23.01.2026
Незаконный сброс золошлака: Балхашская ТЭЦ оштрафована почти на 21 млн тенге
Проверка выявила факты незаконного сброса золошлаковых сточных вод и отсутствия экологических разрешительных документов
Балхаш. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Внеплановая проверка Балхашской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" выявила факты незаконного сброса золошлаковых сточных вод и отсутствия экологических разрешительных документов. По итогам проверки предприятие привлечено к административной ответственности и оштрафовано на более чем 20,9 млн тенге, сообщили в департаменте экологии Карагандинской области.
Проверка обнаружила, что за территорией шлакоотвала расположен забетонированный аварийный пруд опорожнения для аварийных сбросов Балхашской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy", разделенный на две части, который заполнен сточными водами с золошлаком. При этом документы на аварийные пруды опорожнения не предоставлены.
В одной части с западной стороны собирается отстоявшаяся вода, во второй части пруда опорожнения с восточной стороны, более загрязненной золошлаком. Экологические разрешительные документы на сброс сточных вод при аварийных ситуациях в указанный пруд отсутствуют (...) Ремонтные работы и проверки целостности сбросных каналов в озеро Балхаш, пруд опорожнения на предмет герметичности за проверяемый период не производились", - рассказали экологи.
По итогам внеплановой проверки на ТЭЦ наложен административный штраф на сумму 20,9 млн тенге, который был оплачен.
Ранее в Алматинской области предприятие оштрафовали на 14 млн тенге за эконарушения.
22.01.2026
Почти 800 тысяч автомобилей: растущий автопарк увеличивает риск заболеваний у жителей Алматы
Алматы. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ежедневно в Алматы передвигается более 600 тысяч автомобилей, и именно транспорт вносит основной вклад в выбросы диоксида азота (NO2), говорится в исследовании фонда Almaty Air Initiative.
Согласно исследованию, в Алматы продолжается высокий темп автомобилизации. Это напрямую отражается на качестве воздуха и транспортной ситуации в городе. По данным МВД РК на сентябрь 2025 года в городе зарегистрировано 797 тыс. автомобилей - почти на 150 тысяч больше, чем годом ранее (было 647 тыс.). Из них 714 тыс. - легковые. Также наблюдается стремительный рост электромобилей: за год их стало почти вдвое больше - с 6 410 до 12 401. Но их доля от городского автопарка всего около 2%. При этом, согласно исследованию, 30% автомобилей в Алматы старше 20 лет, 25% - от 10 до 20 лет.
Растущий автопарк усиливает нагрузку на экологию и дорожную инфраструктуру. Пробки увеличивают длительность поездок, расход топлива и объем выбросов на каждый километр пути. В часы пик загрязнение (смеси газов и частиц NO2, РМ 2.5, РМ 10) вдоль оживленных автострад увеличивается в разы. Согласно более раннему исследованию Almaty Air Initiative (2024), среднегодовые концентрации NO2 в городе превышают рекомендации ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения): в 6,1 раз по итогам 2023 года; в 5,9 раз по итогам 2024 года", - привели данные обозреватели.
Эксперты отметили, что длительное воздействие загрязнения от автомобилей связано с ростом случаев астмы у детей и взрослых, повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, осложнениями беременности, долгосрочными когнитивными нарушениями, увеличением общей смертности.
Наибольшему риску подвержены жители районов, расположенных в 100-500 метрах от оживленных магистралей. При этом люди внутри автомобилей подвергаются высокому воздействию автомобильных выбросов: в пробках уровень загрязнений в салоне может быть на 40% выше, чем при свободном движении", - подчеркнули в фонде.
Исследование Almaty Air Initiative показывает, что старые автомобили создают непропорционально высокий уровень выбросов.
Наше исследование подтвердило гипотезу о критической диспропорции: основную массу токсичных выбросов в Алматы создает не весь поток машин, а лишь его часть. Чтобы увидеть реальную картину, мы совместно с Sergek Group изучили транспортные потоки за год - было проанализировано 1,8 млн уникальных автомобилей. Мы установили, что каждый второй автомобиль в городе относится к устаревшим экологическим классам (0-4). Именно этот сегмент формирует 78% опасных выбросов, обеспечивая лишь около трети общего пробега. При этом грузовики, составляя всего 3% в потоке, дают треть всех выбросов диоксида азота. Это означает, что нам достаточно сфокусироваться на обновлении самого "грязного" сегмента автопарка, чтобы вдвое снизить нагрузку на легкие горожан", - рассказала исполнительный директор фонда Жулдыз Саулебекова.
Сценарный анализ Almaty Air Initiative показал: при переходе автомобилей классов 0 - 4 на стандарт Евро-5 снижаются выбросы: NOx - на 67%, PM - на 62%. Модернизация только грузового транспорта дает снижение по PM на 50%, переход всех пассажиров на электрический общественный транспорт обеспечит до 86% снижения PM2.5.
Цифры исследования говорят о том, что рост автопарка Алматы и высокая доля старых автомобилей формируют двойное давление - на качество воздуха и на транспортную инфраструктуру. Решение проблемы требует системного подхода: обновление автопарка, развитие экологичного общественного транспорта и пилотирование зон с низкими выбросами должны стать взаимодополняющими мерами", - резюмировали аналитики.
Напомним, в Алматы утверждены правила охраны атмосферного воздуха. Правила предусматривают поэтапное внедрение зон с низким уровнем выбросов. На территории зоны запрещены запуск пиротехники, использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города. В рамках мер по охране воздуха акимат стимулирует обновление транспортного парка: старые автомобили выкупают и утилизируют.
20.01.2026
Акимов и глав отделов ЖКХ привлекли к ответственности за множественные незаконные свалки в области Абай
В регионе выявлено около 200 незаконных свалок
Семей. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай выявлено 191 место несанкционированного размещения отходов на территориях города Семея, а также Бескарагайского, Бородулихинского, Жанасемейского и Аягозского районов, сообщили в прокуратуре области.
В ведомстве сообщили, что по акту надзора прокуратуры все несанкционированные свалки ликвидированы.
К дисциплинарной и административной ответственности привлечены должностные лица, включая руководителей отделов жилищно-коммунального хозяйства, акимы сельских округов и сотрудники управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай.
Напомним, в Казахстане свыше 160 чиновников наказали за нарушения экологического законодательства.
Почти четыре тысячи несанкционированных свалок выявили в Казахстане в 2025 году.
20.01.2026
Токаев назвал спасение Аральского моря актуальной задачей для всего человечества
Лидер Казахстана подчеркнул, что вода - стратегический ресурс для страны
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая назвал спасение Аральского моря актуальной задачей для всего человечества, сообщает Акорда.
Невозможно не затронуть проблему Арала. Спасение Аральского моря по-прежнему остается крайне актуальной задачей для всего человечества. Я неоднократно поднимал этот вопрос и на международных площадках", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что благодаря многолетней работе нам удалось сохранить Северный Арал.
Сейчас предпринимаются меры по повышению Кокаральской дамбы. Проект начнется в конце этого года. Появится возможность значительно увеличить объем воды в Малом Арале. Однако это не только вопрос, зависящий от нас. Большинство крупных рек Казахстана берет начало в соседних государствах. В зависимости от водной политики стран, находящихся в верховьях реки, вода Сырдарьи каждый раз в разном объеме доходит до моря. Следовательно, решение многих проблем зависит от умелой дипломатии в водной сфере. В настоящее время старейшинами Центральной Азии со всеми ресурсами были заключены соглашения о совместном использовании. В конечном итоге для решения судьбы не только Арала, но и Каспия, Балхаша, Иртыша нам необходимо прийти к договоренностям с соседями и подписать соглашения", - сообщил он.
Лидер Казахстана подчеркнул, что вода - стратегический ресурс для страны.
Мы должны системно заниматься водной проблемой. В прошлом году в рамках Организации Объединенных Наций я предложил создать Международную водную организацию. В ходе реформирования Организации Объединенных Наций необходимо продвигать этот вопрос вперед. В апреле в Астане состоится Международный экологический саммит. На встрече мы обсудим проблему Арала с главами государств - членов Фонда спасения Арала", - добавил он.
Напомним, в декабре на полях саммита диалога "Центральная Азия - Япония" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую международную организацию для координации и объединения международных усилий по водной проблематике.
15.01.2026
Неприятный запах от сточных систем: предприятие оштрафовали на 14 млн тенге за эконарушения в Алматинской области
Фото: depositphotos.com
Конаев. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Предприятие "Алматы Су" оштрафовали на 14 млн тенге за экологические нарушения в Алматинской области, сообщает пресс-служба прокуратуре региона.
Одна из проблем, вызывающих обеспокоенность жителей Илийского района - устойчивый неприятных запах от городских сточных систем, ведущих к водоему "Сорбулак". Указанные сети находятся на балансе ГКП "Алматы Су". Проведенная совместно с экологами проверка выявила нарушения требований экологического законодательства (...) Из 48 отобранных проб в 21 случае зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций метана, сероводорода и меркаптана. При этом свыше 400 жителей близлежащих сельских округов состоят на учете с различными заболеваниями органов дыхания (...) Департамент экологии привлек ГКП "Алматы Су" к административной ответственности с наложением штрафа в размере 14 млн тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, предприятию выдано предписание об устранении причин, приведших к экологическим нарушениям.
В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что отель сливал сточные воды в озеро Караколь. Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь, где погибли сотни лебедей. Серик Исагалиев рассказал, что в Караколь сбрасываются очищенные сточные воды, так как у отеля имеется своя канализационно-очистительная система.
13.01.2026
В Алматы создаются зоны с низким уровнем выбросов и усиленным экологическим контролем
Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вводят зону с низким уровнем выбросов, где будут действовать строгие экологические требования для хозяйственных объектов и автотранспорта. Одновременно акимат реализует меры по обновлению парка общественного и частного транспорта, включая выкуп старых автомобилей и развитие электротранспорта.
В конце прошлого года маслихат Алматы утвердил правила охраны атмосферного воздуха. 8 января текущего года текст правил был официально опубликован. Часть положений документа вступает в силу через 60 дней после после дня его первого официального опубликования, за исключением ряда пунктов, которые вступят в силу только через год.
Правила предусматривают поэтапное внедрение зон с низким уровнем выбросов. На территории зоны запрещены запуск пиротехники, использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города. Все источники выбросов, включая коммунальную и строительную технику, должны быть оснащены системами очистки. Доступ автотранспорта в зону будет зависеть от экологического класса и подтверждаться техническим обследованием.
В рамках мер по охране воздуха акимат также стимулирует обновление транспортного парка: старые автомобили выкупают и утилизируют.
Применяются дополнительные меры, включая скидки на приобретение новых автотранспортных средств, предоставление бесплатных проездных на пользование общественным транспортом и другие меры", - сказано в правилах.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
Напомним, вопрос о введении оплаты за въезд в город на повестке пока не стоит.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
30.12.2025
Зоны с низкими выбросами, требования к транспорту: в Алматы утверждены правила охраны воздуха
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата Алматы на внеочередной сессии приняли "Правила охраны атмосферного воздуха", которые предусматривают некоторые ограничения на эксплуатацию автомобилей и другие нормы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Правила охраны атмосферного воздуха направлены на поэтапное снижение загрязнения и упорядочивание экологических требований. Необходимость мер подтверждена расчетами за 2024 год: общий объем выбросов в Алматинской агломерации составил 225 тыс. тонн.
Правилами вводятся следующие требования к автопаркам: ограничение холостого хода, системы очистки, регулярный контроль. Планируется поэтапное обновление автопарка до Евро-5 с последующим переходом на газ и электротранспорт.
Предусмотрено поэтапное внедрение зон с низким уровнем выбросов (LEZ), где будет запрещено использование угля при наличии газа, сжигание отходов и применение пиротехники; генераторы и спецтехника должны работать с системами очистки. В таких зонах смогут ездить только соотвествуюзие экологическим требованиям автомобили", - рассказали в акимате, отметив, что за нарушение правил последует административная ответственность.
На сессии депутаты также обсудили вопрос введения платного въезда в город. Замакима Алматы Алмасхан Сматлаев отметил, что пока данную норму вводить не будут.
Сейчас мы только определяем зоны, куда не будут въезжать Евро-0, и это будет работать в пилотном режиме. Для того чтобы вводить платность в экологические зоны, мы должны входить в Экологический кодекс", - пояснил Сматлаев.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
19.12.2025
Почти четыре тысячи несанкционированных свалок выявили в Казахстане в 2025 году
Фото: Depositphotos
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году космический мониторинг выявил 3827 свалок, из которых 91% ликвидирован, сообщил ходе пресс-конференции правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
По сравнению с 2018 годом количество незаконных полигонов сократилось на 45%", - заявили в пресс-службе правительства.
По словам министра, ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, уровень их переработки в 2025 году вырос до 28,6%.
Одобрено 63 проекта в сфере управления отходами, из которых 22 уже профинансированы на сумму 89,4 млрд тенге. К 2030 году мы планируем достичь показателя переработки в 40%", - сообщил Ерлан Нысанбаев.
Кроме того, планируется строительство трех мусоросжигательных заводов в Астане, Алматы и Шымкенте.
Ранее в Казахстане свыше 160 чиновников наказали за нарушения экологического законодательства.
12.12.2025
Россия могла бы стать участником Фонда спасения Арала в качестве наблюдателя - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на международном форуме в Ашхабаде заявил, что Россия могла бы стать участником Фонда спасения Арала в качестве наблюдателя, сообщает Акорда.
В условиях нарастающего дефицита воды ее сохранение и рациональное использование уже стали стратегическим, можно сказать, жизненно важным приоритетом для нашей страны и, полагаю, для других государств региона. Безотлагательных решений и мер требуют проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. На наш взгляд, совместными усилиями на основе взаимных компромиссов можно было бы усилить эффективность Международного фонда спасения Арала. Этому способствовало бы приглашение России стать участником фонда в качестве наблюдателя. Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий", - заявил глава государства.
По его словам, Казахстан выступил с инициативой разработки специальной межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия.
Призываем все мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению этого уникального водоема", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства предложил создать международную водную организацию в структуре ООН.
В системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН. Оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN-Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Реализация такой инициативы полностью соответствует целям устойчивого развития ООН и, конечно, отвечает интересам всего международного сообщества. В апреле следующего года в Астане состоится Региональный экологический саммит, на котором Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации. Уверен, благодаря общей политической воле критически важные вопросы водной повестки начнут решаться на системной основе, а не фрагментарно, как это происходит сейчас", - подчеркнул он.
Кроме того, на полях международного форума в Ашхабаде президент Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Глава государства подчеркнул, что Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе. Также он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов.
Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе подтвердили поступательное развитие политического диалога, экономических и гуманитарных связей. Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В этом контексте глава государства подчеркнул значительный потенциал для наращивания контактов с Грузией в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев обозначил позицию Казахстана по ключевым международным конфликтам и инициативам мира.
