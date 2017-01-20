Водитель автомобиля в Мельбурне протаранил толпу и открыл стрельбу по полицейским

Мельбурн. 20 января. Kazakhstan Today - Неизвестный на автомобиле протаранил толпу прохожих в центре Мельбурна.

В результате ЧП как минимум три человека погибли и более 20 пострадали, преступник задержан, передает Kazakhstan Today.

"Он управлял красным легковым автомобилем и в то же время вел огонь", - сказал представитель городской полиции. По его данным, злоумышленник намеренно ехал по проезжей части, сбивая людей. При задержании преступник открыл огонь по сотрудникам полиции.

Одна из центральных улиц второго по величине города Австралии остается оцепленной. Как сообщил исполняющий обязанности комиссара полиции штата Виктория Стюарт Бейтсон, власти не квалифицируют произошедшее как теракт, сообщает ТАСС

"Мы полагаем, что этот человек умышленно направил автомашину в толпу", - сказал он, подчеркнув при этом, что это преступление "не является террористическим актом".

Инцидент произошел около 14.00 по местному времени, когда в офисах деловой части Мельбурна - обеденный перерыв и очень много людей выходит на улицы, чтобы перекусить и отдохнуть.

По рассказам свидетелей, находившийся в машине злоумышленник вел ее хаотично, часто менял направление движения и не подчинялся приказам полиции остановиться. В какой-то момент сотрудники органов правопорядка все же настигли автомобиль, сумев его остановить.

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