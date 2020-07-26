Четырехлетний ребенок погиб в ДТП с участием полицейского автомобиля в Костанайской области

Костанай. 25 июля. Kazakhstan Today - Четырехлетний ребенок погиб в ДТП с участием полицейского автомобиля на трассе Костанай - Рудный, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, ДТП с участием служебного автомобиля и автомобиля марки ВАЗ-2115 произошло сегодня, около 16.00. В результате аварии погиб 4-летний ребёнок, пишут "Костанайские новости"

Следственно-оперативной группой при осмотре места происшествия установлено, что служебный автопатруль следовал с проблесковыми маячками на место ДТП, которое произошло ранее на 17-м километре той же трассы.

Часом ранее 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП погибли и водитель и 23-летняя пассажир машины.

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