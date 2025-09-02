В Усть-Каменогорске обрушилась часть автомоста: введен режим ЧС  

Девушки поднялись в горы, но одна из них подвернула ногу и почувствовала недомогание из-за горной болезни

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Алматы. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Двух девушек спустили с горы спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.





Спасательная операция была проведена на пике Сатпаева, сообщили в МЧС.









Две девушки поднялись в горы, но одна из них подвернула ногу и почувствовала недомогание из-за горной болезни. На высоте более 4300 метров спуск самостоятельно был невозможен. На место выехал поисково-спасательный отряд службы спасения ДЧС города Алматы. Поискам мешали потерянная связь и неточные координаты - пришлось прочесывать склон. Через несколько часов подъема установили визуальный контакт", - рассказали подробности в МЧС.





По словам спасателей, девушки плакали от радости, когда их нашли. Медицинская помощь им не понадобилась.





Туристок сопроводили вниз и доставили к экопосту, где их ждали родные.





В августе в горах Туркестанской области спасли шестерых туристов. Одна из женщин сломала ногу и спутники не смогли ее транспортировать самостоятельно.



