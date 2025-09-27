Металлургия, машиностроение и металлообработка: новая индустриальная зона начала работу в Алматинской области

До середины января в тестовом режиме должны заработать все 18 составов

В кулуарах мажилиса аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что 29-30 сентября в Астане состоится запуск первого легкорельсового транспорта.





29-го или 30-го числа запустим первый поезд между, например, станциями "Абу-Даби" и в направлении моста через Мангилик Ел. В дальнейшем будем каждый день увеличивать продолжительность работы, количество станций", - сообщил Касымбек.





Также он отметил, что все 18 поездов будут запущены в тестовом режиме в декабре-январе. Проектная стоимость проезда составит 200 тенге.





Напомним, бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.





В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.





В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге. Строительством занялась китайская China Construction Sixth Bureau.



