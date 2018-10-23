Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - В МСХ Казахстана прокомментировали происшествие с отравлением иранских моряков, вышедших на морском судне "Назмехр" (Nazmehr) из порта Актау, передает Kazakhstan Today.

Напомним, массовое отравление членов экипажа судна "Назмехр", плывшего из Актау в Баку, произошло в центральной части Каспийского моря. По предварительной версии, причиной отравления стало химическое вещество, которым было обработано зерно, перевозимое судном.

По информации агентства Trend , азербайджанское пограничное сторожевое судно подошло к сухогрузу "Назмехр", приняв на борт семь членов экипажа в тяжелом состоянии и оказав первую медицинскую помощь. После этого сторожевое судно направилось в порт Абшерон. На берег были вызваны бригады врачей, однако до их прибытия три члена экипажа "Назмехр" скончались. Восемь членов экипажа были помещены в токсикологическое отделение Первого клинического медцентра.

Как сообщили в пресс-службе МСХ Казахстана, 16 октября 2018 года АО НК "Продовольственная контрактная корпорация" с морского порта Актау АО "Ак-бидай" в адрес ООО "Бакинский зерновой терминал" отгрузило 1500 тонн пшеницы 3-го класса транспортным морским судном "Назмехр".

"При отгрузке зерна проводилась фумигация зерна препаратом "Квифокс", дозировка препарата составила 9 граммов на тонну, что соответствует нормативам и требованиям по применению фумиганта. Фумигацию выполнило ТОО "Агроконсулт", которое на основании лицензии №1, Серия А-Ф, от 27 апреля 2004 года проводит обеззараживание (фумигацию) зерновых грузов на территории порта Актау", - уточнили в ведомстве.

Также в МСХ проинформировали, что за 9 месяцев текущего года через порт Актау отгружено в ?ран и Азербайджан более 1,15 млн тонн зерна, при этом профумигировано 340 морских судов. Фумигация проводилась фоссодержащими препаратами и фирмами, имеющими соответствующую лицензию и квалификацию.

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