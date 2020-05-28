Эксперт рассказала, как жить без кредитов

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Сейчас с помощью кредитов можно приобрести всё что угодно, а доступность и широкая реклама кредитования приводят к тому, что многие казахстанцы годами живут в долг. Эксперт сайта о личных финансах, кредитовании и инвестировании Financer.com Евгения Николаевская рассказала, как жить так, чтобы вообще не пользоваться кредитами и ничего при этом не потерять.

Микрокредиты





Начнём с небольших кредитов, поговорим о краткосрочном микрокредитовании : а именно о кредитах до 350 000 тенге на срок до 30 дней.

Зачем они нужны?

Такие кредиты нужны в чёрный день, когда деньги понадобились срочно, а взять их неоткуда. Это так называемые кредиты до зарплаты, которые выдаются буквально за считанные минуты с наиболее высокими ставками из всех возможных.

Можно ли их избежать?

Да, если вы научитесь не тратить больше, чем зарабатываете. Научившись экономить и откладывать деньги, вы сможете накопить на чёрный день.

Также вы можете воспользоваться долгосрочными депозитами, которые работают по следующему принципу: вы кладёте свои накопления на депозит в банк на определённый срок, желательно, чтобы депозит был пополняемым и со сложными процентами (начисление процента на ставку, прибавленную к общей сумме вклада).

Таким образом, за несколько лет вы не только убережёте ваши деньги от инфляции, но и сможете преумножить ваши накопления, тем более что потерять деньги практически невозможно благодаря Казахстанскому фонду гарантии депозитов.

Потребительские кредиты





Выдаются на большие суммы, чем микрокредиты, например, можно рассчитывать на сумму до 10 000 000 тенге. Выплачивать такой заём можно в течение 5-6 лет.

Зачем они нужны?

Такие кредиты берут на развитие бизнеса, ремонт, покупку бытовой техники, лечение или путешествие. Часто на эти деньги можно получить образование или даже купить автомобиль с пробегом. Поскольку такие кредиты нецелевые, потратить деньги можно на что угодно, на ваше усмотрение.

Можно ли их избежать?

Да, если вы научитесь пользоваться другими финансовыми инструментами, например, такими как инвестиционные платформы . Существуют удобные приложения для мобильного телефона, где вы можете одалживать деньги другим людям и компаниям, выступая в качестве кредитора.

Некоторые кредиты имеют гарантию выкупа, то есть даже если ваш клиент не выплатил долг, вы не потеряете ваши деньги. Прибыль от одного такого счёта может достигать 11%, но вы можете спонсировать больше, чем одного заёмщика, получая большее вознаграждение.

Кредиты для бизнеса, ипотека

Здесь речь идёт уже о действительно крупных суммах, ведь для покупки квартиры или развития бизнеса несколькими миллионами тенге не обойтись. Такие займы могут доходить до 30 000 000 тенге и выдаются на срок до 20-25 лет.

Зачем они нужны?

Таких кредитов сложно избежать даже самым бережливым людям. Ведь купить своё жильё и ездить на своей машине хочется сегодня, а не через 20 лет, когда накопится достаточная сумма на депозите. А бизнес постоянно требует новых вложений, которые не могут ждать.

Можно ли их избежать?

Если у вас нет своего жилья или дополнительной недвижимости, которую можно сдавать и использовать полученные деньги для развития бизнеса, такого кредита можно избежать только с помощью дохода от инвестиций.

Конечно, для того чтобы получать настолько высокий пассивный доход, нужно инвестировать с умом, знать много о рынке ценных бумаг и постоянно держать руку на пульсе. Любое инвестирование - всегда риски, а инвестирование по-крупному - крупные риски.

Поэтому:

вкладывайте только то, что вы не боитесь потерять;

никогда не вкладывайте все свободные деньги в один проект - диверсифицируйте ваш портфель;

не бойтесь просить о помощи - лучше разделить прибыль со специалистом, чем оплакивать потерянные деньги;

старайтесь узнать как можно больше о выбранном методе инвестирования.

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