В Павлодарской области потушили крупный степной пожар

Фото: ДЧС Павлодарской области
Павлодар. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарным Павлодарской области на вторые сутки удалось справиться с пожаром в степи Майского района.
По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, пламя разгорелось в пойме вблизи села Жанатлек Басколького сельского округа утром 22 октября. Огонь охватил свежескошенное сено - примерно 70 тонн, сухую траву и камыш, сообщает региональное издание Pavlonews.kz.
В связи с неблагоприятными погодными условиями тушение затруднилось. На месте работали 23 сотрудника ДЧС, один сотрудник пожарного поста села Басколь, 50 человек из добровольного пожарного формирования, шесть лесников из Коктобинского лесничества.
Сообщается, что в Баскольском сельском округе пожар потушили во всех очагах.
Для участников тушения пожара везут горячее питание. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям проводят разведку территории", - добавили в ведомстве.
Специалисты проверяют территорию. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.