03.12.2025, 11:10 38376
Когда завершат расследование крушения самолета близ Актау
Фото: МЧС РК
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в кулуарах мажилиса рассказал, когда завершат расследование крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ города Актау, которое произошло в декабре прошлого года, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Он пояснил, что расследование делится на две части. Криминальную составляющую расследует Генеральная прокуратура, само авиационное происшествие - Министерство транспорта.
Министерство транспорта - на завершающей стадии расследования. Сейчас ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий, аэронавигационные приборы и так далее. И, в принципе, по Минтрансу готовы будем завершить", - уточнил Канат Бозумбаев.
По его словам, оно может завершиться уже в этом году или в начале следующего года, пишет zakon.kz.
А то, что касается части Генпрокуратуры, они в контакте, в плотном. Там тоже подвижки есть, вы же видели заявления различных лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится", - добавил Бозумбаев.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
04.12.2025, 12:46 17566
Жители Алматы ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
Новость дополняется.
04.12.2025, 11:45 1556
ДТП с участием двух автомобилей в Карагандинской области: один человек погиб , двоих доставили в больницу
Фото: Depositphotos
Караганда. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб и двоих доставили в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей произошло на трассе Каркаралы - Карагайлы в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Camry и Lada Largus. По предварительным данным, водитель Camry, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем Lada Largus. В результате ДТП 28-летний водитель Lada Largus скончался на месте происшествия. Его 36-летний пассажир и 41-летний водитель Camry были доставлены в медицинское учреждение", - заявили в пресс-службе ДП.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, водитель Camry задержан и водворен в изолятор временного содержания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Между тем в Сети появилась информация о том, что автомобиль Lada Largus принадлежал одному из отделений "Казпочты" и выполнял инкассационные функции.
Ранее семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек.
03.12.2025, 17:22 27396
Групповое избиение парня расследуют в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
Талгар. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Кадры избиения толпой парня в селе Бесагаш Алматинской области появились в соцсетях. В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент.
Полицией зарегистрировано уголовное дело по статье "Хулиганство". Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия для всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств произошедшего. Одновременно продолжаются розыскные мероприятия по установлению местонахождения остальных причастных лиц", - проинформировали в ДП.
В полиции отметили, что ход расследования находится под контролем руководства департамента полиции Алматинской области.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончалсяпосле драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смертиизбили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезалив Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
03.12.2025, 16:56 29166
Водитель BMW сбил людей на автобусной остановке в Алматы
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель BMW совершил наезд на людей на автобусной остановке, сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) города.
ДТП произошло в 14.00 в Ауэзовском районе Алматы. Водитель автомашины марки BMW, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, восточнее улицы Алтынсарина, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на бордюрный камень и далее на двух пешеходов, которые стояли на остановочном комплексе. Пешеходы с телесными повреждениями были доставлены в ближайшую больницу города", - проинформировали в ДП.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции Ауэзовского района города.
Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Алматы погибла фельдшер скорой помощи.
03.12.2025, 16:08 30841
В результате ДТП в Алматы погибла фельдшер скорой помощи
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатауском районе Алматы ночью 3 декабря 2025 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Водитель бригады скорой помощи, следуя по улице Саина в северном направлении, при совершении маневра разворота допустил столкновение с автомашиной марки Kia, которая следовала на юг", - сообщили в департаменте полиции.
В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обоих авто.
К сожалению, пассажирка скорой, 2002 года рождения, спустя несколько часов от полученных травм скончалась в больнице. По факту ДТП, повлекшего смерть, управлением дознания ДП возбуждено дело. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.
Кадры с места происшествия были опубликованы в соцсетях.
Напомним, в ноябре в Астане погибла фельдшер скорой помощи.
02.12.2025, 11:18 70001
Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту ДТП, имевшего место на 129-м километре автодороги Алматы - Бишкек, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Odissei допустил столкновение с впереди движущимся прицепом грузового автомобиля HOWO. В результате ДТП все семь человек, находившихся в легковом транспортном средстве, включая водителя, погибли от полученных травм", - проинформировали в полиции.
В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд страшных смертельных ДТП.
В конце ноября в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
01.12.2025, 15:36 92351
Скончалась пострадавшая при пожаре в Туркестанской области 7-летняя девочка
Фото: Pexels
Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Семилетняя девочка, пострадавшая при пожаре в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области, скончалась 30 ноября, сообщили в областном управлении здравоохранения.
Пациентка 2018 года рождения, которая была доставлена в крайне тяжелом состоянии в результате пожара в частном доме, скончалась 30 ноября.
Несмотря на проведение интенсивной терапии, консультации профильных специалистов и полный комплекс реанимационных и дезинтоксикационных мероприятий, спасти пациентку, к сожалению, не удалось", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, страшная трагедия произошла рано утром 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области. В одном из домов, где хозяева принимали гостей, вспыхнул пожар. В результате пожара погибли 12 человек, 9 из них - дети. Еще двое взрослых и ребенок были госпитализированы.
30.11.2025, 19:10 110251
Трое пострадали в массовом ДТП в Алматы
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуском районе Алматы столкнулись несколько авто, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, сообщили в департаменте полиции города.
ДТП произошло сегодня в 00.25 в Жетысуском районе Алматы. Водитель автомашины марки Haval, следуя по проспекту Рыскулова восточнее проспекта Сейфуллина, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Chery, которая следовала попутно. Далее по инерции Haval выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашинами марок Audi и Hongqi. Они следовали на запад. В результате ДТП водителя автомашины Haval доставили в тяжелом состоянии в ближайшую больницу города. Водитель автомашины Audi и пассажир Hongqi доставлены в областную больницу", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек.
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?