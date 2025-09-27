В Казахстане изучается вопрос строительства нового НПЗ - Минэнерго

Фото: Depositphotos

Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начался практический этап реализации концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. Министерством энергетики подготовлен план первоочередных действий, включающий 19 мероприятий, из которых уже выполнены восемь. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики РК Талгат Макуов.





Определены шесть приоритетов: расширение мощностей НПЗ, создание НИИ нефтепереработки и нефтехимии, поэтапная загрузка АО "Конденсат" до 50% мощности, переход на экологический класс моторных топлив К5 и выше, строительство стратегических резервуаров ГСМ и изучение вопросов нового нефтеперерабатывающего завода с выпуском нефтехимической продукции.





Нефтегазохимия в Казахстане представлена двумя важнейшими направлениями с серьезным потенциалом: нефтехимия или нефтехимический синтез жидких веществ, к примеру, аренов, ПАВ, кетонов, альдегидов, спиртов и т.д. в более сложные органические вещества, но на сегодня представлена бензолом и параксилолом АНПЗ; газохимия - переработка непредельных газообразных углеводородов в линейные полимеры, постепенно развивающаяся на примере проекта производства полипропилена KPI. Следовательно, целесообразным является реализация проектов расширения действующих НПЗ по современной топливно-нефтехимической конфигурации и строительства совмещенных НПЗ и НХК с гибкой линейкой продукции в зависимости от рыночного спроса. Это позволяет относить нефтехимические комплексы к привлекательным и долгосрочным активам, повышающих капитализацию управляющих компаний", - проинформировал Талгат Макуов.





Он отметил, что особое внимание уделяется выпуску авиатоплива. Три НПЗ планируют производить свыше 1,5 млн тонн. Дополнительно рассматривается развитие потенциала частных НПЗ.





Тремя основополагающими приоритетами являются:





- количество или мощности глубокой переработки нефти:





- качество нефтепродуктов в соответствии с ESG;





- наука или прочная научная база отрасли.





Таким образом, реализация Концепции позволит создать современные комбинированные комплексы нефтепереработки и нефтехимии, увеличить выпуск качественных моторных и авиационных топлив, а также обеспечить устойчивое развитие отрасли на долгосрочную перспективу", - отмечают в Минэнерго.





Напомним, 25 сентября в ходе заседания сената депутат Суиндик Алдашев предложил рассмотреть возможность строительства небольшого нефтеперерабатывающего завода в Мангистауской области. Он отметил, что на сегодняшний день одной из нерешенных проблем в сфере авиаперевозок остается дефицит авиатоплива, что повышает стоимость перевозок и снижает конкурентоспособность авиационного сообщения.





По данным депутата, ежегодно в РК производится 650-700 тысяч тонн авиационного керосина, а потребление достигает около 1 млн тонн. В этой связи более 350 тысяч тонн топлива завозится из других стран.





По его словам, в будущем, после реализации проекта строительства авиационного хаба в Мангистауской области, объемы потребления авиатоплива могут вырасти с нынешних 15 тысяч тонн до 120-130 тысяч тонн. Строительство в Мангистауской области небольшого НПЗ мощностью до 5 млн тонн в год повысит энергетическую безопасность региона, снизит зависимость от импортных нефтепродуктов и сократит логистические издержки.