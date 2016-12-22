Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Пресс-служба Министерства обороны РК распространила официальный комментарий относительно расследования авиационного инцидента с самолетом "Су-27".

"Сообщаем, что в настоящее время летчик "Су-27" майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет", - говорится в комментарии, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что комиссия МО РК, прибывшая к месту авиационного инцидента, проводит расследование.

"Также в расследовании принимают участие сотрудники Главной военной прокуратуры", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Казахстане потерпел крушение военный "Су-27", летчик катапультировался, проинформировала пресс-служба МО РК.

"21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет "Су-27". Летчик майор А. Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался", - сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в настоящее время состояние летчика удовлетворительное. Причины и обстоятельства инцидента выясняет комиссия, назначенная министром обороны РК.

"Следует отметить, что летчик майор А. Искаков имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время", - уточнили в пресс-службе.

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