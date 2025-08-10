09.08.2025, 14:13 26506

Тело одного из членов экипажа разбившегося военного вертолета обнаружено в озере Сорбулак

Поисковые работы продолжаются
Тело одного из членов экипажа разбившегося военного вертолета обнаружено в озере Сорбулак
Фото: Минобороны РК
Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Сорбулакском водохранилище обнаружены фрагменты разбившего военного вертолета и тело одного из членов экипажа, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.

Как рассказали в Минобороны, использование спутниковых данных позволило определить ориентировочный район возможного нахождения вертолета, потерпевшего крушение 25 июля в Алматинской области.


Незамедлительно в данный квадрат были направлены поисковые группы и специализированная техника. В ходе подводных работ военнослужащими Вооруженных сил РК на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания", - сказано в сообщении ведомства.


Отмечается, что поиски осложнены низкой видимостью под водой и илистыми отложениями, что существенно замедляет работу водолазов и инженерных подразделений.

Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.

26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна.

Поисково-спасательные мероприятия ведутся круглосуточно и будут продолжаться до получения окончательных результатов.
 
Теги:ВертолетКрушениеТело

07.08.2025, 17:16

В Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса

Возбуждено уголовное дело
Алматы. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуском районе города Алматы женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

Водитель автобуса марки Yutong, следуя по улице Макатаева в микрорайоне Айнабулак в южном направлении, на пересечении с улицей Жумабаева при повороте направо допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в южном направлении. Пешеход - женщина 1957 года рождения, к сожалению, от полученных травм скончалась на месте", - заявили в ДП.


Подчеркивается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

Ранее три пассажира автобуса попали в больницу в результате ДТП с автобусом в Астане.
 
Теги:ДТПАвтобусАлматы
05.08.2025, 19:36

Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение

Эпицентр находился в 408 км на юго-запад от Алматы
Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение
Тараз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 5 августа в 18.44 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 408 км на юго-запад от Алматы.

Энергетический класс землетрясения 13.1. Магнитуда MPV 5.9.

В Жамбылской области расчетная интенсивность в баллах составила:

  • село Мерке - 2;
  • село Кулан - 2;
  • Тараз - 2;
  • село Сарыкемер - 2;
  • село Бауыржан Момышулы - 2;
  • село Аса - 2;
  • село Кордай - 2;
  • Шу - 2;
  • Каратау - 2;
  • село Толе Би - 2.

В Туркестанской области:

  • село Турар Рыскулов - 2;
  • Ленгер - 2;
  • село Манкент - 2;
  • село Сайрам - 2;
  • село Аксукент - 2;
  • Шымкент - 2;
  • село Казыгурт - 2;
  • Сарыагаш - 2;
  • село Абай - 2;
  • село Темирлановка - 2.

Напомним, 30 июля сильное землетрясение произошло в Камчатском крае Российской Федерации. Ощущались подземные толчки до 8,7 балла.
 
Теги:ЗемлетрясениерегистрацияЮг
05.08.2025, 16:35

В Уральске тушат крупный пожар на территории молочного комбината   

Пожар локализован
В Уральске тушат крупный пожар на территории молочного комбината
Фото: МЧС
Уральск. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске крупный пожар тушат спасатели на территории молочного комбината, расположенного на улице Айталиева, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Произошло возгорание кровли двух цехов: в одном находилось холодильное оборудование с готовой продукцией; во втором - оборудование для производства мороженого. Общая предварительная площадь пожара составила около 3000 квадратных метров", - заявили в ведомстве.



Подчеркивается, что тушение осложнялось сильным ветром.

Силами МЧС пожар локализован", - добавили в пресс-службе.


Ранее мужчина погиб в результате пожара на птицефабрике в Алматинской области.
 
Теги:УральскКомбинатПожар
03.08.2025, 17:25

Пожар тушат в горах Алматинской области  Дополнено

Общая площадь пожара составила 40 гектаров
Пожар тушат в горах Алматинской области
Фото: МЧС РК
Конаев. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели тушат пожар в горах вблизи села Долан в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 20 единиц техники", - заявили в ведомстве.


Кроме того, в тушении пожара задействовали вертолет.

Вертолет АО "Казавиаспас" сейчас производит сброс воды с водосливного устройства. Тушение осложняется крутой горной местностью, отсутствием подъездных путей и высокой травянистой растительностью и кустарниками", - добавили в МЧС.


Дополнено 03.08.2025, 17.50

Пожар в горах вблизи села Долан в Карасайском районе Алматинской области ликвидирован, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Общая площадь пожара составила 40 гектаров. Вертолетом "Казавиаспаса" осуществлено 8 сбросов воды. Пострадавших нет", - проинформировали в пресс-службе.


Ранее, 25 июля на склоне горы Кенсай в Алматы вспыхнул пожар на площади 15 гектаров. Также в Карасайском районе в ущелье Среднее Кыргауылды, произошло возгорание сухой растительности на площади около 8 гектаров. За ночь пожар ликвидировали.
 
Теги:ПожарАлматинская областьгоры
03.08.2025, 13:43

Мотоциклист погиб в результате столкновения с патрульной машиной близ Караганды  

Возбуждено уголовное дело
Мотоциклист погиб в результате столкновения с патрульной машиной близ Караганды
Караганда. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мотоциклист погиб в результате столкновения с патрульной машиной на автодороге Алматы - Екатеринбург близ Караганды, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

По предварительным данным, водитель мотоцикла допустил столкновение с впереди стоящим спецавтотранспортом Kia Sportage. В результате ДТП 42-летний мотоциклист скончался на месте происшествия", - заявили в департаменте.



Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Также назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Жамбылской области в ДТП погибли два человека.
 
Теги:КарагандамотоциклДТП
02.08.2025, 12:25

В Павлодаре скончался выброшенный из окна пятого этажа ребенок

В Павлодаре скончался выброшенный из окна пятого этажа ребенок
Фото: Depositphotos
Павлодар. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре скончался один из выброшенных из окна пятого этажа детей, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

В течение дня 1 августа состояние ребенка 2024 года рождения оставалось крайне тяжелым и нестабильным. К вечеру началось ухудшение. В 20.10 произошла остановка сердечной деятельности. В 20.40 констатирована смерть. Двое суток врачи боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, спасти малыша не удалось", - рассказали в управлении.


Как сообщалось ранее, в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама. Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших детей.
 
Теги:РебенокГибельПавлодар
31.07.2025, 14:35

В Павлодаре одному из выброшенных из окна детей удалили почку

Состояние ребенка остается крайне тяжелым
В Павлодаре одному из выброшенных из окна детей удалили почку
Фото: Depositphotos
Павлодар. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Павлодаре одному из выброшенных из окна пятого этажа детей удалили почку, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Вечером 30 июля в связи с ухудшением состояния нарастания внутреннего кровотечения была проведена операция по удалению размозженной левой почки. В раннем послеоперационном периоде произошла остановка сердца. В результате реанимационных мероприятий (сердцебиение. - Прим. ред.) было возобновлено. На утро состояние ребенка остается крайне тяжелым, нестабильным. Дыхание аппаратное. Гемодинамика продолжается вазопрессорами", - сообщили в управлении.


Также в пресс-службе рассказали о состоянии второго ребенка.

Состояние стабильно тяжелое. Сознание ясное, дыхание самостоятельное", - добавили в управлении.


Напомним, вчера в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама.
 
Теги:ПавлодарСостояниедети
30.07.2025, 14:20

В Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама

Возбуждены уголовные дела
В Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама
Павлодар. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа одного из домов на улице Нурмагамбетова двоих детей и выпрыгнула сама, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

По первой категории срочности направлены три бригады скорой помощи (...) Двое детей в тяжелом состоянии доставляются в детскую областную больницу. Женщина в тяжелом состоянии доставляется в павлодарскую городскую больницу № 1", - заявили в пресс-службе.


Позже в управлении рассказали, какие травмы получили пострадавшие.

Ребенок 2024 года рождения доставлен в состоянии клинической смерти, в приемном покое проведены реанимационные мероприятия, госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние крайне тяжелое за счет травматического шока 3-й степени, по уровню сознания кома 3, обширная черепно-мозговая травма, множественное повреждение костей свода черепа, ушиб головного мозга, контузии внутренних органов. Ребенок 2017 года рождения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, повреждение внутренних органов. Состояние тяжелое. Госпитализирован в реанимационное отделение ПОДБ", - уточнили в управлении.


Подчеркивается, что проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.

Женщина 1991 года рождения. Состояние тяжелое, в сознании. Закрытая черепно-мозговая травма, переломы верхних и нижних конечностей. В отделении реанимации, проводится интенсивная терапия", - добавили в пресс-службе.


Между тем в областном департаменте полиции сообщили что, по данному факту проводится расследование.

Установлено, что 30 июля из окна подъезда, расположенной между 4 и 5 этажами дома по улице Нурмагамбетова в Павлодаре, выпали двое малолетних детей и женщина. Пострадавшие упали на козырек подъезда, все доставлены в больницу. Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. По предварительным данным, женщина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. На месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в ДП.


Ранее в Казахстане младенца выбросили из поезда.
 
Теги:ОкноПавлодардети

