Инцидент с шасси самолета Qazaq Air: в Казахстане создадут комиссию для расследования   

Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейского могут наказать за грубое обращение с 77-летней женщиной при выселении, сообщает телеканал - Полицейского могут наказать за грубое обращение с 77-летней женщиной при выселении, сообщает телеканал tv7





Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра. Идет следствие", - пишет источник.









По словам главы ДП Алматинской области Мейрама Абикеева, женщина оказала неповиновение законным требованиям представителей госорганов, в результате чего произошел конфликт.





При этом действия полицейского, допустившего грубое обращение, являются недопустимыми. По данному факту назначено служебное расследование, и виновные будут привлечены к строгой ответственности. Ход проверки находится на моем личном контроле", - заявил Абикеев.





Также стоит отметить, что уже прошло более месяца с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.





21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.





В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.









После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.





Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.





В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили , что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".



