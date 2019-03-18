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Причиной массовой гибели рыбы в Атырау стало отравление аммиаком

16.01.2019, 12:27 12267
Атырау. 16 января. Kazakhstan Today - Причиной массовой гибели рыбы в Атырау стало отравление аммиаком, передает Kazakhstan Today.

В Урале в декабре прошлого года массово погибли судак и жерех, лещ и вобла, толстолобик и сазан. Акватория, в которой всплыла рыба частиковых пород, по протяженности превысила 20 километров реки Урал. Следом началась гибель осетровых на двух предприятиях. Рыбоводный завод, занимавшийся выращиванием мальков для воспроизводства на 90% сократившейся в Каспии популяции осетровых, потерял две трети маточного стада. Еще на одном заводе, где занимались товарным выращиванием русского и сибирского осетра, рыба погибла полностью - все 36 тыс. особей, сообщает "Хабар 24".

На основе результатов лабораторных исследований Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК представлено заключение о том, что фактором гибели рыбы послужили токсические действия аммиака, что подтверждается патологоанатомическим вскрытием рыб", - заявил руководитель управления воспроизводства рыбных ресурсов и аквакультуры Кадырбек Искалиев.


Отмечается, что в регионе продолжает работать межведомственная комиссия. Заведено два уголовных дела, в ходе расследования которых идет поиск виновного в загрязнении заповедной реки.

Для расследования причин гибели рыбы в регионе была создана межведомственная комиссия. На сегодняшний день собрано 63 тонны погибшей рыбы, и эта работа продолжается. Гибель рыбы произошла в период ледостава, и поэтому ее много осталось подо льдом.

Продолжается очистка садков осетроводческого завода, в которых находилось 36 тысяч рыбин.

Масштаб ущерба, нанесенного рыбным богатствам региона, и экологические последствия станут известны лишь весной, когда лед растает. Не допустить весной новой экологической катастрофы - важное направление работы межведомственной комиссии.

"Как только лед начнет таять, мы бросим все силы на то, чтобы собрать погибшую рыбу. Главное - не дать ей разложиться и скатиться с большой паводковой водой в Каспийское море. К этому мы уже готовимся", - прокомментировал руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садибеков.

Из бюджета выделяются средства и на дополнительные исследования акватории реки, где могут оставаться отравляющие вещества, погубившие рыбу.

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