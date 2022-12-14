Сколько домов в Экибастузе остаются без тепла

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Во всех многоэтажках города есть тепло, горячая и холодная вода

Экибастуз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - К 13 декабря без отопления в Экибастузе оставались 18 частных домов. К концу дня в 14 из них планируют вернуть тепло. Таким образом, останется подключить всего четыре дома.





Как рассказал аким Экибастуза на заседании оперативного штаба под руководством главы региона, во всех многоэтажках города есть тепло, горячая и холодная вода. Но из-за работ по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях отдельные группы домов приходится поочередно отключать от теплоснабжения, сообщает Pavlodarnews.kz





Аким заверил, что процедуры временные, повреждения быстро устраняют и возвращают тепло. Он добавил, что началась работа по возмещению ущерба горожанам. Продолжается обход пострадавших квартир согласно поданным заявлениям. В 53 жилищах, как и планировалось, уже начали ремонт. В 121 квартире выявили незначительные повреждения, но и они будут устранены.





Из 65 образовательных учреждений в 45 полностью выдерживается необходимый температурный режим. В остальных организациях балансируют систему теплоснабжения, после чего температуру в помещениях доведут до нормы. Все медицинские объекты работают в штатном режиме.





Заместитель председателя правления АО "ЦАЭК" Леонид Янушко сообщил, что в течение двух дней на Экибастузской ТЭЦ планируют запустить в работу еще два котла для увеличения продуктивности и нормализации деятельности станции.





Сейчас первостепенная задача - обеспечить стабильную работу ТЭЦ. После запуска необходимых котлов и стабилизации работы станции будем принимать решение по переходу соцобъектов в офлайн-режим", - подчеркнул глава региона Асаин Байханов.





Аким области поручил руководству города, помимо ситуации с теплом, держать на строгом контроле вопросы водоснабжения и бесперебойной подачи электроэнергии, а также своевременно реагировать на жалобы жителей Экибастуза.





Как сообщалось ранее, в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.





Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.





Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.





Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил , что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.





В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.





Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.





На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные.



