По миллиону тенге выделят семьям погибших при обрушении дома в Таразе

Тараз. 27 февраля. Kazakhstan Today - Семьям погибших при обрушении дома в Таразе со стороны акимата города будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона тенге, передает Kazakhstan Today.

Напомним, сегодня в 06.21 в доме №62 в девятом микрорайоне города Тараза произошел взрыв, в результате чего произошло обрушение 1-3-го этажей части многоэтажного дома. По данным пресс-службы акима области, инцидент произошел в квартире №49 на втором этаже. По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Все жители дома полностью эвакуированы в безопасное место. Пострадали 8 человек, трое погибли.

"Об этом чрезвычайном положении президенту Казахстана в оперативном порядке доложил премьер-министр РК Аскар Мамин. По поручению главы государства создана правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра РК Жениса Касымбека. Аким области, находящийся в командировке в городе Астане, вместе с членами комиссии в срочном порядке вылетели в Тараз и прибыли на место происшествия. Они ознакомились с ситуацией, узнали о состоянии пострадавших и выразили соболезнования семьям погибших. Состоялось заседание комиссии под председательством заместителя премьер - министра Ж. Касымбека, где были обсуждены причины и последствия происшествия. Ж. Касымбек подробно изучив ситуацию, подчеркнул, что необходимо вынести конкретные выводы и, при необходимости, привлечь специалистов из других городов. Он поручил со всеми пострадавшими переговорить лично, оказать психологическую и медицинскую помощь, обеспечить квартирами временного размещения", - проинформировали в пресс-службе акима Жамбылской области.

Руководителю департамента внутренних дел также поручено усилить охрану на территории происшествия, чтобы эвакуированные жители не подверглись хищению имущества. Комиссия, проводившая работу штаба, дала конкретные поручения соответствующим государственным органам.

После заседания комиссии заместитель Ж. Касымбек и аким области А. Мырзахметов проведали пострадавших в больнице.

В настоящее время при поддержке акимата области оказывается вся необходимая помощь пострадавшим. В частности, более 100 жителей аварийного дома получили горячее питание в школе №47, оказывается психолого-медицинская помощь. Пострадавшие временно разместятся в свободных квартирах находящиеся в одном подъезде многоэтажного дома в 13 микрорайоне "Байтерек". Состояние пострадавших находится на постоянном контроле.

В связи с чрезвычайной ситуацией создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима области Бекболата Орынбекова., работает горячая линия по номеру +7-7262-513575.

Сегодня по распоряжению акима города Тараза Галымжана Абдраимова объявлена объектовая чрезвычайная ситуация. В целом в этом направлении в качестве мер предосторожности на начало года из бюджета города предусмотрено 91,5 млн тенге. Будет проведен анализ фактических расходов, связанных с данным событием. В случае необходимости будут выделены средства из областной казны", - отмечается в сообщении.

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