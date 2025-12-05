04.12.2025, 13:39 58691
В Минэнерго рассказали о ситуации с перекачкой нефти после атаки дронов на КТК
Фото: КТК
Рассказать друзьям
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената вице-министр энергетики Ерлан Акбаров рассказал журналистам о ситуации с экспортом казахстанской нефти после атаки дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.
Акбаров отметил, что ситуация находится на особом контроле правительства, а транспортировка нефти идет в штатном режиме.
Один причал работает полноценно, по второму причалу проводится работа по его подключению к системе. На данный момент никаких ограничений по транспортировке нет", - заверил вице-министр.
В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба.
Также Акбарову задали вопрос о том, обращался ли Казахстан к Украине в связи с инцидентом.
Это компетенция МИД. Сейчас данный вопрос прорабатывается", - ответил Акбаров.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми.
МИД Казахстана выразило протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
новости по теме
04.12.2025, 11:30 69336
В Атырауской области появилась новая специальная экономическая зона
На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим
Рассказать друзьям
Атырау. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане постановлением правительства появилась новая специальная экономическая зона "Атырау", передает корреспондент агентства.
Специальная экономическая зона "Атырау" расположена на территории Атырауской области в пределах административно-территориальных границ города Атырау вдоль трассы Атырау - Доссор и Жылыойского района Атырауской области", - сообщается в постановлении.
Отмечается, что территория СЭЗ составляет 450 гектаров.
Также сообщается, что СЭЗ создается в целях:
ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;
развития отраслей обрабатывающей промышленности и производства химической, нефтехимической, металлургической, неметаллической минеральной продукции, металлообработки, резиновых и пластмассовых изделий и иной продукции с высокой добавленной стоимостью.
На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим", - подчеркивается в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО.
04.12.2025, 09:23 77856
Казахстан ввел ограничения на вывоз говядины до конца года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом и.о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 ноября 2025 года № 441 введены количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота.
Ввести сроком до 31 декабря 2025 года количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота (коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 0201 - мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное и 0202 - мясо крупного рогатого скота, замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 13 тысяч тонн", - говорится в документе.
Также приказом утверждены правила распределения количественных ограничений (квот).
Ранее на брифинге в правительстве министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал цены на мясо в Казахстане.
03.12.2025, 14:35 141276
Токаев раскритиковал министерства и поручил ускорить модернизацию авиаотрасли
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие авиахабов в стране является одним из приоритетных направлений совершенствование транспортно-транзитной сферы. Об этом на совещании по развитию региональных авиахабов сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства призвал эффективно использовать географические преимущества страны, которая находится на пересечении основных воздушных коридоров между Европой и Азией. Он подчеркнул, что в Центральной Азии и на Южном Кавказе нарастает конкуренция за транзитные потоки. Вместе с тем разгорается борьба за инвестиции в транспортно-логистическую отрасль.
Важно понимать, что, если сегодня не будут предприняты смелые и решительные шаги, мы рискуем упустить наши возможности", - отметил президент.
Глава государства подверг критике профильные министерства, которые затягивают решение назревших проблем развития отрасли и принятие соответствующих мер.
Президент поручил правительству незамедлительно приступить к работе и в оперативном режиме решить конкретные вопросы. Отдельное он остановился на вопросе пересмотра текущей тарифной политики аэропортовых услуг.
На протяжении последних 10 лет они были повышены лишь один раз, в этом году. Сдерживание тарифов, как показывает практика, приводит к высокому износу инфраструктуры. Пересмотр тарифов должен гарантировать улучшение сложившейся ситуации. Вместе с тем необходимо обеспечить сбалансированный подход без резкого повышения цен. Внедрение принципа "тариф в обмен на инвестиции" должно стать базовым условием развития отрасли на ближайшие годы. Создание благоприятного делового климата - стратегическая задача. Следует внимательно выслушать инвесторов. Вызывает вопросы чрезмерная зарегулированность неавиационных услуг в аэропортах. Сложные бюрократические процедуры отбора компаний путем проведения конкурсов, ограничение сроков действия договоров - все это надо прекращать", - потребовал Токаев.
Также глава государства поручил окончательно решить вопросы по авиатопливу. По его словам, развитию отрасли мешают две основные проблемы - высокая цена и недостаточные объемы внутреннего производства.
Для начала в ближайшие три года требуется нарастить объемы производства внутри страны, обеспечить диверсификацию импортных поставок. Разумная конкуренция должна сохраняться. Все изменения в регулировании должны осуществляться поэтапно и адресно, не нарушая устойчивости поставок топлива. Следующим шагом должно стать создание научно-исследовательского института авиации и лабораторий сертификации топлива на базе действующих организаций. Правительству совместно с антимонопольным органом следует безотлагательно принять комплекс мер по решению этих вопросов", - сказал президент.
Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддержать деятельность первой Национальной грузовой авиакомпании, которая будет в скором времени создана в стране. Он указал на необходимость разработки пакета мер на предстоящие 3-5 лет по поддержке отечественных грузовых компаний. Основная цель - развитие мультимодальной логистики через стимулирование компаний к созданию добавленной стоимости. Важным элементом формирования транзитных авиапотоков является развитие флота воздушных судов.
Кроме того, президент остановился на проблеме дефицита в Казахстане грузового авиатранспорта.
Правительство должно внимательно рассмотреть вопрос о снятии ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. В США средний возраст самолетов авиакомпании FedEx составляет 28 лет, компании UPS - 30 лет, а британской авиакомпании One Air - 33 года. Таких примеров немало", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По мнению президента, не менее остро стоит вопрос подготовки профессиональных кадров для авиаотрасли. Он поручил кабмину принять меры по реформированию системы подготовки кадров.
В заключение президент подчеркнул, что задача по развитию транспортно-логистической сферы будет находиться под его личным контролем.
Напомним, Казахстан готовит масштабную модернизацию аэропортов Астаны и Алматы.
Ранее Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.
Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году. На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет Boeing 737 MAX 8, поставленные в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.
02.12.2025, 18:01 219381
Казахстан экспортировал в Алжир 390 тысяч тонн пшеницы
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
Алжир. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года Казахстан впервые экспортировал в Алжир крупные объемы пшеницы в размере 390 тысяч тонн на сумму более 100 миллионов долларов США, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Этому во многом поспособствовало государственное субсидирование транспортных расходов в РК в 2025 году, а также серьезная поддержка на внешнеполитическом уровне", - говорится в сообщении.
В начале года состоялась встреча посла Казахстана в Алжире Ануарбека Ахметова с генеральным директором Алжирского межотраслевого офиса по зерновым культурам (OAIC) Насреддином Мессауди, координирующим централизованные государственные импортные закупки пшеницы и бобовых. В ходе встречи ему были переданы образцы казахстанской пшеницы с результатами лабораторных анализов, предоставленные АО "НК "Продкорпорация". Как отметили в МИД, глава OAIC дал весьма высокую оценку качественным показателям нашей пшеницы и выразил заинтересованность в организации ее поставок на алжирский рынок.
В июне посол провел переговоры с министром сельского хозяйства Алжира Юсефом Шерфа, который выразил свою политическую поддержку наращиванию всестороннего аграрного сотрудничества с Казахстаном, включая поставки в Алжир казахстанского зерна.
В целом, помимо пшеницы, Казахстан имеет большой потенциал для экспорта в Алжир мяса, бобовых культур и других видов аграрной продукции", - проинформировали в ведомстве.
В МИД дополнили, что Алжир является одним из крупнейших импортеров пшеницы, занимая пятое место в глобальном рейтинге и закупая ежегодно до 9 миллионов тонн мягких сортов. Поставки осуществляются государством централизованно и строго через Алжирский межотраслевой офис по зерновым культурам, который регулярно проводит международные тендеры.
02.12.2025, 15:03 229806
Дочернюю компанию КТЖ оштрафовали за злоупотребление монопольным положением
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" признано виновным в злоупотреблении монопольным положением и оштрафовано на 1,42 млрд тенге по итогам расследования, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции
Департамент АЗРК по Астане завершил расследование в отношении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции.
Поводом для начала разбирательства стали обращения Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан, Ассоциации экспедиторов Кыргызской Республики, а также ряда транспортно-экспедиторских компаний.
В ходе расследования установлено, что ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" при согласовании планов перевозок предоставляло преимущества аффилированным компаниям - АО "KTZ Express" и АО "КедентрансСервис". Эти действия ограничивали деятельность частных экспедиторских организаций.
Действия компании были квалифицированы как злоупотребление монопольным положением.
Решением специализированного межрайонного суда по делам об административных правонарушениях города Астаны от 22 августа 2025 года ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" привлечено к ответственности по части 3-1 статьи 159 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. На компанию наложен штраф в размере 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета.
Постановлением суда города Астаны от 15 сентября 2025 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
В настоящее время ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" полностью оплатило назначенный штраф.
Напомним, что "Алматинские тепловые сети" уличили в незаконной наценке при повторном подключении тепла в Алматы.
02.12.2025, 11:06 246906
Тарифы на электроэнергию в Казахстане намерены заморозить на семь лет
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", передает корреспондент агентства.
Принято решение по заморозке роста предельных тарифов на электрическую энергию. В этой связи данным приказом предусмотрено утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на 2026-2032 годы на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года", - сообщается в кратком содержании НПА.
При этом отмечается, что утверждение предельных тарифов на 2026-2032 годы не будет влиять на цену единого закупщика в связи с тем, что предельные тарифы утверждаются на уровне предельных тарифов 2025 года.
Срок ввода в действие утвержденных тарифов - 1 января 2026 года", - заявили разработчики.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что до конца I квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено.
02.12.2025, 10:15 147136
Казахстан представил свою продукцию на благотворительной ярмарке в Северной Македонии
Гости ярмарки с большим удовольствием дегустировали баурсаки, самсу, иримшик
Рассказать друзьям
Скопье. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан представил свою продукцию на ежегодной благотворительной ярмарке в Скопье, которая состоялась под эгидой македонского культурного центра, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Посольство Казахстана представило разнообразную сувенирную, книжную и кулинарную продукцию. Особый интерес посетителей вызвали казахские ювелирные украшения, войлочные и кондитерские изделия. Гости ярмарки с большим удовлетворением дегустировали баурсаки, самсу, иримшик", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в центре казахстанского стенда под названием Kazakhstan: Born Bold были размещены домбра, предметы быта и красочные национальные костюмы, на фоне которых многие посетители делали памятные фото. На протяжении всего мероприятия широкой публике были продемонстрированы видеоролики о Казахстане.
По традиции на ярмарке президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова ознакомилась с культурным многообразием разных стран. У стенда посольства РК она проявила глубокий интерес к предметам национальной культуры" - добавили в МИД.
01.12.2025, 16:18 251626
Годовой уровень инфляции в ноябре снизился до 12,4%
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национальной статистики РК опубликовало данные по инфляции, тарифам на коммунальные услуги и ценам на продовольственные товары за ноябрь 2025 года, передает корреспондент агентства.
По итогам ноября годовая инфляция замедлилась и составила 12,4% (в октябре 2025 года - 12,6%), за месяц - 0,8% (в предыдущем месяце - 0,5%).
Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,4% (в октябре 2025 года - 13,5%), платные услуги - на 12,3% (в октябре 2025 года - 12,9%), непродовольственные товары - на 11,2% (в октябре 2025 года - 11%).
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта), жилищные услуги (1,2 процентных пункта)", - говорится в сообщении.
За месяц уровень цен продовольственных товаров повысился на 1%, непродовольственных товаров - на 0,9%, платных услуг - на 0,3%.
Напомним, выступая с посланием народу Казахстана в сентябре, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы. После данного поручения правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
Также обратим внимание, что реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
Исследование показало, что 74,7% казахстанцев обеспокоены ростом цен на продукты питания за последние полгода. Из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.12.2025, 07:24Не прокатит: как купить машину и не попасться мошенникам 04.12.2025, 11:1299411Перечень социально значимых продтоваров расширят в Казахстане 04.12.2025, 10:0683051Начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана 04.12.2025, 10:4580801Туристический потенциал Казахстана презентовали в Индонезии 04.12.2025, 09:2376911Казахстан ввел ограничения на вывоз говядины до конца года 28.11.2025, 17:12327626Северо-Казахстанская область присоединилась к торговой платформе "Китай - Центральная Азия" 28.11.2025, 12:16271851Пожар в Гонконге: есть ли среди пострадавших казахстанцы 28.11.2025, 15:45269906В "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы 28.11.2025, 18:09267441ArtSport заявила о закрытии платформы с 2026 года 29.11.2025, 08:45266401Air Astana и FlyArystan срочно обновляют программное обеспечение самолетов 24.11.2025, 17:29527031Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50445261Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 25.11.2025, 16:40431556В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 11.11.2025, 15:05430406Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 05.11.2025, 08:404166611000 дней на орбите: китайская космическая станция демонстрирует впечатляющие результаты
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?