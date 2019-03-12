Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - Квартира горела в пятом микрорайоне Алматы, передает Kazakhstan Today.





6 ноября 2018 года в 19.58 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры по адресу: Ауэзовский район, микрорайон 5, дом 18. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 20.06. Как выяснилось, произошло горение комнаты квартиры на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома", - сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.





Пожарным удалось предотвратить распространение огня на смежные комнаты и квартиры, расположенные рядом.





Пожар локализован в 20.17 и ликвидирован в 20.26. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.





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