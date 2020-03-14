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Костанай. 13 марта. Kazakhstan Today - В результате ДТП в Костанайской области погиб один человек, семеро госпитализированы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Первый канал "Евразия", 34-летний водитель легковушки пытался совершить обгон на дороге Костанай - Аулиеколь - Сурган, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. На месте происшествия погиб 59-летний пассажир, еще 7 человек с различными травмами попали в больницу. Известно, что среди пострадавших есть подростки. Стражи порядка начали досудебное расследование.

Двое сразу были отправлены в реанимацию, 5 человек - в травматологическое отделение. Прооперировали одного из пострадавших в реанимации. Одну девушку, пострадавшую, 2006 года рождения, мы отправили в детскую областную больницу", - сообщил главный врач Аулиекольской центральной районной больницы Сергей Шульгин.

С начала года в Казахстане произошло свыше 1 тысячи 800 аварий, в них погибли более 200 человек.

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