "Зона чистого воздуха" рассказали, что вынуждены выезжать в горы, чтобы подышать чистым воздухом. Алматинцы считают, что улучшить ситуацию можно только совместными усилиями, поскольку проблема загрязнения воздуха имеет глобальный характер.





Основная цель проекта правил - системно снизить уровень загрязнения атмосферы мегаполиса. Согласно данным компании "Ренессанс плюс", до 60% всех выбросов в городе приходится на автотранспорт. Оставшаяся доля связана с деятельностью частного жилого сектора и стационарных источников загрязнения - промышленных предприятий, бань, шашлычных, объектов общественного питания и строительства", - рассказали в акимате.





Проект правил формирует основу будущей экологической политики города. На его базе будут поэтапно внедряться конкретные меры и механизмы, направленные на сокращение вредных выбросов и повышение качества воздуха. В числе предлагаемых мер - модернизация стационарных источников загрязнения, переход на экологичные виды топлива и другое.





Напомним, проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате рассказали , что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.





Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.





Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.





Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Неблагоприятные погодные условия и ремонт дорог становятся причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами ждут общественного транспорта, а стоимость услуг такси вырастает в несколько раз.





Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.





Также отметим неутихающие споры вокруг работ по благоустройству рощи Баума в Алматы. Как заверяют в акимате, благоустройство рощи не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено. При этом подчеркивается, что что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев. - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".





Активисты назвали проводимые в роще работы преступлением и потребовали прекратить реализацию проекта.





Экоактивистка Салтанат Ташимова опубликовала видео, на котором запечатлено, как грузовик едет вплотную к дубам по дорожке рощи. После проезда техники на коре деревьев образовались повреждения.



