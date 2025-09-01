31.08.2025, 11:30 8846
На морском терминале КТК ликвидировали последствия разлива нефти
Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума завершена ликвидация последствий разлива нефти, режим локальной ЧС снят, сообщили в пресс-службе КТК.
По итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале КТК принято решение о завершении основных работ по плану предупреждения и ликвидации разливов нефти в акватории морского терминала КТК", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время объем вытекшей нефти уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, в ходе которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от выносного причального устройства к танкеру.
Собранная в ходе работ нефтеводяная эмульсия передана на морской терминал КТК для дальнейшей утилизации. Экологический контроль состояния поверхности моря и атмосферного воздуха постоянно проводился в ходе операции и будет осуществляться в дальнейшем с отбором проб не менее двух раз в сутки", - рассказали в пресс-службе.
Также визуально контролируется прибрежная полоса от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы, нефти и нефтесодержащих пленок не обнаружено, дополнили в КТК.
Напомним, на морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря.
новости по теме
29.08.2025, 17:33 17986
Первый в Казахстане завод по энергетической утилизации отходов появится в Алматы
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы китайская компания Junxin Environmental Protection и министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев подписали соглашения об инвестициях по проекту "Производство электроэнергии на основе утилизации отходов", сообщает акимат города.
Будущий завод станет первым в Казахстане предприятием по энергетической утилизации отходов и обеспечит практически полное улавливание выбросов, что соответствует стандартам экологической безопасности Европейского союза", - уточнили в пресс-службе.
По данным акимата, мощность предприятия составит 1600-2000 тонн отходов в сутки с генерацией 60 МВт электроэнергии. Общий объем инвестиций - 280 млн долларов.
Подчеркивается, завод будет оснащен современными автоматизированными системами управления и многоступенчатой системой очистки, что обеспечит минимальное воздействие на окружающую среду.
Проект охватывает комплексную переработку твердых бытовых отходов, медицинских и городских отходов, а также осадков сточных вод. На его базе будут развиваться направления по производству электрической и тепловой энергии, обработке данных на возобновляемых источниках, созданию центра подготовки кадров и повышения экологической грамотности населения. В период строительства будет создано около 700 временных, а после ввода объекта в эксплуатацию - более 120 постоянных рабочих мест", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Алматы при участии китайской компании построят мусороперерабатывающий завод.
26.08.2025, 15:12 34441
Чиновников оштрафовали на 12,4 млн тенге за слабую работу по ликвидации стихийных свалок
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за неудовлетворительную работу по ликвидации несанкционированных свалок привлекли к ответственности 87 должностных лиц, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Ерболат Кожиков.
В текущем году при помощи космического мониторинга удалось выявить 2707 свалок. На сегодняшний день, по словам Ерболата Кожикова, ликвидировано только 672 объекта, или 24% от выявленных. Он отметил, что особенно низкие показатели ликвидации наблюдаются в областях Абай, Жетісу, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и в Шымкенте.
За нарушение экологических требований в сфере обращения с отходами, в частности за недостаточную работу по ликвидации несанкционированных свалок, к административной ответственности были привлечены 87 должностных лиц, в том числе более 10 заместителей акимов районов и городов на общую сумму 12,4 млн тенге", - сказал спикер.
Он также напомнил, что в целях ужесточения ответственности за образование стихийных свалок внесены поправки в КоАП. В частности, увеличен размер штрафа в зависимости от субъекта предпринимательства - от 100 до 1000 МРП. Также введена мера в виде конфискации транспортного средства.
Напомним, в Северо-Казахстанской области госслужащих привлекли к административной и дисциплинарной ответственности за фальсификацию данных о ликвидации несанкционированных свалок и ненадлежащий экологический контроль.
22.08.2025, 12:45 54216
Нам не нужен газон, нам нужны деревья - алматинцы пожаловались на уничтожение зеленых насаждений в палисаднике многоэтажки
Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алмалинского района города Алматы пожаловались на уничтожение зеленых насаждений в палисаднике многоэтажки, расположенной на улице Богенбай батыра, 300, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители одного из домов Алмалинского района. Алматинцы пожаловались на уничтожение молодых деревьев на огороженной территории у многоэтажки.
Сегодня утром услышала шум, выглянула в палисадник - там спецтехника работает. На возмущение жителей рабочие заявили, что это работы по благоустройству. Документы разрешающие не показали. На заборе натянули паспорт объекта. Техника готовит грунт под посадку газона. Но окна части квартир выходят на мусорку. Это запахи, виды, там постоянно собираются бомжи. Нам не нужен газон, нам нужны деревья, чтобы как-то отгородиться от такого соседства. Техника ломает ветки здоровых деревьев, проезжает по молодняку, который жители сами сажали и поливали все лето. Плюс к этому: за чей счет банкет? Кто будет оплачивать капельный полив этого газона?" - задается вопросом одна из местных жительниц.
Стоит отметить, что согласно паспорту объекта заказчиком является аппарат акима Алмалинского района города Алматы, подрядчиком - ТОО "Get Target".
Агентство Kazakhstan Today обратилось за комментарием в акимат города Алматы.
Напомним, Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
20.08.2025, 15:43 66531
Более 8,5 млрд тенге направили на экологические проекты за счет средств утильсбора
Приобретены система раннего обнаружения пожаров, внедорожники, грузовые автомобили повышенной проходимости, а также колесные тракторы с навесным оборудованием
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Жасыл даму" профинансировало проекты по защите лесов и развитию материальной базы организаций по охране животного мира на сумму более 8,5 млрд тенге, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
Как уточнили в ведомстве, финансирование в размере более 6,19 млрд тенге было направлено на приобретение системы раннего обнаружения лесных пожаров. Система предназначена для постоянного мониторинга состояния лесов и позволяет оперативно выявлять очаги возгорания. Современный программно-аппаратный комплекс внедрен сразу в нескольких регионах страны:
- в Акмолинской области - КГУ "Куйбышевское УЛХ", КГУ "БукпаУЛХ", КГУ "Акколь УЛХ", КГУ "Красноборское УЛХ" и КГУ "Кенеское УЛХ";
- в Астане - РГП на ПХВ "Жасыл Аймак";
- в Костанайской области - РГУ "Наурзумский ГПЗ".
Кроме того, за счет средств утильплатежей АО "Жасыл даму" профинансировано развитие материальной базы природоохранных структур на сумму 2,41 млрд тенге. Средства направлены на закупку отечественной техники, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом. В перечень вошли полноприводные внедорожники, грузовые автомобили повышенной проходимости (в том числе рефрижераторы-тушевозы), а также колесные тракторы с навесным оборудованием. Вся техника уже передана специализированным организациям, занимающимся охраной, воспроизводством и использованием животного мира.
Напомним, в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, в городе будет запрещено использовать пиротехнику и разжигать костры. Разработчики правил прокомментировали деление города на экологические зоны.
19.08.2025, 13:29 74451
Платный въезд и переход на экотранспорт: проект правил охраны атмосферного воздуха разработали в Алматы
Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, разработанный в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса Республики Казахстан, сообщает управление экологии и окружающей среды города.
В ведомстве уточнили, что проект разрабатывался в открытом доступе рабочей группой с участием представителей общественности, научных сообществ, профильных ассоциаций, экспертного сообщества, бизнеса, территориальных подразделений центральных государственных органов.
Документ направлен на улучшение экологической обстановки в городе, системное снижение уровня загрязнения и защиту здоровья горожан. По данным экологического мониторинга, Алматы стабильно входит в число наиболее загрязненных городов мира. В 2024 году завершены расчеты сводного тома предельно допустимых выбросов по Алматинской агломерации, впервые с учетом ранее не охваченных источников - частного сектора, бань и въезжающего транспорта. Реальная экологическая нагрузка в Алматинской агломерации составила более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, а объем валового выброса в Алматы составила 189 тыс. тонн в год, из которых 60%, или 112 тыс. тонн, приходится на автотранспорт. При этом выбросы загрязняющих веществ от автомобилей эко-класса ЕВРО 0 составляют 84% от общего объема выбросов автотранспортных средств, или 94,6 тыс. тонн в год", - сообщили в управлении.
Проект предусматривает комплекс мер, среди которых создание зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), где эксплуатация автомобилей низких экологических классов ограничена и будет платной, усиление требований к коммунальным и частным автопаркам, а также к стационарным источникам выбросов. Дополнительно предусматривается расширение системы экологического мониторинга с использованием современных технологий, включая датчики и беспилотные летательные аппараты, а также ужесточение контроля за качеством топлива.
Внедрение зон LEZ будет поэтапным и начнется в пилотном режиме на отдельных центральных магистралях. На первых этапах, ориентировочно в октябре текущего года, проект будет работать без взимания платы с автовладельцев для тестирования и анализа транспортных потоков и состава автопарка "базового года". В перспективе для автомобилей классов Евро-0-4 въезд станет платным, тогда как электромобили, транспорт на водородных двигателях, а также автомобили классов Евро-5 и Евро-6 будут освобождены от оплаты. Для жителей, постоянно проживающих в пределах зоны, предусмотрены льготы: ежемесячный абонемент по сниженной стоимости при условии регистрации в информационной системе "Чистый город" и прохождения положительного техосмотра. Средства, получаемые от платного въезда, будут направляться на реализацию экологических инициатив, развитие общественного транспорта и меры поддержки населения. Одним из таких механизмов станет программа поэтапного выкупа старых автомобилей низких экологических классов у горожан, что позволит смягчить социальные последствия введения ограничений и ускорить обновление автопарка", - пояснили в ведомстве.
В управлении считают, что реализация новых правил обеспечит системное снижение уровня загрязнения воздуха, повысит экологическую ответственность перевозчиков и предприятий малого и среднего бизнеса, а также улучшит качество жизни алматинцев. В настоящее время проект правил проходит процедуру публичных обсуждений.
Для справки
Меры по снижению выбросов в Алматы реализуются последовательно.
В 2025 году к газу будут подключены 126 частных домов.
В 2026-2027 годах планируется завершить перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, что позволит сократить объем выбросов с 49 тыс. до 4,2 тыс. тонн в год.
Особое внимание уделяется экологичному общественному транспорту. С 2024 года в городе полностью прекращена закупка дизельных автобусов. Начиная с 2023 года парк пополнился 1520 газовыми автобусами, 175 электробусами и 212 троллейбусами. До конца 2025 года ожидается поставка еще более 950 газовых автобусов и 120 электробусов, что существенно повысит качество воздуха и сделает городской транспорт современным и экологичным.
Напомним, в этом году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Самыми грязными городами страны традиционно признаны Астана, Алматы, Караганда и Усть-Каменогорск.
18.08.2025, 14:54 80901
Новые требования к охране воздуха Алматы: в акимате прокомментировали деление города на экологические зоны
Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы дали разъяснения по проекту новых специальных требований в области охраны атмосферного воздуха города, передает корреспондент агентства.
На сайте "Открытые НПА" недавно был размещен проект решения маслихата о введении специальных экологических требований по охране атмосферного воздуха на территории Алматы. В рамках публичных обсуждений был поднят вопрос о зонировании города: в документе упоминается введение территории с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, въезд на которую будет платным.
В акимате пояснили, что в Алматы делить территорию на отдельные "платные квадраты" не планируют - зона пониженных выбросов охватит весь город.
Это обусловлено котловинным рельефом: выбросы из любой точки распространяются по всей территории, поэтому условия будут едиными (...) Внедрение будет поэтапным: сначала - пилот с нулевой ставкой и регистрацией в системе "Чистый город", затем - расширение зоны и установление платы по экологическому классу автомобиля. Решения о границах этапов будут приниматься по результатам мониторинга воздуха и трафика с публикацией карт и параметров заранее", - рассказали разработчики правил.
Информационная система "Чистый город" - это разрабатываемая городом цифровая платформа, через которую будет осуществляться администрирование зоны пониженных выбросов. Водители смогут зарегистрировать свой автомобиль, проверять его экологический класс, получать уведомления, оформлять абонементы и отслеживать платежи.
Именно там будут публиковаться все параметры работы LEZ - тарифы, условия, льготы, статистика и отчетность. Система будет открытой и общедоступной: доступ к ней будет организован через интернет-портал и мобильное приложение. На текущем этапе пилот еще не запущен", - добавили в акимате.
Напомним, согласно планируемым нововведениям в области охраны атмосферного воздуха в Алматы в городе будут запрещены использование пиротехники и разжигание костров.
17.08.2025, 09:34 89906
В Алматы стартовала "Неделя зеленой мобильности"
Алматы. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открылась "Неделя зеленой мобильности" - экологическая акция в рамках проекта "Чистый Казахстан". Организаторами выступили компания Yutong, акимат города и генеральное консульство КНР, передает корреспондент агентства.
Инициатива направлена на развитие экологически чистого транспорта и формирование у горожан культуры бережного отношения к окружающей среде.
Торжественное открытие прошло на улице Панфилова и сопровождалось интерактивной программой. Жители могли попробовать переработку пластика с помощью "велосипеда-дробилки", пройти мастер-классы по вторичной переработке, познакомиться с VR-технологиями в сфере экологии, а дети - поучаствовать в творческом занятии "Зеленый транспорт".
Выступая с приветственным словом, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй отметила общие моменты в развитии двух стран.
Китай и Казахстан - это добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры, соединенные общими горами и реками. И нас соединяет традиционная дружба и еще схожие концепции в развитии, в том числе и в развитии экологии", - сказала генконсул Китая.
Также перед собравшимися выступили заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы Мадияр Кожекенов и генеральный директор АО "Yutong Bus" Юрий Ли. В своих обращениях они подчеркнули важность сохранения уникальной природы Алматы, развития зеленого транспорта и международного сотрудничества в сфере экологии.
В течение недели жителей города ждут демонстрации экологичных автобусов, образовательные мастер-классы и активности для всей семьи.
13.08.2025, 10:14 111116
Правительство выделило 305 млн тенге для изучения проблем Каспийского моря
Актау. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено 305 млн тенге для НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря". Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщили в правительстве.
Институт был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем Каспийского моря. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
Выделенные из резерва правительства средства будут направлены на дальнейшее развитие института и позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ.
Каспийское море представляет уникальную экосистему и важнейший источник водных биоресурсов, а также играет ключевую роль в устойчивом развитии западных регионов и страны в целом.
Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2320 км - это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.
Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов.
