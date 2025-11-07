Мощную магнитную бурю прогнозируют завтра ученые

Некоторые врачи считают, что аномально сильные бури могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной и нервной систем

Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитная буря, которая, как ожидается, наступит в пятницу, может стать сильнейшей в 2025 году, - Магнитная буря, которая, как ожидается, наступит в пятницу, может стать сильнейшей в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.





Ученые сформировали первую модель движения выброшенных Солнцем облаков плазмы и предварительный прогноз геомагнитной активности. Пока прогноз не учитывает последний, самый сильный выброс, произошедший в ночь на 6 ноября, будет пересчитан в сторону усиления в течение суток.





Независимо от того, что показывают графики, Земле завтра, в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.





По их данным, облака газа, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от Земли, прямо сейчас бьют по планете и вызывают в данный момент сильные бури.





Некоторые врачи считают, что аномально сильные бури могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной, нервной систем, на пациентов, ослабленных серьезными вирусными инфекциями. К группе риска относят и людей, страдающих психическими расстройствами.



