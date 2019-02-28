Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Карагандинской области

27 февраля текущего года 41-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, по предварительным данным, выезжая на 15-ю магистраль, не уступив дорогу, допустил боковое столкновение с автомашиной Toyota Camry под управлением 25-летнего водителя, сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
По данным ведомства, в результате аварии водитель Volkswagen Golf от полученных травм скончался на месте, три его пассажира с различными травмами госпитализированы.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК.
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