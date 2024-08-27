26.08.2024, 20:57 14841
В Рудном в траншее 7-летнего ребенка засыпало грунтом
Фото: iagorod.kz
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Рудный. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в понедельник, 26 августа, в траншее, где прокладывают трубы холодного водоснабжения, произошел обвал грунта. Пострадал ребенок 2017 года рождения - его засыпало землей, сообщает ИА "Город".
Тело извлекли без признаков жизни. По имеющейся информации, ребенок один играл в траншее глубиной три метра. Ограждений по периметру траншеи не было.
Во время происшествия рабочих подрядной организации на месте не было. Тело мальчика извлекли спасатели ДЧС. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
Ход расследования взят на особый контроль руководства ДП региона. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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26.08.2024, 15:31 25316
Молния повредила самолет авиакомпании Scat
Изменилось расписание 14 рейсов
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Scat предупредила об изменении расписания 14 рейсов из-за повреждения самолета молнией.
Изменилось расписание четырнадцати рейсов авиакомпании Scat, запланированных на эту неделю.
Как пояснили в пресс-службе компании, в минувшие выходные одно из воздушных судов было повреждено в результате попадания в него молнии.
Самолет выведен из расписания. Инженерная служба компании проводит необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней", - отметили в компании.
Пассажиров просят проверять SMS-оповещения и отслеживать статус рейса в приложении или на сайте компании.
26.08.2024, 14:08 28901
Несколько детей травмировали пальцы на эскалаторе в столичном ТРЦ
Ежегодно в Казахстане регистрируется до 200 тыс. случаев детского травматизма
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане трем детям травмировало пальцы на эскалаторе в одном из торгово-развлекательных центров, сообщил на брифинге в СЦК заведующий отделением ортопедии многопрофильной городской детской больницы Агабек Чикинаев.
Как рассказал Чикинаев, в течение двух дней в одном из ТРЦ Астаны три ребенка получили одинаковые травмы.
На эскалаторе им зажало пальцы. Все эти дети определенного возраста - двух-трех лет. Размеры пальцев стоп у них очень маленькие, и когда надзорный орган приехал и проверил, оказалось, что отломан "зуб" эскалатора, который зажимал и травмировал пальцы", - пояснил ортопед.
В целом, по данным Минздрава РК, ежегодно в Казахстане регистрируется до 200 тыс. случаев детского травматизма.
Из них в 1,2 % случаев дети становятся инвалидами на всю жизнь. 70% случаев происходят в домашних условиях, 20% детей умирает в результате травм, не совместимых с жизнью", - сообщила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.
25.08.2024, 13:12 67106
На металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих
Фото: primeminister.kz
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Темиртау. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На металлургическом комбинате Qarmet в Темиртау погибли двое рабочих подрядной организации, сообщили в пресс-службе компании.
Примерно в 9.20 при выполнении демонтажных работ кровли здания блока химического улавливания (БХУ) в результате несоблюдения правил техники безопасности на высотных работах два работника подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж" упали с высоты", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что полученные рабочими травмы оказались несовместимыми с жизнью. Оба сотрудника скончались.
В рамках трудового законодательства РК управлением инспекции труда создана комиссия для проведения специального расследования несчастного случая, по результатам которого будут установлены обстоятельства и причины", - уточнили в управлении инспекции труда.
Напомним, в прошлом году в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
По результатам работы правительственной комиссии была установлена 100-процентная вина работодателя в произошедшей трагедии. Установлено 19 ответственных, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ. Глава МЧС назвал имена обвиняемых, в том числе - генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) Яблонский, директор по персоналу АМТ Винокурова, технический директор угольного департамента Белый, исполнительный директор угольного департамента АМТ Огай и другие.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". 8 декабря правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
В августе этого года погибшим в шахте имени Костенко горнякам открыли памятник в Караганде.
25.08.2024, 12:13 72071
Жестокое избиение инвалида в Петропавловске: подсудимым вынесен приговор
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске четверых молодых людей осудили по делу о жестоком избиении 41-летнего мужчины с инвалидностью.
Как сообщает региональное издание 7152.kz, трое из подсудимых получили реальные сроки лишения свободы: двое - 8 и 6 лет в учреждении УИС средней безопасности, один - 2 года в учреждении УИС максимальной безопасности. Четвертый обвиняемый получил 4 года условно.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего инвалида о компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Отметим, что случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. В частности, в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
24.08.2024, 20:14 102996
Два человека пострадали в результате ДТП с переворотом в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с переворотом в Бостандыкском районе Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель автомашины марки Hyundai, следуя по улице Малая Абая в восточном направлении, на пересечении с улицей Брусиловского при наличии знака 2.4 "Уступи дорогу" выехал с второстепенной (дороги. - Прим. ред.) на главную и допустил столкновение с автомашиной Jetour, которая в результате опрокинулась на бок", - проинформировали в пресс-службе.
По данным полиции, в ДТП пострадали водитель Jetour и его пассажир.
К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полиции Бостандыкского района", - добавили в ДП.
Ранее в ЗКО четыре человека погибли в результате ДТП.
24.08.2024, 15:20 111791
В ЗКО четыре человека погибли в результате ДТП
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Уральск. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Чапаево - Жалпактал - Казталовка, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Водитель автомашины ГАЗ-3102, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной КамАЗ. В результате ДТП четыре человека погибли и трое госпитализированы в больницу, из них двое несовершеннолетние", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.
В ДТП погиб сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами автомашины ГАЗ-3102. Руководство и личный состав департамента полиции Западно-Казахстанской области выражает соболезнования семьям и близким погибших", - добавил в пресс-службе.
Ранее шесть человек погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области.
24.08.2024, 11:14 120851
Склоновый сток сошел в Алматинской области: затоплены 11 дворов
Жертв и пострадавших нет
Фото: акимат Жамбылской области
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Конаев. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жанаталап Алматинской области склоновый сток затопил 11 дворовых территорий, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток и частично размыло обочину автомобильной дороги местного значения Алматы - Алгабас. Подтоплено 11 дворовых территорий. По данной автодороге проезд имеется", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что в целях регулирования скоростного режима на месте ЧС находится местная полицейская служба.
Уровень воды спал, угроза подтопления снята. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - заверили в ДЧС.
Ранее в горах близ Алматы был объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности.
22.08.2024, 12:50 158646
Почти 500 жителей эвакуировали из-за прорыва озера в Иссык-Кульской области Кыргызстана
На месте дежурит спецтехника
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Бишкек. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Горное озеро Зиндан вышло из берегов в Тонгском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.
По информации ведомства, 21 августа из-за прорыва озера поднялся уровень воды в селе Туура-Суу. Из-за опасности наводнения на место были вызваны спасатели. Они предупредили местные власти об эвакуации жителей участка Балык-Завод и села Туура-Суу и приступили к отводу воды.
Из-за опасности затопления эвакуированы 490 человек. На месте дежурит спецтехника.
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