Трагедия на "Майкаинзолото": суд признал виновными шесть человек
Павлодар. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области суд признал виновными шесть человек по делу о трагедии на шахте "Майкаинзолото", где в январе прошлого года в воронку провалился автобус с горноспасателями, сообщает телеканал КТК.
Совокупность указанных доказательств, показания свидетелей, потерпевших и показания специалиста, проводившего заключение по факту выявления причин аварии, то есть по какой причине произошел на АО "Майкаинзолото" обвал грунта, полностью доказали и подтвердили, установили виновность осужденных в совершении указанного уголовного правонарушения", - заявила судья Айжан Байгоншекова.
В частности, бывший гендиректор компании и его зам получили 4 и 3,5 года лишения свободы. Директор рудника, его заместитель и главный инженер - 3 и 3,5 года. Еще один заместитель гендиректора получил 3 года ограничения свободы. Им вменяли статью о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем гибель людей.
Ребята не работали в тот период, за который произошло обрушение, во-первых. Во-вторых, в самих проектах не было указаний об опасных зонах сдвижения или зонах обрушения. Я поэтому не понимаю, по какой причине их признали виновными. Ну, посмотрим приговор. Я думаю, что в любом случае апелляцию писать, конечно, будем", - добавил адвокат Ербол Канафин.
Напомним, в январе прошлого года в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. В феврале международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото". Родственники погибшего спасателя отсудили компенсацию в размере 120 млн тенге, однако позже компенсацию сократили в 4 раза. В сентябре шестерых сотрудников "Майкаинзолото" задержали по делу о падении автобуса в воронку. Они проходят по делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ