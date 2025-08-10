Тело одного из членов экипажа разбившегося военного вертолета обнаружено в озере Сорбулак

Фото: Минобороны РК

Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Сорбулакском водохранилище обнаружены фрагменты разбившего военного вертолета и тело одного из членов экипажа, - В Сорбулакском водохранилище обнаружены фрагменты разбившего военного вертолета и тело одного из членов экипажа, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.





Как рассказали в Минобороны, использование спутниковых данных позволило определить ориентировочный район возможного нахождения вертолета, потерпевшего крушение 25 июля в Алматинской области.









Незамедлительно в данный квадрат были направлены поисковые группы и специализированная техника. В ходе подводных работ военнослужащими Вооруженных сил РК на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания", - сказано в сообщении ведомства.





Отмечается, что поиски осложнены низкой видимостью под водой и илистыми отложениями, что существенно замедляет работу водолазов и инженерных подразделений.





Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.





26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна.



