Актау. 4 декабря. Kazakhstan Today - В промзоне Актау горел склад, причина возгорания устанавливается, передает Kazakhstan Today.





4 декабря, в 02.10, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в промзоне в городе Актау. Произошло загорание кровли, поддонов и пустых коробок на складе по изготовлению каменной брусчатки на предварительной площади 1600 квадратных метров, при общей площади склада 2500 квадратных метров", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.





Пожар локализован в 05.15 и ликвидирован в 06.19. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





В тушении были задействованы 41 сотрудник и девять единиц специализированной пожарной техники ДЧС Мангистауской области.





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