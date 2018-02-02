В Алматинской области готовятся к запуску завода по выпуску передельного чугуна

Текели. 2 февраля. Kazakhstan Today - Как сообщил сегодня на брифинге региональной службы коммуникаций Алматинской области аким города Текели Бахтияр Унербаев, завершена реализация единственного в Алматинской области якорного проекта, по выпуску передельного чугуна, передает Kazakhstan Today.

"За прошедший год, были реализованы инвестиционные проекты, как строительство цеха по производтву мраморной продукции и расширено производство кондитерских изделий. С начала реализации якорного проекта по добыче и переработке железной руды с получением передельного чугуна по инновационной технологии, было освоено 7,2 млрд тенге, из них 1,3 за прошлый год. На сегодняшний день, производство полностью готово к запуску. И уже в начале февраля оно стартует. Первую продукцию, по нашим расчетам, можно будет получить в апреле. В настоящее время, ведутся переговоры с исполняющим директором комбината, о количестве продукции и необходимых материалов", - сказал Бахтияр Унербаев.

Глава Текели обещает запустить завод, сразу после отступления сильных морозов, при теплых погодных условиях.

Также он отметил, что на текущий год, в городе запланировано открытие филиала предприятия по производству мебели ТОО "Центральная Азия Мебельная компания". Проводится работа по поддержке и развитию МСБ.

По итогам ушедшего года объем производства промышленной продукции города Текели составил 14,5 млрд тенге. Центральное место в промышленности занимает - обрабатывающая отрасль, доля которой 68%.

По словам спикера, в минувшем году, завершено строительство Коринской ГЭС, мощностью более 28 МВт. Запуск станции был произведен в начале декабря по телемосту, с участием главы государства. В этом же году, планируется строительство еще одной ГЭС, на реке Чажа. Мощность аналагична предыдущему и будет сдана в эксплуатацию в 2021 году.

Отметим, что в рамках программы "Нурлы жер", в моногороде достроен 80 квартирный арендный дом, ключи от которого будут вручены очередникам уже в начале февраля. А в сельском округе Рудничный, завершено сроительство опорного пункта полиции.

Также, одним из основных приоритетов развития социальной сферы является качество образования. В масштабах Алматинской области, Текели занимает 2-е место по показателям результатов ЕНТ. В городе функцианирут 5 детских садов охватом 870 детей, в мини-центрах обучаются 150 детей. Планируется открытие еще одного дошкольного учреждения.

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