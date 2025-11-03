02.11.2025, 19:38 15751
ДТП с участием трех машин произошло на трассе Алматы - Бишкек
Есть пострадавшие
Конаев. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин произошло на трассе Алматы - Бишкек в Карасайском районе Алматинской области, сообщает пресс-служба районного департамента полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus RX300 не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Land Cruiser 100 и Toyota Camry. В результате аварии все водители и пассажиры с различными травмами были доставлены в больницу города Каскелен. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее два человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области.
02.11.2025, 11:30 25631
Подросток разбился на мопеде в алматинской роще Баума
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подросток разбился на мопеде в роще Баума в Турксибском районе города Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Несовершеннолетний водитель мопеда, следуя внутри рощи Баума, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие, а именно бетонную арочную систему. В результате данного ДТП водитель мопеда был доставлен в ближайшую больницу, где, к сожалению, спустя несколько часов скончался от полученных травм", - проинформировали в ДП.
Подчеркивается, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, в роще идут строительные работы. Общественное движение "Спасем Рощу Баума" потребовало работы в роще.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
31.10.2025, 18:25 74816
Тело подростка нашли в общежитии колледжа в Акмолинской области
Возбуждено уголовное дело
Кокшетау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тело 16-летнего подростка нашли в общежитии колледжа в Акмолинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту смерти несовершеннолетнего 2009 года рождения возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, происшествие не носит криминального характера. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств инцидента", - заявили в пресс-службе.
Ранее информация о смерти студента распространилась в СМИ.
Напомним, в Астане в общежитии Назарбаев Университета обнаружили тело студентки. Позже по факту гибели студентки Назарбаев Университета возбуждено уголовное дело.
31.10.2025, 08:48 87521
Взрыв произошел в одном из домов в Туркестанской области
Фото: скриншот из видео
Туркестан. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел в одном из домов в Отырарском районе Туркестанской области. В компании QazaqGaz Aimaq прокомментировали ЧП.
В одном из жилых многоквартирных домов села Шаульдер произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, причиной стало самовольное подключение к системе газоснабжения. Пострадал один человек, зафиксированы повреждения нескольких квартир. Подача газа временно приостановлена, проводится обследование сетей", - проинформировали в пресс-службе.
В компании напомнили, что самовольное подключение к газу недопустимо и представляет серьезную угрозу безопасности. Подключение и обслуживание оборудования должны выполняться только лицензированными специалистами.
Ранее сообщалось о взрыве газа в многоэтажке в Актау.
30.10.2025, 10:53 111496
В Астане убили бывшего замакима Алматы Ержана Бабакумарова
Фото: Polisia.kz
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане убили бывшего замакима Алматы Ержана Бабакумарова. В департаменте полиции столицы прокомментировали инцидент.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешел в драку. В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1991). С 1996 года работал на государственной службе. В разные годы занимал должности заведующего информационно-аналитическим центром администрации президента, вице-министра культуры и информации, заместителя руководителя канцелярии премьер-министра, директора службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан, советника президента. С 2019 по 2022 год являлся заместителем акима города Алматы. В 2022 году был назначен директором службы центральных коммуникаций.
28.10.2025, 12:08 162201
Взрыв газа в многоэтажке Актау: пять человек попали в больницу
Фото: ДЧС Мангистауской области
Актау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек госпитализировали из-за взрыва газа в подвале многоэтажного дома в Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.
28 октября в 09.03 поступил сигнал о взрыве газовоздушной смеси в подвальном помещении ЖК "Асия". На место выехали 11 сотрудников личного состава департамента и 4 единицы техники", - рассказали в ДЧС.
По данным облздрава, пострадали трое взрослых и двое детей 2010 и 2015 года рождения. Их госпитализировали.
Один из пациентов, по данным медиков, находится в реанимации.
У него термические ожоги лица, шеи, груди, обеих рук, обеих ног и спины, из них 20% глубокие ожоги. Также имеется термический ожог роговицы глаз", - сообщает источник.
Второго пациента отпустили на амбулаторное лечение.
Также в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу поступило трое детей.
Девочка 15 лет отравилась угарным газом. Врачи сообщают, что у нее стабильное состояние средней степени тяжести. Находится в сознании, госпитализирована в педиатрическое отделение. Еще одна десятилетняя пострадавшая в аналогичном состоянии, но ее мать письменно отказалась от госпитализации. Семилетний мальчик, также получивший отравление угарным газом, в удовлетворительном состоянии, после осмотра медиков был отпущен домой", - рассказали врачи.
Ранее в Алматы при взрыве подземного газопровода пострадали два человека. В июне восемь человек получили ожоги из-за взрыва газовоза в СКО.
27.10.2025, 17:26 180711
В Петропавловске спасатели эвакуировали 13 человек при пожаре
Пожар был полностью ликвидирован
Петропавловск. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске спасатели эвакуировали 13 человек при пожаре в многоквартирном доме на улице Болатбаева, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар начался с балкона - на улице Болатбаева в многоквартирном доме загорелись личные вещи на площади около пяти квадратных метров (...) Вовремя прибывшие пожарные действовали оперативно и предотвратили распространение огня. Через балкон они вошли в квартиры и эвакуировали 13 человек, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пожар был полностью ликвидирован.
Пострадавших нет, распространения огня не допущено - все квартиры целы. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении", - добавили в МЧС.
Ранее в Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура.
25.10.2025, 12:00 236876
В Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре
Фото: instagram/nursultan_tjd
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На место оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытии было установлено, что горят личные вещи в одной из квартир. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей с верхних этажей эвакуировано 33 человека, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.
Ранее крупный пожар произошел на СТО в Алматы.
24.10.2025, 14:34 253851
Автобус врезался в остановку в районе барахолки в Алматы Дополнено
Пострадали два человека
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пассажирский автобус врезался в остановку на улице Северное кольцо близ барахолки. Есть пострадавшие, сообщили в департаменте полиции города.
По информации полиции, ДТП произошло в 12.35 в Жетысуском районе города.
Водитель автобуса Yutong, следуя по улице Северное кольцо, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бордюр и остановочный комплекс. В результате пострадали пешеход, находившийся на остановке, и один пассажир автобуса.
Полиция разбирается в обстоятельства происшедшего.
Дополнено 24.10.2025, 17.50
В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в результате аварии с участие автобуса в районе барахолки, передает корреспондент агентства.
Предварительно, пострадали два человека - взрослая женщина и ребенок. Обе доставлены в медицинские организации города Алматы. Женщина, 38 лет, доставлена в приемное отделение Городской клинической больницы № 4. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с сочетанной травмой. После осмотра дежурными специалистами - реаниматологом, травматологом и нейрохирургом - госпитализирована в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", - заявили в ведомстве.
Как сообщили в управлении, состояние женщины остается стабильным, тяжелым, проводится комплексная терапия.
Ребенок, девочка 10 лет, доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном отделении проведены все необходимые инструментальные обследования. После осмотра врачи отпустили пациентку на амбулаторное лечение, в госпитализации она не нуждалась", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в августе автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы.
