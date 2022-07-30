В Казахстане рыбу кутум хотят исключить из Красной книги РК

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК разработали проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034 "Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных", передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 июля текущего года Комитетом рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на заседание межведомственной зоологической комиссии вынесен вопрос об исключении рыбы кутум из Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных", - сообщается в тексте документа.
Подчеркивается, что кутум ранее был включен и в последующем исключен из красных книг прикаспийских государств в связи с положительной оценкой состояния популяции.
Результаты многолетних научных исследований свидетельствуют о восстановлении численности популяции кутума в акватории Каспийского моря и у побережья Мангистауской области.
По мнению ученых, состояние популяции и условия устойчивого существования кутума восстановлены до пределов, обеспечивающих сохранение генофонда и исключающих угрозу их естественному воспроизводству. В этой связи межведомственной зоологической комиссией рекомендовано исключить кутум из Красной книги Республики Казахстан", - сообщается в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги.
Однако, эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги.
В середине июля Касым-Жомарт Токаев подверг критике министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
После выговора президента министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев провел совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяцией сайгаков.
Также предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член Республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ Сергей Снегирев.
Вчера в ходе пресс-конференции по вопросам регулирования популяции сайги советник председателя НПК Данияр Сабирбаев раскритиковал Минэкологии за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности.