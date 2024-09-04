03.09.2024, 09:21 17181
Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне в Астане, площадь пожара составила 850 квадратных метров.
На данный момент на месте продолжаются работы по проливке горения и засыпке грунтом специальной техникой, открытого горения нет. Предварительная площадь пожара составила 850 квадратных метров. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - проинформировали в МЧС.
Напомним, утром 2 сентября в МЧС сообщили о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов в районе Байконур города Астаны.
новости по теме
03.09.2024, 10:08 15496
В Караганде страшная авария попала на камеры видеонаблюдения
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Караганда. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Камеры видеонаблюдения запечатлели страшное ДТП в Караганде. ДТП произошло 2 сентября около 14.15 на улице Аманжолова. Виновник аварии задержан, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
55-летний водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие на улице Аманжолова города Караганды, задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, водитель автомашины "Лексус" нарушил скоростной режим", - проинформировали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются. Сотрудниками полиции изъяты записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления. В настоящее время проводится расследование. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.
Сообщается, что на месте происшествия от полученных травм скончался один человек, трое госпитализированы. В дорожно-транспортном происшествие пострадали шесть автомашин.
02.09.2024, 20:25 25961
На окраине Астаны тушат мусорный полигон
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На окраине Астаны горит мусорный полигон, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На данный момент открытого горения нет. На месте проводятся работы по ликвидации очагов возгорания. Проводится проливка и засыпка грунтом.
По предварительным данным, площадь пожара составила 500 кв. м. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО.
При проведении рекультивационных работ произошло возгорание мусора открытым пламенем, площадь устанавливается. Несмотря на сложные условия, вызванные ветром, угрозы распространения огня за пределы полигона на данный момент нет.
В июне в Конаеве на территории полигона твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.
01.09.2024, 17:45 50106
В Шымкенте ранили полицейского во время патрулирования
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания
Рассказать друзьям
Шымкент. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте напали на инспектора патрульной полиции, его ударили ножом в спину, сообщили в департаменте полиции города.
1 сентября при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РК (Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти).
Отмечается, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
В апреле в Алматинской области полицейский получил огнестрельное ранение при задержании семейного дебошира.
01.09.2024, 11:48 57306
В Уральске тушат крупный пожар на мусорном полигоне
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Уральск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске загорелся мусорный полигон на предварительной площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сотрудники МЧС тушат пожар, возникший на полигоне твердо-бытовых отходов в Уральске. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ведомстве.
По информации МЧС, пожар на площади 600 квадратных метров локализован.
01.09.2024, 11:08 58316
В шахте в ВКО погиб еще один рабочий
Фото: акимат Актюбинской области
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области в Артемьевской шахте погиб проходчик подрядной организации, сообщили в пресс-службе группы KAZ Minerals.
В ночь на 1 сентября в результате падения закола на Артемьевской шахте проходчик подрядной организации получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек в Иртышской шахте в ВКО. По предварительной информации, люди получили отравление неизвестным веществом.
По данным пресс-службы, обстоятельства и причины происшествий выясняются, созданы специальные комиссии по расследованию.
Ранее на металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих.
Погибшим в прошлом году в шахте имени Костенко 46 горнякам открыли памятник в Караганде.
31.08.2024, 20:34 70151
В ВКО четыре человека погибли в шахте "Востокцветмета"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа в 17.30 в шахте ТОО "Востокцветмет", по предварительной информации, получили отравление неизвестным веществом и скончались 4 человека, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован один человек, врачи оценивают его состояние как стабильное.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее на металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих.
Погибшим в шахте имени Костенко горнякам открыли памятник в Караганде.
31.08.2024, 14:54 74911
В Рудном рабочий погиб в канализационном колодце
Обстоятельства гибели устанавливаются
Рассказать друзьям
Рудный. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из канализационного колодца спасатели извлекли тело мужчины 1993 года рождения, который проводил в колодце очистные работы. Скорая констатировала его смерть, сообщает iagorodkz.
Обстоятельства гибели неизвестны. Также неизвестно, в какой организации работал погибший.
Обстоятельства гибели устанавливаются.
Напомним, в июле рабочий погиб на шахте "Соколовская" в Рудном.
28.08.2024, 10:20 138291
Десятилетняя девочка сгорела в автомобиле в Актюбинской области
Рассказать друзьям
Актобе. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Дон Хромтауского района произошло возгорание автомашины ВАЗ, в которой находилась 10-летняя девочка.
27 августа в поселке Дон Хромтауского района произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, стоявшей во дворе, что подтверждается записями камер видеонаблюдения из соседнего дома. В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Начато досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.09.2024, 08:36Дожди ожидаются в Казахстане 04.09.2024, 09:00911В СКО реализуется казахстанско-китайский проект по развитию агропромышленного кластера 28.08.2024, 21:03190436В Алматы состоялся тест-драйв китайских автомобилей в рамках мероприятия "Поездка в будущее" 28.08.2024, 21:01181766Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" обратился к главе государства 28.08.2024, 15:54175941Завод по производству серной кислоты построят в Жамбылской области 28.08.2024, 10:55Волочил собаку, привязав к автомашине: полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера170966Волочил собаку, привязав к автомашине: полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера 29.08.2024, 12:40165506В Казахстане могут ввести сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт 05.08.2024, 18:43Эксперт подвергла сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс307961Эксперт подвергла сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс 06.08.2024, 18:58306531Археологи обнаружили древние артефакты в Восточном Казахстане 06.08.2024, 15:38305561Казахстанцам порекомендовали воздержаться от посещения ряда регионов Великобритании 05.08.2024, 20:43305551В Костанайской области сожгли павший от сибирской язвы скот 23.08.2024, 20:01288231Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?