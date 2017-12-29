Караганда. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области спасены три человека, заблудившиеся в степи, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, 26 декабря в Жанааркинском районе двое мужчин выехали на тракторе К-700 из поселка Атасу в крестьянское хозяйство "Шынболат", но до пункта назначения не доехали и на связь не выходили.

Департаментом по ЧС Карагандинской области были организованы поисково-спасательные работы с привлечением сотрудников РОВД и крестьянского хозяйства. Сильный буран и нулевая видимость затрудняли проведение поисково-спасательных работ. 28 декабря, в 12.00, поисковая группа обнаружила пропавших в 46 километрах от поселка Атасу. Мужчины из-за сильного бурана сбились с дороги и застряли в снегу. Спасенные были доставлены в населенный пункт.

По данным ведомства, еще один случай произошел в Шетском районе. 28 декабря, в 10.42, спасателям поступило сообщение о пропаже мужчины в Акойском сельском округе. 26 декабря, примерно в 14.00, два работника крестьянского хозяйства выехали из села Акой на тракторе МТЗ-32 на поиски лошадей. Из-за сильного бурана мужчины заблудились в степи, а через некоторое время в тракторе закончилось топливо. На следующий день один из мужчин направился пешком до села Акой за топливом и добрался до населенного пункта лишь ночью, где и рассказал о случившемся. Поисково-спасательная группа из числа сотрудников ДЧС Карагандинской области, РОВД и местного населения обнаружила пропавшего в тот же день, в 17.10, в 4 километрах от зимовки Аксу. Спасенный доставлен в населенный пункт.

"ДЧС Карагандинской области напоминает о соблюдении мер безопасности в зимний период. Рекомендуется воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды", - отметили в пресс-службе.

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