27.06.2024, 09:47 36831
Четверо погибли при столкновении автомобиля с деревом в Алматы
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Минувшей ночью в 2.20 в Медеуском районе Алматы произошла смертельная авария, в которой погибли сразу четыре человека, сообщили в департаменте полиции города.
По словам полицейских, водитель автомобиля "Лада", следуя вдоль БАКа в восточном направлении, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и допустил наезд на дерево.
В результате водитель автомашины и трое его пассажиров скончались на месте происшествия, еще один пассажир с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города. Все они жители Талгарского района Алматинской области", - сообщили в городском ДП.
Напомним, что накануне в Алматы произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Один человек погиб, более двадцати пострадали.
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26.06.2024, 15:00 65921
ДТП с участием автобуса в Алматы: один человек погиб, более 20 пострадали
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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районе города Алматы в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и 16 пострадали, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По предварительным данным, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО "City-Bus", который впоследствии допустил наезд на препятствие. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Кроме того, были назначены соответствующие экспертизы.
Дополнено 26.06.2024, 16.40
Увеличилось число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Алматы, сообщает пресс-служба управления здравоохранения города.
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса № 18 пострадало 25 человек. К сожалению, один пострадавший скончался до приезда бригады службы скорой медицинской помощи. Двоим была оказана медицинская помощь на месте, и (они) отправлены на амбулаторное лечение. ", - проинформировали в пресс-службе.
Также 22 пострадавших были доставлены в стационары города.
Среди пострадавших также трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Их состояние также средней степени тяжести: один ребенок получил ушибы колена и живота, у другого - закрытый перелом костей носа, у третьего - закрытый перелом большеберцовой кости справа", - добавили в управлении.
Напомним, в прошлом году близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
Позже в Сети появилось видео избиения водителя. В полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован, на него заведено уголовное дело.
В апреле этого года подсудимого по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Алматы приговорили к восьми годам лишения свободы.
26.06.2024, 14:27 67951
Массовое отравление детей произошло в одном из частных детсадов в Туркестанской области
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Туркестан. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В частном детском саду Келесского района Туркестанской области произошло массовое пищевое отравление среди воспитанников, возбуждено уголовное дело.
24 июня после завтрака, около 11.00, дети начали плохо себя чувствовать. Сотрудники детского сада вызвали врача и медсестру и оказали первую помощь. Сейчас за состоянием госпитализированных детей пристально следят врачи, сообщает издание "КазИнформ".
Дело об отравлении детей в частном детском саду находится на контроле управления образования Туркестанской области.
Проверочную работу провело районное управление санитарно-эпидемиологического надзора. Состав каши и состав молока, которые давали детям на завтрак, отправили на экспертизу. За состоянием детей, находящихся в больнице, внимательно следят врачи. В связи с этой ситуацией в Келесском районном отделе полиции было возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе управления образования Туркестанской области.
26.06.2024, 09:20 75976
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Туркестанской области Дополнено
В настоящее время движение поездов восстановлено
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Туркестан. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько вагонов грузового поезда сошли вчера вечером с рельсов на участке Тулькубас - Арыс в Туркестанской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В компании уточнили, что вагоны сошли в рельсов на сложном повороте перегона Менлибай - Коктерек. Жертв и пострадавших нет.
Для ликвидации схода направлен восстановительный поезд со станции Шымкент. Предварительная причина схода - излом оси колесной пары частного вагона", - сообщили в КТЖ.
Дополнено 26.06.2024, 11.15
Движение поездов на участке Тулькубас - Арыс, где произошел сход грузовых вагонов, восстановлено.
Пассажиры задержанных поездов были обеспечены питанием и питьевой водой. Организовано 5 автобусов, на которых вывезено 492 пассажира. В ликвидации последствий схода были задействованы три восстановительных поезда и свыше 100 железнодорожников. Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени опоздания поездов. Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру "1433", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Напомним, 12 марта председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса заявил, что компания "Қазақстан темір жолы" находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.
Смаилов также отметил, что в курируемой КТЖ отрасли высок износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов.
За 2020-2023 годы зафиксировано более 4 тыс. нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях. Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в 5 раз", - заявил глава палаты.
24.06.2024, 20:39 147081
В Алматы молодая женщина задушила ребенка и выпрыгнула с колеса обозрения
Фото: 2gis.kz
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Алматы. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы молодая женщина совершила самоубийство в Центральном парке культуры и отдыха Алматы имени Горького.
Она выпрыгнула из кабинки аттракциона "Колесо обозрения". Женщина скончалась на месте.
По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
В соцсетях распространяется информация о том, что перед самоубийством женщина задушила ребенка.
По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - прокомментировали в ДП Алматинской области.
24.06.2024, 20:28 147951
В ВКО зарегистрировано 6 лесных и 12 степных пожаров
Фото: ДЧС ВКО
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Усть-Каменогорск. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с установившейся засушливой и жаркой погодой на территории ВКО сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
На сегодняшний день в области зарегистрировано 6 лесных пожаров, площадь которых составила 0,3 га. Зарегистрировано 12 степных загораний. Огнем уничтожено 39,4 га.
В настоящее время в области второй класс пожарной опасности в районах Алтай, Маркаколь, Катон-Карагайском, Улкен-Нарыне. Третий класс - в Усть- Каменогорске, Риддере, Курчумском районе и районе Самар.
На территории области действует постановление акима региона "О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области в период высокой пожарной опасности".
24.06.2024, 10:26 172546
Попавший в больницу в Жамбылской области солдат-срочник вышел из комы
Фото: Кадр из видео Минобороны
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Тараз. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Отец впавшего в кому солдата-срочника рассказал о его состоянии.
Мы хотим выразить вам слова искренней благодарности и признательности за вашу активность и человечность. Спешим сообщить вам радостную новость: наш сын вышел из комы. Он сейчас в состоянии оглушенности, как это называют медики. Он узнает нас, говорить пока не может из-за проведенной ранее трахеостомии", - рассказал отец пострадавшего солдата.
По словам отца, состояние сына по-прежнему тяжелое, ему проводят диализ, который занимает порядка 6-8 часов. На этот период его временно усыпляют.
Врачи сделали все возможное и невозможное, за что им отдельная благодарность. Общими молитвами мы получили такой результат. И он очень важный и радостный", - поделился мужчина.
Напомним, 9 июня солдат-срочник Гвардейского гарнизона попал в больницу в Жамбылской области с высокой температурой. Позже солдат впал в кому.
Мать пострадавшего обратилась к казахстанцам.
На обращение отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.
Позже происшествие прокомментировали в Минобороны РК.
В ведомстве заявили, что у военнослужащего выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.
При поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений выявлено не было", - уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, "по факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело".
23.06.2024, 18:08 204306
Женщина сорвалась со скалы в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео
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Караганда. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Актогайском районе Карагандинской области в урочище Бектау-Ата 54-летняя женщина сорвалась со скалы и погибла, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В горы погибшая отправилась со своей подругой. Второй женщине спасатели помогли спуститься вниз.
Прибывшие на место спасатели оказали женщине первую медицинскую помощь, с использованием альпинистского снаряжения спустили с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи. Также спасателями было обнаружено тело женщины, которая решила самостоятельно спуститься вниз", - говорится в сообщении.
23.06.2024, 12:00 189186
Четыре человека погибли в ДТП на западе Казахстана
Фото: Depositphotos
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Уральск. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области на автодороге Самара - Шымкент столкнулись два автомобиля, в результате происшествия погибли четыре человека, сообщает региональный департамент полиции.
Автомобиль марки "Лада Приора" под управлением водителя 1981 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Мазда", которым управлял водитель 1980 года рождения. В результате ДТП водители двух авто и два пассажира погибли на месте, еще два пассажира получили серьезные телесные повреждения", - прокомментировали в полиции.
Отмечается, что факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведется расследование.
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