В Шымкенте девочка получила серьезные травмы от рухнувшей на нее стеклянной двери (ВИДЕО)

Шымкент. 27 февраля. Kazakhstan Today - В детском саду Шымкента на шестилетнюю девочку упала стеклянная дверь. В результате у ребенка серьёзно повреждено лицо, передает Kazakhstan Today.

Несчастный случай произошел в одном из частных детских садов Шымкента 27 января. По словам родных, на играющего ребенка упала стеклянная дверь. Но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, воспитатели решили отвезти ребенка в больницу сами. О том, что у девочки множественные глубокие раны лица и она истекала кровью, родным сообщили спустя час, сообщает "Первый канал Евразия"

Сказали мне, что заплатят за все лечение, утверждали, что если будут глубокие шрамы, то и с этим помогут, даже няньку обещали найти. Ну, я решила не писать заявление в полицию", - рассказала мама девочки Камшат Азимбаева.

Сообщается, что пострадавшую Каусар уже выписали, но ее мучают сильные головные боли и страх. Ребенок не хочет идти в детский сад. По словам мамы, полное лечение обойдется семье в миллион тенге, но руководство дошкольного учреждения забыло о своих обещаниях.

Комментировать ситуацию в детском саду отказались.

В отношении руководителя, воспитателя и медсестры детского сада были приняты дисциплинарные меры за плохое выполнение своих обязанностей. Кроме того, было подано заявление в полицию от управления образования города", - сообщила руководитель отдела управления образования города Перизат Бекетаева.

В настоящее время полиция проводит расследование. Детскому саду грозит крупный штраф, непосредственный виновник даже может отправиться за решетку на 2 года.





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