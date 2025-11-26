В Иле-Алатауском нацпарке тушат пожар

Рассказать друзьям

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане трое рабочих упали с высоты пятого этажа на одной из строительных площадок.





По факту падения рабочих с высоты пятого этажа возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. В результате падения строительной люльки пострадали трое мужчин. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - проинформировали в департаменте полиции.





В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в полиции.





Дополнено 24.11.2025, 13.05





В Экибастузе на разрезе "Богатырь" погиб электрослесарь из-за преждевременной подачи электроэнергии на объект, где он работал, сообщает Pavlodarnews.kz.





22 ноября при выполнении производственных работ на разрезе произошел несчастный случай с летальным исходом. Создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия. ТОО "Богатырь Комир" приносит глубокие соболезнования родным и близким", - сообщили на предприятии.





В областном департаменте Комитета государственной инспекции труда рассказали, что будет проведено расследование несчастного случая, по его результатам определят обстоятельства и причину. Между тем полиция начала досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда.



