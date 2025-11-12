11.11.2025, 13:33 9061
Молодые деревья вырубили на центральной площади в Атырау
В акимате пояснили, что изначально деревья были посажены с нарушением
Атырау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей и общественников Атырау возмутила вырубка молодых деревьев на центральной площади, которую провели местные власти, сообщает "Седьмой канал".
Вырубку деревьев атыраусцы расценили как нанесение вреда природе, поскольку город отличается не самой лучшей экологией. Однако в акимате свой поступок объяснили тем, что посадка саженцев была проведена с нарушениями и деревья решили пересадить в другое место.
На данный момент на площади Исатая Махамбета высажено двести хвойных елей. Все они посажены при поддержке спонсоров с соблюдением симметрии и эстетических требований - стоят ровно и аккуратно. Раньше здесь росли 30 деревьев, высаженных беспорядочно. Их не спиливали - а выкопали с корнями и пересадили на территорию коммунального предприятия сельских округов", - прокомментировал пресс-секретарь акимата Атырау Гасырбек Толеген.
Однако общественники не согласны с данным решением местных властей.
На это были потрачены бюджетные средства, и за каждую трату должен быть спрос. Я намерен направить обращение и письмо акиму города, потому что это вопрос, находящийся в его компетенции. Мы все знаем, что экологическая ситуация у нас и так тяжелая", - сказал активист Ерлан Кумыскалиев.
Напомним, саженцы деревьев ежегодно десятками гибнут в Алматы. Однако власти утверждают, что за два последних года в Алматы высажено свыше миллиона деревьев и кустарников, а уровень приживаемости саженцев вырос с 70% в 2022 году до 90% в 2024 году.
10.11.2025, 16:00 15726
Бумажные стаканчики и чай в пакетиках содержат микропластик - исследование
Фото: Depositphotos
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты бьют тревогу из-за растущего в мире использования бумажных стаканчиков и чая в пакетиках, которые выделяют микропластик и несут угрозу здоровью человека и окружающей среде.
Загрязнение микропластиком стало широко распространенной глобальной проблемой из-за его растущего накопления и скрытой угрозы для здоровья человека и окружающей среды. Угроза, которую несет микропластик, постоянно усиливается из-за растущего использования бумажных стаканчиков и пакетированного чая, говорится в исследовании, опубликованном на портале Springer Nature Link.
По словам специалистов, микропластик относятся к числу наиболее распространенных и стойких новых загрязнителей, а их постоянное накопление представляет серьезную угрозу для здоровья человека и экосистем. Когда микропластик имеет размер менее 1 мкм, он классифицируются как нанопластик, представляющий еще большую угрозу из-за своей высокой подвижности и способности проникать в клетки человека.
За последние годы ученые по всему миру все чаще обнаруживают микропластик в различных компонентах окружающей среды, включая воздух, пресную воду и морскую вожу, сельскохозяйственные почвы, донные отложения и промышленные сточные воды. Его частицы попадают в пищевые цепи, потенциально нанося вред здоровью человека через цитотоксичность и окислительный стресс при контакте с кожей, вдыхании или проглатывании. Эти исследования привлекли внимание научного сообщества к проблеме воздействия микропластика, поступающего из бумажных стаканчиков и чайных пакетиков.
Бумажные стаканчики часто воспринимаются как экологичная альтернатива благодаря их предполагаемой биоразлагаемости. Однако они, как правило, покрыты тонким слоем пластика - обычно полиэтилена низкой плотности, который предотвращает протекание жидкости и повышает прочность. Со временем при контакте горячих жидкостей (кофе, чая) с этим покрытием начинается его разрушение, в результате чего микропластиковые частицы могут переходить в напиток. Такое взаимодействие приводит к прямому попаданию микропластика в организм, и даже возможно - в кровоток, что вызывает серьезные опасения для здоровья. Кроме того, наличие полиэтилена делает бумажные стаканчики практически неразлагаемыми и затрудняет их переработку . В итоге большинство таких отходов сохраняется в окружающей среде годами, представляя угрозу, аналогичную пластиковым стаканчикам. По данным организации Zero Waste Europe, в мире ежегодно используется около 16 миллиардов одноразовых кофейных стаканчиков. На свалках разложение бумажного стаканчика может занять более 20 лет, что наносит значительный ущерб окружающей среде", - сказано в исследовании.
Аналогичное широкое распространение получили и чайные пакетики. Многие производители используют так называемые пищевые пластики, например нейлон (NY), чтобы пакетики не распадались в кипятке. Кроме того, для запаивания часто применяются пластиковые волокна. Бумажные чайные пакетики могут содержать эпихлоргидрин - химическое вещество, предотвращающее их разрыв. Некоторые пакетики способны выделять следовые количества загрязнителей, включая соединения фтора, тяжелые металлы (мышьяк As, алюминий Al, медь Cu, кадмий Cd, свинец Pb, ртуть Hg, барий Ba), нитраты (NO₃⁻) и другие вещества в зависимости от состава и условий хранения.
Во время заваривания при высоких температурах (95 °C и выше) чайные пакетики выделяют микропластик и фталаты. В одном из исследований было установлено, что один пластиковый чайный пакетик при заваривании выделяет около 11,6 миллиарда микропластиков и 3,1 миллиарда нанопластиков в одну чашку чая, что вызывает серьезные опасения относительно потенциальных рисков для здоровья. Также установлено, что пирамидальные пакетики выделяют значительное количество наночастиц размером от 1 до 2 нм, причем их количество в сотни миллионов раз превышает количество микропластиков. Эти частицы могут вызывать тератогенные, мутагенные и канцерогенные эффекты. Частое употребление чая из пластиково-ламинированных бумажных стаканчиков или пластиковых чайных пакетиков может приводить к постоянному поступлению в организм миллиардов микропластиковых и нанопластиковых частиц, часть которых способна проникать в клетки человека.
После использования огромное количество выброшенных бумажных стаканчиков и чайных пакетиков попадает в систему муниципальных отходов, вызывая засоры и в конечном итоге оказываясь на свалках. Таким образом, эти отходы способствуют быстрому накоплению микропластика в окружающей среде, так как со временем распадаются на нанопластики", - бьют тревогу эксперты.
06.11.2025, 15:33 41081
В роще Баума все-таки вырубят более двух тысяч старых деревьев
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга заявил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев.
У нас ежегодно проводится мониторинг. По вырубке на 2026 год у нас запланировано 2 тысячи деревьев с общим кубатурным запасом 438 кубов. Полностью убирать будем", - сказал главный лесничий парка Медеу.
Специалист отметил, что деревья, подлежащие вырубке, помечены клеймом в виде звездочки специальной краской, чтобы подрядная организация знала, какие именно деревья подлежат уборке.
В свою очередь глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов в очередной раз уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев.
Ни одного дерева не будет вырублено, и не вырублено по сей день. Более того, в рамках проекта по благоустройству предусмотрена посадка более тысячи деревьев", - подчеркнул спикер.
Стоит отметить, что власти города неоднократно заявляли о том, что в рамках реконструкции ни одно дерево в роще не будет вырублено. В роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В пресс-службе отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным ведомства, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
По мнению общественников работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщилна своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
05.11.2025, 16:10 52606
В Казахстан намерены привезти нескольких тигров из России
Фото: Минэкологии
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан намерены привезти трех-четырех тигров из России в первой половине 2026 года, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.
Отечественные специалисты намерены посетить Россию для повышения квалификации. Согласно совместному плану действий завоз 3-4 тигров из России ожидается в первой половине 2026 года", - говорится в сообщении.
По словам Данияра Тургамбаева, из нидерландского зоопарка Hoenderdaell в резерват "Иле-Балхаш" были перевезены два тигра.
В настоящее время тигры находятся в вольере на территории резервата под ежедневным контролем специалистов. Ожидается, что после появления потомства тигры будут выпущены в естественную среду под спутниковым мониторингом. Родительская пара останется в вольере у визит-центра для научных и образовательных целей", - информирует СЦК.
Напомним, в прошлом году министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства, говоря о проводимой в республике работе по возрождению популяции туранского тигра, сообщил, что в 2025 году из России в Казахстан привезут три-четыре особи
04.11.2025, 19:20 60721
В Комитете рыбного хозяйства назвали возможные причины гибели тюленей в Мангистау
Фото: Институт гидробиологии и экологии
Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете рыбного хозяйства прокомментировали гибель тюленей в Мангистауской области и назвали возможные причины трагедии.
Напомним, 3 ноября сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в пределах Тупкараганского района Мангистауской области обнаружили туши мертвых тюленей, выброшенные на побережье.
На место выехала рабочая группа. По состоянию на 23.00 3 ноября обнаружено 112 туш. Туши в сильно разложившемся состоянии (3-4-я стадия разложения)", - говорится в сообщении ведомства.
Факт отделом внутренних дел Тупкараганского района Мангистауской области зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.
Научной организацией, проводящей исследования каспийского тюленя в рамках программно-целевого финансирования (Институт гидробиологии и экологии), на месте ведется работа по вскрытию и частичному отбору проб с туш, с которых возможно отобрать пробы", - добавили в Комитете.
Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, туши обнаруженных тюленей собираются сотрудниками Инспекции рыбного хозяйства и местными исполнительными органами и утилизируются с соблюдением санитарных норм.
По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье Тупкараганского района Мангистауской области они вынесены западным штормовым ветром только сейчас. Кроме того, по мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям", - сообщили в Комитете рыбного хозяйства МСХ.
Напомним, казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.
В мае на берегу Каспийского моря в Мангистауской области обнаружили 117 туш тюленей.
В августе из резерва правительства было выделено 305 млн тенге Казахскому научно-исследовательскому институту Каспийского моря. Институт был создан по поручению президента для изучения экологических проблем Каспия. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
04.11.2025, 10:46 64456
Более ста мертвых тюленей обнаружили в Мангистауской области
Фото: департамент экологии
Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Совместно с управлением рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей, сообщили в департаменте экологии региона.
В том числе:
- от населенного пункта Асан до пляжа города Форт-Шевченко - 39 туш,
- от пляжа города Форт-Шевченко до мыса Баутино - 73 туши.
Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области 3 ноября провели отбор проб морской воды на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино Тупкараганского района.
Напомним, казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится в критическомсостоянии.
В мае на берегу Каспийского моря в Мангистауской области обнаружили 117 туш тюленей.
В августе из резерва правительства было выделено 305 млн тенге Казахскому научно-исследовательскому институту Каспийского моря. Институт был создан по поручению президента для изучения экологических проблем Каспия. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
31.10.2025, 16:30 92151
В Алматы намерены ввести новые экологические правила для снижение загрязнения воздуха
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы намерены ввести новую систему правил, направленную на снижение загрязнения воздуха и создание комфортной, безопасной среды для жизни, сообщили в пресс-служба акима мегаполиса.
Речь идет о проекте правил охраны воздуха - "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Данный документ задает единые стандарты чистоты для всех сфер городской жизни", - пояснили в акимате.
Как подчеркнул эксперт по законотворческой работе Ерлан Бузурбаев, проект охватывает автотранспорт, промышленность, строительство, общепит и частный сектор, использующий твердое топливо, - это одни из основных источников загрязнения воздуха в Алматы. В каждой из этих сфер определены конкретные меры, направленные на сокращение выбросов и переход на более экологичные технологии.
Новые экологические требования также предусматривают создание зон пониженных выбросов, развитие системы экологического мониторинга на базе постов, мобильных лабораторий и цифровой платформы "Чистый город", - заявили в пресс-службе.
По словам экологиста Евгения Мухамеджанова, подобные подходы уже доказали эффективность в крупных мегаполисах мира. Лондон, Дубай и Пекин смогли добиться значительного снижения смога за счет строгих стандартов, модернизации транспорта и перехода на чистую энергетику.
Уже несколько лет улучшается ситуация с общественным транспортом в Алматы, а это главный стимулирующий фактор отказа от собственного авто. В том числе для тех, кто въезжает в город", - добавил Евгений Мухамеджанов.
По мнению экспертов, принятие проекта создаст основу для долгосрочных экологических решений, снизит уровень смога, особенно в зимний период, и улучшит здоровье горожан. Алматы становится первым городом Казахстана, внедряющим комплексный подход к охране атмосферного воздуха, шаг за шагом двигаясь к чистому будущему.
Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Неблагоприятные погодные условия и ремонт дорог становятся причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами ждут общественного транспорта, а стоимость услуг такси вырастает в несколько раз.
Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.
Также отметим неутихающие споры вокруг работ по благоустройству рощи Баума в Алматы. Как заверяют в акимате, благоустройство рощи не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено. При этом подчеркивается, что что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев. - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".
Активисты назвали проводимые в роще работы преступлением и потребовали прекратить реализацию проекта.
Экоактивистка Салтанат Ташимова опубликовала видео, на котором запечатлено, как грузовик едет вплотную к дубам по дорожке рощи. После проезда техники на коре деревьев образовались повреждения.
Кроме того, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые.
28.10.2025, 13:31 114736
Алматинцы выезжают в горы, чтобы подышать чистым воздухом: в акимате рассказали о новых экологических правилах
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы рассказали о разработанном проекте правил охраны атмосферного воздуха "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Публичные обсуждения документа состоялись в августе этого года.
Как отмечают жители мегаполиса, качество воздуха напрямую зависит от количества машин и общего отношения к экологии. Некоторые горожане в ходе опроса в рамках проекта "Таза ауа аймағы" / "Зона чистого воздуха" рассказали, что вынуждены выезжать в горы, чтобы подышать чистым воздухом. Алматинцы считают, что улучшить ситуацию можно только совместными усилиями, поскольку проблема загрязнения воздуха имеет глобальный характер.
Основная цель проекта правил - системно снизить уровень загрязнения атмосферы мегаполиса. Согласно данным компании "Ренессанс плюс", до 60% всех выбросов в городе приходится на автотранспорт. Оставшаяся доля связана с деятельностью частного жилого сектора и стационарных источников загрязнения - промышленных предприятий, бань, шашлычных, объектов общественного питания и строительства", - рассказали в акимате.
Проект правил формирует основу будущей экологической политики города. На его базе будут поэтапно внедряться конкретные меры и механизмы, направленные на сокращение вредных выбросов и повышение качества воздуха. В числе предлагаемых мер - модернизация стационарных источников загрязнения, переход на экологичные виды топлива и другое.
Напомним, проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Неблагоприятные погодные условия и ремонт дорог становятся причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами ждут общественного транспорта, а стоимость услуг такси вырастает в несколько раз.
Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.
Также отметим неутихающие споры вокруг работ по благоустройству рощи Баума в Алматы. Как заверяют в акимате, благоустройство рощи не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено. При этом подчеркивается, что что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев. - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".
Активисты назвали проводимые в роще работы преступлением и потребовали прекратить реализацию проекта.
Экоактивистка Салтанат Ташимова опубликовала видео, на котором запечатлено, как грузовик едет вплотную к дубам по дорожке рощи. После проезда техники на коре деревьев образовались повреждения.
Кроме того, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые.
26.10.2025, 18:36 123366
Вырубка деревьев в роще Баума не предусмотрена, при этом свыше 9 тысяч "аварийных" деревьев могут вырубить - акимат Алматы
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Благоустройство рощи Баума не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено, заявили сегодня в акимате Алматы, при этом подчеркнув, что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев, - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".
По данным инвентаризации, на территории рощи насчитывается более 104 тысяч деревьев.
Из них 55% признаны здоровыми, 23% - ослабленными, 12% - угнетенными, 8% - усыхающими, а сухостойные и аварийные составляют по 1%. Всего аварийные деревья составляют свыше 9% от общего количества. В связи с этим в роще проводится санитарная очистка и уход за насаждениями. Удаление больных и усыхающих деревьев проводится выборочно и направлено на сохранение здоровых насаждений, предотвращение распространения заболеваний и формирование устойчивого зеленого массива", - отметили в ведомстве.
По подсчетам агентства Kazakhstan Today, 9% от 104 тыс. - это свыше 9300 деревьев, которые могут быть срублены в качестве "аварийных". Однако в сообщении акимата точное количество деревьев, подлежащих вырубке не указано.
Как это соотносится с заявлением акимата Алматы о том, что "благоустройство не предусматривает вырубку деревьев" и с предыдущим утверждением, что "в рамках благоустройства в роще Баума ни одно дерево не будет вырублено", остается непонятным.
Агентство Kazakhstan Today намерено обратиться за разъяснениями в акимат Алматы.
В акимате между тем обещают в 2026 году посадить "свыше одной тысячи новых деревьев, что позволит компенсировать естественные потери и увеличить общий зеленый массив".
Там также признали, что во время проведения подготовительных работ были зафиксированы отдельные случаи повреждения коры, заявив, что "инциденты носят локальный и обратимый характер и не представляют угрозы для экосистемы".
Тем временем стало известно, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев.
О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев.
В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые.
Инцидент прокомментировали в государственном региональном природном парке "Медеу" управления экологии и окружающей среды Алматы.
Повреждены деревья пород "клен остролистный" и "акация белая", а также зафиксирован подпил 11 деревьев, преимущественно породы "вяз мелколистный", - заявили в ведомстве.
На месте происшествия обнаружены две ручные пилы и одна бензопила.
По состоянию на 24 октября текущего года указанных правонарушений не наблюдалось. Дежурным инспектором подано заявление в природоохранную полицию", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что сотрудники парка "Медеу" осуществляют ежедневный мониторинг состояния зеленых насаждений и территории рощи Баума. При выявлении нарушений принимаются соответствующие меры в рамках законодательства.
В настоящее время проводится проверка по факту незаконной порубки, устанавливаются лица, причастные к правонарушению. Результаты расследования будут доведены до сведения общественности дополнительно", - подчеркнули в управлении.
6 октября власти Алматы пообещали, что в роще Баума "ни одно дерево не будет вырублено".
Общественники назвали происходящее в роще Баума преступлением и потребовали прекратить работы.
Напомним, роща Баума более 100 лет является народным достоянием и памятником ландшафтной архитектуры города.
