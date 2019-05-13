На Жезказганском медеплавильном заводе обрушилась кровля, жертв и пострадавших нет

Жезказган. 16 января. Kazakhstan Today - На Жезказганском медеплавильном заводе ТОО "Казахмыс Смэлтинг" обрушились металлические конструкции и железобетонные плиты перекрытия кровли, передает Kazakhstan Today.





"15 января, в 23.36, на территории Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Казахмыс Смэлтинг", в здании фильтровально-сушильного отделения, произошло частичное обрушение металлических конструкций и железобетонных плит перекрытия кровли на площади 360 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС.





Жертв и пострадавших нет. Производственный процесс не нарушен.





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