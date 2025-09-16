15.09.2025, 15:27 4836
Более ста туш сайгаков обнаружили в реке в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
Актобе. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Айтекебийском районе в реке Кайракты обнаружены более ста туш сайгаков. В департаменте экологии заявили, что животные утонули при переходе реки.
Видео с тушами погибших животных появилось в соцсетях. На место выехали специалисты департамента экологии, ветеринарной службы и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области, сообщает издание "Диапазон".
По словам специалистов, гибель сайгаков произошла 13-15 сентября, 60 из них самки, 48 - рогачи. Животных вытащили из воды и захоронили.
В этом месте проходило около 10 тысяч сайгаков, они пришли туда на водопой. С одной стороны реки Кайракты обрыв и густой камыш. Мы полагаем, что при переходе сайгаки затоптали друг друга", - рассказал руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области Адильгерей Ауелбаев.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?".
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
15.09.2025, 12:56
Две трети казахстанских предприятий не соблюдают экологические и социальные критерии
Положительную динамику обеспечивают в основном крупные компании и институты развития
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Два из трех предприятий Казахстана не соблюдают экологические и социальные критерии, сообщает Finprom.
По данным исследования, среди стран СНГ Казахстан демонстрирует одни из лучших показателей по внедрению ESG-принципов, но положительную динамику обеспечивают в основном крупные компании и институты развития, а большинство предприятий продолжают игнорировать это важное направление.
По данным конъюнктурного обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК, 76% предприятий в стране не соблюдают экологические критерии, 74% - критерии корпоративного управления, и для 66% организаций социальные критерии также не являются приоритетом. Таким образом, бизнесу страны еще предстоит проделать значительный объем работы для полноценного развития ESG-направлений", - пишут авторы.
Лучшие показатели приверженности принципам ESG (экологические, социальные и управленческие критерии) демонстрирует финансовый сектор, в частности банки второго уровня. Этот факт также отмечали аналитики международной аудиторской компании, входящей в "Большую четверку".
Все больше финансовых организаций Казахстана внедряют практику составления ESG-отчетности и системы управления экологическими и социальными рисками. Пока эти меры носят добровольный характер, однако, согласно Дорожной карте по внедрению принципов ESG в регулирование финансового рынка Казахстана, с 2026 года финансовые организации будут обязаны раскрывать ESG-информацию в своих годовых отчетах", - пишет сайт.
Важность приверженности принципам устойчивого развития отмечается во многих государственных программах и программах развития РК, среди которых:
- Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года;
- Концепция инвестиционной политики Республики Казахстан до 2029 года;
- Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года;
- Концепция развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы;
- Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2025-2040 годы;
- Концепция промышленной безопасности в Республике Казахстан на 2024-2030 годы и т.д.
Источник напоминает: еще в 2023 году регулятор принял дорожную карту по внедрению принципов ESG в регулирование финансового рынка Казахстана.
Дорожная карта включает пять основных направлений:
- Раскрытие финансовыми организациями информации о подверженности ESG-рискам.
- Управление ESG-рисками и оценка углеродного следа кредитного портфеля.
- Внедрение принципов ESG в систему управления рисками и корпоративное управление.
- Мониторинг ESG-рисков и их интеграция в систему надзора.
- Мероприятия по наращиванию экспертного потенциала финансового рынка по вопросам ESG.
Важным событием в сфере приверженности устойчивому развитию является также выпуск ESG-облигаций. Сейчас в стране насчитывается 14 эмитентов, выпустивших такие бумаги на фондовой бирже KASE.
Казахстан постепенно формирует целостную экосистему устойчивого развития, где принципы ESG становятся не только модным трендом, но и обязательным элементом стратегического управления. Участие государства, активность регулятора, вовлеченность финансового сектора, рост интереса со стороны бизнеса и инвесторов свидетельствуют о том, что в ближайшие годы ESG-повестка будет оказывать все более заметное влияние на экономику страны. А значит, для компаний это уже не вопрос имиджа, а условие долгосрочной ответственности перед обществом и государством", - резюмируют авторы.
08.09.2025, 12:12
Вплоть до масштабной экологической катастрофы - Токаев высказался о снижении уровня Каспия
Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, отметил лидер РК
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, высказался о снижении уровня Каспийского моря, сообщает пресс-служба главы государства.
Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС. Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами. В целом, от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков", - заявил глава государства.
Он также отметил, что недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий.
К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире. Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров. Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, - незаконная продажа и покупка воды на "черном рынке". Тем не менее есть и положительный опыт, связанный с Аральским морем. Конечно, Казахстан извлек серьезные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому нам удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36%, а объем воды - почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды на Арале надо активно продолжать", - заявил президент.
Глава государства также поручил правительству создать единую цифровую платформу водных ресурсов.
Запуск платформы позволит полноценно решить задачу гидрогеологического мониторинга. Эта работа должна сопровождаться формированием Национального водного баланса - важнейшего инструмента долгосрочного планирования водной политики. Без всего этого в отрасли невозможно будет наладить нормальный контроль и привлечь необходимые инвестиции", - отметил президент.
Он заявил, что на сегодня у профильных органов нет точных сведений о доступном объеме водных ресурсов.
Потери воды в некоторых каналах достигают 50-60%. Технологии учета безнадежно устарели, а точки водоразбора не оснащены современными приборами. Вода - это стратегический ресурс, без воды нет жизни. Поэтому данная отрасль должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации", - добавил он.
Ранее на первой международной экологической конференции в городе Манжероке (Республика Алтай) премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов.
31.08.2025, 11:30
На морском терминале КТК ликвидировали последствия разлива нефти
Фото: КТК
Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума завершена ликвидация последствий разлива нефти, режим локальной ЧС снят, сообщили в пресс-службе КТК.
По итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале КТК принято решение о завершении основных работ по плану предупреждения и ликвидации разливов нефти в акватории морского терминала КТК", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время объем вытекшей нефти уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, в ходе которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от выносного причального устройства к танкеру.
Собранная в ходе работ нефтеводяная эмульсия передана на морской терминал КТК для дальнейшей утилизации. Экологический контроль состояния поверхности моря и атмосферного воздуха постоянно проводился в ходе операции и будет осуществляться в дальнейшем с отбором проб не менее двух раз в сутки", - рассказали в пресс-службе.
Также визуально контролируется прибрежная полоса от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы, нефти и нефтесодержащих пленок не обнаружено, дополнили в КТК.
Напомним, на морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря.
29.08.2025, 17:33
Первый в Казахстане завод по энергетической утилизации отходов появится в Алматы
Фото: depositphotos.com
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы китайская компания Junxin Environmental Protection и министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев подписали соглашения об инвестициях по проекту "Производство электроэнергии на основе утилизации отходов", сообщает акимат города.
Будущий завод станет первым в Казахстане предприятием по энергетической утилизации отходов и обеспечит практически полное улавливание выбросов, что соответствует стандартам экологической безопасности Европейского союза", - уточнили в пресс-службе.
По данным акимата, мощность предприятия составит 1600-2000 тонн отходов в сутки с генерацией 60 МВт электроэнергии. Общий объем инвестиций - 280 млн долларов.
Подчеркивается, завод будет оснащен современными автоматизированными системами управления и многоступенчатой системой очистки, что обеспечит минимальное воздействие на окружающую среду.
Проект охватывает комплексную переработку твердых бытовых отходов, медицинских и городских отходов, а также осадков сточных вод. На его базе будут развиваться направления по производству электрической и тепловой энергии, обработке данных на возобновляемых источниках, созданию центра подготовки кадров и повышения экологической грамотности населения. В период строительства будет создано около 700 временных, а после ввода объекта в эксплуатацию - более 120 постоянных рабочих мест", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Алматы при участии китайской компании построят мусороперерабатывающий завод.
26.08.2025, 15:12
Чиновников оштрафовали на 12,4 млн тенге за слабую работу по ликвидации стихийных свалок
Фото: Depositphotos
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за неудовлетворительную работу по ликвидации несанкционированных свалок привлекли к ответственности 87 должностных лиц, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Ерболат Кожиков.
В текущем году при помощи космического мониторинга удалось выявить 2707 свалок. На сегодняшний день, по словам Ерболата Кожикова, ликвидировано только 672 объекта, или 24% от выявленных. Он отметил, что особенно низкие показатели ликвидации наблюдаются в областях Абай, Жетісу, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и в Шымкенте.
За нарушение экологических требований в сфере обращения с отходами, в частности за недостаточную работу по ликвидации несанкционированных свалок, к административной ответственности были привлечены 87 должностных лиц, в том числе более 10 заместителей акимов районов и городов на общую сумму 12,4 млн тенге", - сказал спикер.
Он также напомнил, что в целях ужесточения ответственности за образование стихийных свалок внесены поправки в КоАП. В частности, увеличен размер штрафа в зависимости от субъекта предпринимательства - от 100 до 1000 МРП. Также введена мера в виде конфискации транспортного средства.
Напомним, в Северо-Казахстанской области госслужащих привлекли к административной и дисциплинарной ответственности за фальсификацию данных о ликвидации несанкционированных свалок и ненадлежащий экологический контроль.
22.08.2025, 12:45
Нам не нужен газон, нам нужны деревья - алматинцы пожаловались на уничтожение зеленых насаждений в палисаднике многоэтажки
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алмалинского района города Алматы пожаловались на уничтожение зеленых насаждений в палисаднике многоэтажки, расположенной на улице Богенбай батыра, 300, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители одного из домов Алмалинского района. Алматинцы пожаловались на уничтожение молодых деревьев на огороженной территории у многоэтажки.
Сегодня утром услышала шум, выглянула в палисадник - там спецтехника работает. На возмущение жителей рабочие заявили, что это работы по благоустройству. Документы разрешающие не показали. На заборе натянули паспорт объекта. Техника готовит грунт под посадку газона. Но окна части квартир выходят на мусорку. Это запахи, виды, там постоянно собираются бомжи. Нам не нужен газон, нам нужны деревья, чтобы как-то отгородиться от такого соседства. Техника ломает ветки здоровых деревьев, проезжает по молодняку, который жители сами сажали и поливали все лето. Плюс к этому: за чей счет банкет? Кто будет оплачивать капельный полив этого газона?" - задается вопросом одна из местных жительниц.
Стоит отметить, что согласно паспорту объекта заказчиком является аппарат акима Алмалинского района города Алматы, подрядчиком - ТОО "Get Target".
Агентство Kazakhstan Today обратилось за комментарием в акимат города Алматы.
Напомним, Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
20.08.2025, 15:43
Более 8,5 млрд тенге направили на экологические проекты за счет средств утильсбора
Приобретены система раннего обнаружения пожаров, внедорожники, грузовые автомобили повышенной проходимости, а также колесные тракторы с навесным оборудованием
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Жасыл даму" профинансировало проекты по защите лесов и развитию материальной базы организаций по охране животного мира на сумму более 8,5 млрд тенге, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
Как уточнили в ведомстве, финансирование в размере более 6,19 млрд тенге было направлено на приобретение системы раннего обнаружения лесных пожаров. Система предназначена для постоянного мониторинга состояния лесов и позволяет оперативно выявлять очаги возгорания. Современный программно-аппаратный комплекс внедрен сразу в нескольких регионах страны:
- в Акмолинской области - КГУ "Куйбышевское УЛХ", КГУ "БукпаУЛХ", КГУ "Акколь УЛХ", КГУ "Красноборское УЛХ" и КГУ "Кенеское УЛХ";
- в Астане - РГП на ПХВ "Жасыл Аймак";
- в Костанайской области - РГУ "Наурзумский ГПЗ".
Кроме того, за счет средств утильплатежей АО "Жасыл даму" профинансировано развитие материальной базы природоохранных структур на сумму 2,41 млрд тенге. Средства направлены на закупку отечественной техники, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом. В перечень вошли полноприводные внедорожники, грузовые автомобили повышенной проходимости (в том числе рефрижераторы-тушевозы), а также колесные тракторы с навесным оборудованием. Вся техника уже передана специализированным организациям, занимающимся охраной, воспроизводством и использованием животного мира.
Напомним, в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, в городе будет запрещено использовать пиротехнику и разжигать костры. Разработчики правил прокомментировали деление города на экологические зоны.
19.08.2025, 13:29
Платный въезд и переход на экотранспорт: проект правил охраны атмосферного воздуха разработали в Алматы
Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, разработанный в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса Республики Казахстан, сообщает управление экологии и окружающей среды города.
В ведомстве уточнили, что проект разрабатывался в открытом доступе рабочей группой с участием представителей общественности, научных сообществ, профильных ассоциаций, экспертного сообщества, бизнеса, территориальных подразделений центральных государственных органов.
Документ направлен на улучшение экологической обстановки в городе, системное снижение уровня загрязнения и защиту здоровья горожан. По данным экологического мониторинга, Алматы стабильно входит в число наиболее загрязненных городов мира. В 2024 году завершены расчеты сводного тома предельно допустимых выбросов по Алматинской агломерации, впервые с учетом ранее не охваченных источников - частного сектора, бань и въезжающего транспорта. Реальная экологическая нагрузка в Алматинской агломерации составила более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, а объем валового выброса в Алматы составила 189 тыс. тонн в год, из которых 60%, или 112 тыс. тонн, приходится на автотранспорт. При этом выбросы загрязняющих веществ от автомобилей эко-класса ЕВРО 0 составляют 84% от общего объема выбросов автотранспортных средств, или 94,6 тыс. тонн в год", - сообщили в управлении.
Проект предусматривает комплекс мер, среди которых создание зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), где эксплуатация автомобилей низких экологических классов ограничена и будет платной, усиление требований к коммунальным и частным автопаркам, а также к стационарным источникам выбросов. Дополнительно предусматривается расширение системы экологического мониторинга с использованием современных технологий, включая датчики и беспилотные летательные аппараты, а также ужесточение контроля за качеством топлива.
Внедрение зон LEZ будет поэтапным и начнется в пилотном режиме на отдельных центральных магистралях. На первых этапах, ориентировочно в октябре текущего года, проект будет работать без взимания платы с автовладельцев для тестирования и анализа транспортных потоков и состава автопарка "базового года". В перспективе для автомобилей классов Евро-0-4 въезд станет платным, тогда как электромобили, транспорт на водородных двигателях, а также автомобили классов Евро-5 и Евро-6 будут освобождены от оплаты. Для жителей, постоянно проживающих в пределах зоны, предусмотрены льготы: ежемесячный абонемент по сниженной стоимости при условии регистрации в информационной системе "Чистый город" и прохождения положительного техосмотра. Средства, получаемые от платного въезда, будут направляться на реализацию экологических инициатив, развитие общественного транспорта и меры поддержки населения. Одним из таких механизмов станет программа поэтапного выкупа старых автомобилей низких экологических классов у горожан, что позволит смягчить социальные последствия введения ограничений и ускорить обновление автопарка", - пояснили в ведомстве.
В управлении считают, что реализация новых правил обеспечит системное снижение уровня загрязнения воздуха, повысит экологическую ответственность перевозчиков и предприятий малого и среднего бизнеса, а также улучшит качество жизни алматинцев. В настоящее время проект правил проходит процедуру публичных обсуждений.
Для справки
Меры по снижению выбросов в Алматы реализуются последовательно.
В 2025 году к газу будут подключены 126 частных домов.
В 2026-2027 годах планируется завершить перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, что позволит сократить объем выбросов с 49 тыс. до 4,2 тыс. тонн в год.
Особое внимание уделяется экологичному общественному транспорту. С 2024 года в городе полностью прекращена закупка дизельных автобусов. Начиная с 2023 года парк пополнился 1520 газовыми автобусами, 175 электробусами и 212 троллейбусами. До конца 2025 года ожидается поставка еще более 950 газовых автобусов и 120 электробусов, что существенно повысит качество воздуха и сделает городской транспорт современным и экологичным.
Напомним, в этом году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Самыми грязными городами страны традиционно признаны Астана, Алматы, Караганда и Усть-Каменогорск.
