Три сотрудника получили ожоги на Аксуском заводе ферросплавов
Один из пострадавших в реанимации
Павлодар. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На Аксуском заводе ферросплавов при проведении работ трое сотрудников получили термические ожоги.
Пострадавшие доставлены в Аксускую центральную больницу. Один из них находится в реанимационном отделении, второй - на стационарном лечении, третий получает лечение амбулаторно. О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование", - проинформировали в пресс-службе предприятия.
Отмечается, что компания оказывает сотрудникам необходимую помощь.
Ранее сообщалось о гибели двоих сотрудников Шымкентского НПЗ.
02.09.2025, 14:13 41036
Жители Алматы ощутили подземные толчки Дополнено
Алматы. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошло землетрясение силой 2 балла, информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС, землетрясение произошло в 12.58. Его эпицентр расположен в Китае в 319 километрах от Алматы. Магнитуда MPV 5.7.
Интенсивность подземных толчков в Алматы составила 2 балла.
Дополнено 02.09.2025, 17.45
После произошедшего в Алматы землетрясения в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований обратились к горожанам, передает корреспондент агентства.
Хотим напомнить всем, что наш ННЦСНИ ведет круглосуточный мониторинг за ситуацией в регионе. Еженедельно экспертная комиссия нашего центра собирается, чтобы сделать сводный анализ данных и вынести заключение. Пока никаких аномалий, которые указывали бы на приближение опасного землетрясения, не выявлено. Просим вас не доверять слухам, а также прогнозам, сделанным людьми, которые не имеют отношения к официальной сейсмологии и к нашему центру", - заявили в пресс-службе.
Напомним, по меньшей мере 900 человек стали жертвами мощного землетрясения в Афганистане.
01.09.2025, 17:25 71891
В Усть-Каменогорске обрушилась часть автомоста: введен режим ЧС
Фото: кадр из видео
Усть-Каменогорск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне из-за обрушения части Шнайдарского моста, сообщил аким города Алмат Акышов.
В данный момент принимаются меры для ликвидации последствий инцидента. Все силы и ресурсы направлены на восстановление и стабилизацию ситуации. В целях обеспечения безопасности введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне", - заявил глава города на своей странице в Сети.
Он призвал всех граждан сохранять спокойствие и избегать зоны происшествия.
Мы внимательно следим за ситуацией, и все необходимые меры предпринимаются", - заверил Алмат Акышов.
Напомним, в прошлом году в Шымкенте также частично обрушился автомобильный мост.
01.09.2025, 17:22 73041
Крупный пожар произошел на СТО в Алматы
Фото: МЧС
Алматы. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар произошел на станции технического обслуживания, расположенной в Алатауском районе города Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов, в том числе лафетные стволы через пожарную автолестницу. На месте пожара создано 2 участка тушения", - заявили в министерстве.
Кроме того, тушение осложняется сильным задымлением и высокой температурой. Из здания эвакуировано 4 газовых и 2 кислородных баллона, а также 3 автомобиля из помещения СТО.
Пожар ликвидирован на предварительной площади 850 квадратных метров (...) Причина пожара устанавливается", - добавили в МЧС.
Ранее пожар произошел в здании акимата Абайского района Шымкента.
01.09.2025, 14:28 77556
Рейс Air Astana совершил экстренную посадку в Актау из-за технической неисправности
Актау. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Алматы в Актау, совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.
В редакцию издания ztb.kz поступило видео очевидцев происшествия на борту рейса Air Astana КС859.
Пассажиры рассказали, что уже во время взлета в салоне были слышны странные шумы, а спустя 30-40 минут полета самолет резко пошел на снижение - с 10 тысяч метров почти до 3 тысяч (...) По словам очевидцев, момент снижения длился 10-15 минут. В какой-то момент в салоне возникла паника - люди вставали с мест, стюардессы бегали по проходам", - говорится в публикации.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что на подлете к Актау экипаж самолета запросил приоритет на посадку из-за технической неисправности.
Самолет выполнил снижение на безопасный эшелон и благополучно приземлился в аэропорту Актау. Ведется проверка воздушного судна", - сообщили в Air Astana.
Пассажиры последующего рейса Актау - Алматы были отправлены на другом воздушном судне.
Напомним, аналогичный инцидент произошел с судном Air Astana в январе. Тогда в Актау экстренно сел самолет, следовавший из Алматы в Анталью.
31.08.2025, 20:54 105041
Мужчина пытался совершить самоподжог на рынке в Павлодаре
Причиной поступка стали вопросы, связанные с арендной платой
Павлодар. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту попытки самоподжога арендатора на рынке, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.
Установлено, что 31 августа на рынке "Жайлау" в Павлодаре мужчина - арендатор пытался совершить попытку самоподжога. По предварительным данным, причиной такого поступка стали вопросы, связанные с арендной платой", - рассказали в полиции.
Отмечается, что на месте происшествия сотрудники полиции совместно с администрацией незамедлительно приняли меры безопасности и вызвали бригаду скорой помощи. С мужчиной провели беседу, в настоящее время ситуация стабилизирована. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Ранее в аэропорту Алматы один из пассажиров предпринял попытку самоподжога.
31.08.2025, 19:30 106201
В горах Алматинской области тушат крупный пожар
Фото: Кадр из видео
Конаев. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Карасайском районе Алматинской области огнеборцы уже сутки борются с крупным пожаром в горах, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациями региона.
Вертолет АО "Казавиаспас" уже выполнил 8 сбросов воды, чтобы остановить огонь в горах. К тушению привлечены все силы и средства МЧС 147 человек и 21 единица техники. Начальник ДЧС лично находится на месте и координирует действия. Спасатели работают днем и ночью, чтобы не допустить угрозы людям и сохранить жизнь диких животных", - проинформировали в ДЧС.
Как отмечают спасатели, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
30 августа в Карасайском районе в Шамалганском сельском округе на территории государственного земельного запаса в горной местности загорелась сухая трава на площади около 15 гектаров.
В начале августа спасатели ликвидировали пожар в горах вблизи села Долан в Карасайском районе Алматинской области, площадь пожара составила 40 гектаров.
31.08.2025, 17:28 110456
Шестерых иностранцев эвакуировали с пика Сатпаева
Алматы. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в горах Заилийского Алатау спасатели на вертолете эвакуировали шестерых альпинистов, пятеро из них граждане РФ, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
При прохождении горного маршрута шесть альпинистов не смогли продолжить движение из-за травм ног двоих из них, полученных в результате камнепада на пике Сатпаева. Несмотря на отсутствие связи, спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4300 метров и эвакуировали с помощью вертолета всех туристов, среди которых 5 человек являются гражданами Российской Федерации", - проинформировали в МЧС.
Как отметили в ведомстве, пострадавшие в аэропорту были переданы дежурной бригаде Центра медицины катастроф МЧС РК, которая после оказания экстренной помощи доставила их в больницу для последующей госпитализации.
Ранее на пике Сатпаева спасли двух девушек.
31.08.2025, 10:44 99516
Автобус насмерть сбил 10-летнего ребенка в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Атырау. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Таскала в Атырауской области водитель автобуса сбил 10-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался по дороге в больницу, сообщили в департаменте полиции региона.
Гражданин 1975 года рождения, управляя общественным транспортным средством марки Toyota Coaster, по улице Центральная в селе Таскала, в районе автобусной остановки "Школа", совершил наезд на подростка 2015 года рождения, который пересекал дорогу с правой стороны", - проинформировали в полиции.
Как сообщили в ДП, в результате полученных травм ребенок скончался по дороге в Атыраускую областную детскую больницу.
В настоящее время по факту происшествия ведется сбор соответствующих документов", - отметили в полиции.
Ранее в Абайской области водитель наехал на группу детей, трое погибли.
