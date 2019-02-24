За выходные с автодорог Казахстана спасатели эвакуировали более 230 человек

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - За прошедшие выходные, 16-17 февраля, с автодорог республики эвакуировано, сопровождено и отбуксировано 232 человека и 58 единиц автотранспортных средств в Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

В аварийно-спасательных работах было задействовано 66 человек и 29 единиц техники ДЧС, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, ТОО "Казахавтодор", сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Так, в Алматинской области, вблизи села Сарыбастау, на 32-м километре автодороги Сарыозек - Карашокы, силами ДЧС из снежного заноса на очищенный участок дороги отбуксировано три легковых машины и автомобиль скорой медицинской помощи (в салонах находилось 10 человек).

В воскресенье в Кербулакском районе Алматинской области в связи с закрытием автодороги Сарыозек - Коктал из-за ухудшения погодных условий (метель, сильный ветер), произошло скопление автотранспорта: 19 легковых и 4 грузовых автомобиля, в салонах которых находилось 52 человека. Силами ДЧС, отдела полиции, ТОО "Казахавтодор" и местных исполнительных органов автотранспортные средства отбуксированы на очищенный участок автодороги, откуда самостоятельно продолжили движение по месту следования. В тот же день с автодороги Сарыозек - Каспан силами ДЧС, местных исполнительных органов из снежного заноса отбуксировано 8 легковых автомашин (в салонах которых находилось 28 человек, из них 4 детей).

В ВКО, вблизи села Шолпан, в связи с закрытием автодороги Алматы - Усть-Каменогорск из-за ухудшения погодных условий (метель, снегопад, сильный ветер) произошла остановка двух рейсовых автобусов марки "Setra" (маршрут Зайсан - Алматы и Акжар - Алматы, всего 50 пассажиров). Силами местных исполнительных органов и ДЧС организован эвакуационный пункт в селе Таскескен (находится в 10 километрах). Пассажиры и водители от эвакуации отказались. В 22-00, после открытия автодороги, автобусы продолжили движение по маршруту следования", - сообщили в пресс-службе КЧС.

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