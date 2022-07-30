В Казахстане рыбу кутум хотят исключить из Красной книги РК

АКТАУ. 27 ИЮЛЯ - В Актау за пять последних лет из-за недостаточности полива погибли свыше 43 тысяч зеленых насаждений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сейчас в городе 67 тысяч лиственных деревьев, пять тысяч хвойных и 162 тысячи кустов бирючины. За пять лет, пока озеленение находилось в конкурентной среде, погибли 38 тысяч кустов и более пяти тысяч деревьев, 600 из них погибли из-за жуков–короедов, остальные - из-за недостаточного полива", - цитирует lada.kz заместителя акима Актау Алпысбая Таубаева.

Сообщается, что жители Актау постоянно жалуются на отсутствие полива и плохой уход за зелеными насаждениями. В акимате уверены, что ситуация изменится. И говорят, что последние годы акимат заключал договоры с разными организациями лиц с ограниченными возможностями. Но после многочисленных жалоб на их работу чиновники заключили договор с частной компанией на ближайшие пять лет.

В настоящее время компания ТОО "Green City Aktau" занимается содержанием зеленых насаждений, а именно поливом внутри и по периметру микрорайонов, обрезкой сухостоя, рыхлением почвы, химической обработкой деревьев. Кроме того, компания проводит пропитку почвы витаминами, посадку саженцев деревьев, кустарников, роз и однолетних цветов. В обязанности ТОО также входит ремонт поливочного трубопровода, установка и содержание трубопровода.

Новая компания заключает договоры с КСК и ОСИ, которые теперь самостоятельно будут поливать растения внутри своих микрорайонов. Из 78 КСК договоры заключили 25 кооперативов. Расходы на воду и зарплату сотрудников по поливу будет возмещать им компания, с которой акимат заключил договор на пять лет, то есть ТОО "Green City Aktau".

В остальных микрорайонах деревья будут поливать с помощью водовозов. Сейчас их 26, а завтра, как обещают в компании, на линию выйдут еще десять машин. По плану старые деревья будут поливать 18 раз за сезон. То есть три раза в месяц, а молодые саженцы и цветы - раз в неделю.

Сотрудниками отдела ЖКХ города Актау каждый день проверяется качество полива. За каждой бригадой закрепили наблюдателя. На озеленение города выделено 7 миллиардов тенге на пять лет", - заявил Алпысбай Таубаев.

Также сообщатся, что должны установить 120 километров трубопровода. В прошлом году заменили 40 километров, с начала нынешнего года еще 15 километров. Воду для полива планируют брать из родника.

На одно дерево при поливе уходит примерно 60-80 литров воды. Бригады работают с 07.00 до 19.00. Ответственные лица контролируют качество работ. Нам неоднократно поступали жалобы от жителей на выборочный полив и спил сухостоя. Мы не так давно провели комиссию, в результате которой были уволены недобросовестные сотрудники. До этого было 40 водовозов, мы с ними расторгли контракты. Сейчас мы планируем использовать для полива воду из родника в первом микрорайоне. Сейчас на пунктах подачи воды ведутся работы по наладке", - отметил руководитель ТОО "Green City Aktau" Айбек Ерболеков.