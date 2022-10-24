В Павлодарской области потушили крупный степной пожар

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Атырау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылкогинском районе Атырауской области 22 октября произошло столкновение автомобилей Toyota Ipsum и Lada Granta, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщает информационный ресурс МВД РК, ДТП произошло около 15.00 на автодороге Сагиз - Миялы.

Также отмечается, что на месте происшествия погибли 3 пассажира автомобиля Toyota Ipsum и 2 пассажира автомобиля Lada Granta. 3 человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу

По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.