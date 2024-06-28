Четверо погибли при столкновении автомобиля с деревом в Алматы

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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Минувшей ночью в 2.20 в Медеуском районе Алматы произошла смертельная авария, в которой погибли сразу четыре человека, сообщили в департаменте полиции города.





По словам полицейских, водитель автомобиля "Лада", следуя вдоль БАКа в восточном направлении, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и допустил наезд на дерево.





В результате водитель автомашины и трое его пассажиров скончались на месте происшествия, еще один пассажир с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города. Все они жители Талгарского района Алматинской области", - сообщили в городском ДП.



