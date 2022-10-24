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В Павлодарской области потушили крупный степной пожар

23.10.2022, 14:25 8836
В Павлодарской области потушили крупный степной пожар
Фото: ДЧС Павлодарской области
Павлодар. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарным Павлодарской области на вторые сутки удалось справиться с пожаром в степи Майского района.
 
По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, пламя разгорелось в пойме вблизи села Жанатлек Басколького сельского округа утром 22 октября. Огонь охватил свежескошенное сено - примерно 70 тонн, сухую траву и камыш, сообщает региональное издание Pavlonews.kz.
 
В связи с неблагоприятными погодными условиями тушение затруднилось. На месте работали 23 сотрудника ДЧС, один сотрудник пожарного поста села Басколь, 50 человек из добровольного пожарного формирования, шесть лесников из Коктобинского лесничества.
 
 
Сообщается, что в Баскольском сельском округе пожар потушили во всех очагах.
 

Для участников тушения пожара везут горячее питание. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям проводят разведку территории", - добавили в ведомстве.

 
Специалисты проверяют территорию. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.
 

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В Алматы учащиеся двух колледжей устроили массовую драку

23.10.2022, 12:36 10461
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пересечении улиц Байтурсынова и Жамбыла между учащимися двух колледжей Алматы разгорелся конфликт, перешедший в массовую драку, сообщает Polisia.kz.
 

В ходе разбирательства установлено, что конфликт произошел между учащимися двух колледжей. Его причина будет установлена. Жертв и пострадавших нет", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293, часть 2, УК РК (Хулиганство).
 

Действиям каждого участника потасовки будет дана правовая оценка с принятием мер в соответствии с законодательством РК", - отметил Есен Искаков.

 

Пятеро погибли в ДТП в Атырауской области

23.10.2022, 11:57 11521
Пятеро погибли в ДТП в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылкогинском районе Атырауской области 22 октября произошло столкновение автомобилей Toyota Ipsum и Lada Granta, в результате которого погибли пять человек.
 
Как сообщает информационный ресурс МВД РК, ДТП произошло около 15.00 на автодороге Сагиз - Миялы.
 
Также отмечается, что на месте происшествия погибли 3 пассажира автомобиля Toyota Ipsum и 2 пассажира автомобиля Lada Granta. 3 человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу
 
По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.
 

Подросток ранил ножом жителя Актобе

23.10.2022, 11:36 12406
Подросток ранил ножом жителя Актобе
Фото: Depositphotos
Актобе. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе 17-летний подросток нанес два ножевых ранения в шею 19-летнему парню, сообщили в областном департаменте полиции.
 

22 октября примерно в 17.30 17-летний подросток, находясь на втором этаже ТРЦ "Keruen City", нанес два удара в шею ножом 19-летнему парню", - проинформировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

 
Сообщается, что пострадавший госпитализирован.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99, часть 1, УК РК. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
 

В одном из санаториев Бурабая произошел пожар

23.10.2022, 10:57 13156
Кокшетау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на территории санатория "Алмаз" пожарным удалось ликвидировать возгорание котельной с переходом на соседнее деревянное здание.
 

В течение двух часов пожарным удалось локализовать и потушить пожар полностью. Благодаря оперативным действиям огнеборцев огонь не перекинулся на другие корпусы", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

 
Отмечается, что сгоревшее здание эксплуатировалось только летом и было полностью деревянным. Общая площадь пожара составила 294 квадратных метра вместе с котельной. Пожар локализован в 17.05 и ликвидирован в 18.00.
 
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На тушение возгорания выезжали 33 сотрудника ДЧС и 11 единиц техники.
 

В Павлодарской области проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений в одном из детских садов

22.10.2022, 16:29 25206
В Павлодарской области проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений в одном из детских садов
Фото: telegram/POLISIA.KZ
Павлодар. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 октября в полицию города Аксу поступило коллективное заявление от законных представителей несовершеннолетних о принятии мер к воспитателю детского сада № 12, которая наносит телесные повреждения детям. Полицией региона начата проверка по данному факту, сообщает Polisia.kz.
 

По данному обращению полицией начата проверка, в ходе которой изъяты видеозаписи. При просмотре установлено, что работник детского сада наносила побои несовершеннолетним. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении 44-летнего воспитателя начато досудебное расследование по статье 110 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении руководителя данного дошкольного учреждения.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области санитарка специнтерната за истязание детей отделалась ограничением свободы.
 

При взрыве на военном складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек

22.10.2022, 14:00 27116
При взрыве на военном складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек
Фото: telegram/mudofaavazirligi
Ташкент. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Узбекистана проинформировали о состоянии пострадавших в результате взрыва на складе Министерства обороны в населенном пункте Малик Сырдарьинской области.
 

Министерство здравоохранения информирует о состоянии пострадавших в результате данного происшествия. Установлено, что в 05:01 в районное отделение скорой помощи поступило сообщение о взрыве в селе Малик. После этого 12 из 16 пострадавших пациентов были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района", - информирует ведомство.

 
Всем пострадавшим была оказана немедленная первая помощь. В частности, 5 граждан были доставлены в отделение неотложной помощи Сырдарьинского районного медицинского объединения, а 7 пациентов получили амбулаторную помощь. Также 4 пациента находятся в стационаре в Сырдарьинском филиале Республиканского научного центра скорой медицинской помощи, сообщили в Минздраве Узбекистана.

Напомним, сегодня ночью на складе Министерства обороны Узбекистана в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. В настоящее время по факту ЧП ведется расследование.
 

В Талдыкоргане при хлопке газа на предприятии пострадал охранник

22.10.2022, 10:18 29451
В Талдыкоргане при хлопке газа на предприятии пострадал охранник
Фото: ДЧС области Жетысу
Талдыкорган. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром в Талдыкоргане на территории предприятия на улице Желтоксан при хлопке газо-воздушной смеси пострадал охранник.
 
Сообщение о взрыве поступило в ДЧС области Жетысу 22 октября в 5.50.
 

На территории ТОО в отдельно стоящем в помещении (домик охраны) произошел хлопок газовоздушной смеси (предварительно - из-за утечки природного газа) с обрушением стены, потолочного перекрытия на площади 50 квадратных метров и возгоранием вещей на площади 20 квадратных метров", - информирует пресс-служба ДЧС.

 
В результате происшествия получил ожоги рук и лица (предварительно 10-12%) охранник 1982 года рождения. По данным ведомства, состояние пострадавшего стабильное.
 

Причина утечки газа устанавливается, на месте работают дознаватели ДЧС и СОГ УП Талдыкоргана, а также специалисты газовой службы "КазТрансГаз Аймак", - добавили в ДЧС.

 

В результате ДТП на трассе в Атырауской области погиб мужчина

22.10.2022, 09:22 26081
В результате ДТП на трассе в Атырауской области погиб мужчина
Фото: Polisia.kz
Атырау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло на трассе в Атырауской области, погиб один человек.
 

21 октября вечером на трассе Кульсары - Саркамыс столкнулись автомобили Niva и Lada", - сообщает Polisia.kz.

 
В результате ДТП 64-летний пассажир автомобиля Niva скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся в результате ДТП в Туркестанской области, один человек погиб.

 

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